Τι συμβαίνει όταν παίρνεις καθημερινά βιταμίνη D για μεγάλο διάστημα

Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες για τα οφέλη, τους πιθανούς κινδύνους, τη σωστή δοσολογία και τη μακροχρόνια ασφάλεια της βιταμίνης D.

Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για την υγεία των οστών, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, τη μυϊκή δύναμη, ακόμη και τη διάθεση. Ωστόσο, πολλοί δεν λαμβάνουν αρκετή μόνο από τη διατροφή.

Ενώ κάποιοι στρέφονται σε συμπληρώματα βιταμίνης D για να καλύψουν το κενό, άλλοι αναρωτιούνται αν η μακροχρόνια λήψη τους είναι ασφαλής και πραγματικά ωφέλιμη.

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, η καθημερινή λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D εντός του συνιστώμενου εύρους θεωρείται ασφαλής μακροπρόθεσμα. Μπορεί επίσης να προσφέρει πιθανά οφέλη για την υγεία, ειδικά εάν έχετε χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D εξαρχής.

