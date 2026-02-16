Αγαπηδάκη: Η πρόληψη σώζει ζωές - Πάνω από 180.000 εντοπισμένα ευρήματα

Τι ανέφερε για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

Στην πορεία και στα αποτελέσματα των εθνικών προγραμμάτων πρόληψης, στις νέες δράσεις που υλοποιούνται στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς και στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και την ενίσχυση της προληπτικής φροντίδας αναφέρθηκε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Real FM 97,8.

Ακολουθούν βασικά σημεία συνέντευξης:

Για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις:

«Πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δείχνει ότι το 90% των πολιτών θεωρεί το πρόγραμμα μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση και εκφράζει θετική γνώμη — ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό για τέτοιου είδους έρευνες. Μέχρι σήμερα, πάνω από 5,3 εκατομμύρια πολίτες, σε σύνολο περίπου 6 εκατομμυρίων δικαιούχων, έχουν κάνει τις εξετάσεις τους. Έχουν εντοπιστεί έγκαιρα ευρήματα σε περίπου 180.000 ανθρώπους — μιλάμε για έναν πληθυσμό όσο μια πόλη σαν το Ηράκλειο. Πρόκειται για ανθρώπους που δεν γνώριζαν ότι είχαν πρώιμα ή και πιο προχωρημένα στάδια νόσων. Παράλληλα, ανακοινώσαμε δύο νέα προγράμματα: για την παχυσαρκία ενηλίκων και για τη νεφρική λειτουργία, που προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα. Η ανταπόκριση είναι πολύ θετική. Οι πολίτες αγκάλιασαν αυτά τα προγράμματα — κάτι που περίμεναν εδώ και χρόνια».

«Όσον αφορά στο πρόγραμμα για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο: έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 3 εκατομμύρια αρχικοί αιματολογικοί έλεγχοι. Από αυτούς, περίπου 300.000 διερευνήθηκαν περαιτέρω για στεφανιαία νόσο, 15.600 πολίτες υποβλήθηκαν σε έλεγχο ισχαιμίας, ενώ πολλοί προχώρησαν σε επεμβάσεις όπως stent ή αγγειοπλαστική. Για 40 χρόνια η χώρα δεν είχε μετρήσιμη πρόληψη. Δεν ξέρουμε πόσοι θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει».

Νέο πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του πνεύμονα:

«Θα αφορά άτομα υψηλού κινδύνου, κυρίως καπνιστές, και θα περιλαμβάνει αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης ακτινοβολίας. Δικαιούχοι θα είναι, για παράδειγμα, όσοι καπνίζουν ένα πακέτο ημερησίως για 20 χρόνια ή δύο πακέτα ημερησίως για 10 χρόνια. Με βάση τα στοιχεία του προσωπικού γιατρού θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις για έλεγχο».

Για το πρόγραμμα Πρόληψης κατά της παχυσαρκίας ενηλίκων:

«Υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει ιατρική αξιολόγηση, εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή (και ενέσιμα, δωρεάν) και υποχρεωτική διατροφική υποστήριξη. Δεν θέλουμε να περάσει η λογική «μαγικού φαρμάκου». Η απώλεια βάρους πρέπει να αφορά λίπος και όχι μυϊκή μάζα. Για εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις ανθρώπων (ΔΜΣ άνω του 50), οι Κινητές Ομάδες Υγείας πηγαίνουν ακόμη και στο σπίτι».

Για την Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας:

«Στο πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία έχουν συμμετάσχει πάνω από 1.500 οικογένειες, ενώ 8 στα 10 παιδιά έχουν ήδη μειώσει τον Δείκτη Μάζας Σώματός (ΔΜΣ) τους.

Η διατροφική υποστήριξη παρέχεται δωρεάν από τη διεπιστημονική ομάδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Οι γονείς μπορούν να καλούν στο 210 9549470, Δευτέρα–Παρασκευή, 09:00–21:00. Έχουμε ήδη βελτιώσει τον ΔΜΣ σε 80% των παιδιών, τους κλινικούς δείκτες στο 40% όσων είχαν ήδη επιπλοκές. Για αυτή τη συνολική προσέγγιση η χώρα μας βραβεύτηκε από τον ΟΗΕ».

«Συνεχίζουμε δράσεις σε όλη τη χώρα για την υγιεινή διατροφή και άσκηση. Στόχος μας είναι να κινηθούμε περισσότερο, να τρώμε καλύτερα και να ζούμε με καλύτερη υγεία».

