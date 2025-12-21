Υγεία

Τι συμβαίνει όταν παίρνεις καθημερινά βιταμίνη D για μεγάλο διάστημα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τι συμβαίνει όταν παίρνεις καθημερινά βιταμίνη D για μεγάλο διάστημα
Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες για τα οφέλη, τους πιθανούς κινδύνους, τη σωστή δοσολογία και τη μακροχρόνια ασφάλεια της βιταμίνης D.

Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για την υγεία των οστών, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, τη μυϊκή δύναμη, ακόμη και τη διάθεση. Ωστόσο, πολλοί δεν λαμβάνουν αρκετή μόνο από τη διατροφή.

Ενώ κάποιοι στρέφονται σε συμπληρώματα βιταμίνης D για να καλύψουν το κενό, άλλοι αναρωτιούνται αν η μακροχρόνια λήψη τους είναι ασφαλής και πραγματικά ωφέλιμη.

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, η καθημερινή λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D εντός του συνιστώμενου εύρους θεωρείται ασφαλής μακροπρόθεσμα. Μπορεί επίσης να προσφέρει πιθανά οφέλη για την υγεία, ειδικά εάν έχετε χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D εξαρχής.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Άδεια: Τι γίνεται αν δεν την πάρεις εντός του έτους - Τι αλλάζει από το 2026 και τι μπορεί να απαιτήσεις από τον εργοδότη

Λιανεμπόριο: Οι ξένες αλυσίδες που αναδιαμορφώνουν το σύγχρονο shopping

Φθηνή θέρμανση στο εξοχικό: Τρόποι για να μην «καίει» χρήματα τον χειμώνα

tags:
Υγεία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider