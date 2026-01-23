Μαγνήσιο και ύπνος: Πώς αυτό το απαραίτητο μέταλλο ενισχύει την ξεκούραση και τη μεταβολική υγεία

Η σωστή μορφή και η σωστή ποσότητα μαγνησίου, σε συνδυασμό με υγιεινές συνήθειες ύπνου, μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερη υγεία ύπνου.

Εξ ορισμού, ο ύπνος θα πρέπει να είναι μια αρκετά απλή δραστηριότητα. Το να κλείνετε τα μάτια σας, να χαλαρώνετε τους μύες σας και να ξαπλώνετε ακούγεται απλό, ωστόσο σχεδόν το ένα τρίτο των ενηλίκων αναφέρουν ότι κοιμούνται λιγότερο από όσο χρειάζονται. Η διαδικασία του να κοιμάστε, η διατήρηση του ύπνου και η συνολική ποιότητα του είναι πιο περίπλοκες από ό,τι φαίνονται και μπορούν να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία, το άγχος και τα μεταβολικά προβλήματα.

Υπάρχουν ατελείωτες συμβουλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το πώς να κοιμάστε καλύτερα, από τη βελτιστοποίηση της θερμοκρασίας του υπνοδωματίου σας και την προσαρμογή του φωτισμού σας έως την αλλαγή του προγράμματός σας, ακόμη και τη χρήση μελατονίνης. Καθώς οι άνθρωποι αναζητούν εύκολους, αποτελεσματικούς τρόπους για να βελτιώσουν τον ύπνο τους, πολλοί στρέφονται σε συμπληρώματα μαγνησίου. Αυτό το μέταλλο είναι γνωστό για τις χαλαρωτικές του ιδιότητες, αλλά η χρήση του ως βοήθημα ύπνου συχνά υπεραπλουστεύεται ή παρεξηγείται.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Jenny.gr