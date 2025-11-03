Φορολογική μεταρρύθμιση: Θετική με προτάσεις η αποτίμηση των φορέων

«Στη σωστή κατεύθυνση με διατύπωση προτάσεων» η αποτίμηση των φορέων.

Στην σωστή κατεύθυνση με διατύπωση προτάσεων η αποτίμηση των φορέων κατά την ακρόασή τους σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς κατά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης με την ακρόαση των εκπροσώπων των φορέων τους ευχαρίστησε για την συνεργασία που είχαν όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα επισημαίνοντας ότι οι προτάσεις τους απείχαν από λαϊκισμούς, ήταν ουσιαστικές, πραγματικές και βοήθησαν την χώρα. Ο υφυπουργός, πρόσθεσε πως ακόμη και μικρές αλλαγές που έγιναν χάρη στην συνεργασία που είχε με τους φορείς τελικά οδήγησαν στο να υπάρξει μια μεγάλη διαφορά στην τελική μεγάλη εικόνα των μέτρων και της απόδοσής τους.

Κατά την ακρόαση των φορέων, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος Θωμάς Γιαννιώτης ανέφερε ότι το παρόν σχέδιο νόμου είναι στη σωστή κατεύθυνση γιατί έρχεται να ικανοποιήσει ένα αίτημα των τελευταίων ετών για μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων για τις οικογένειες που αναθρέφουν παιδιά. Επισήμανε μάλιστα ότι η προτεινόμενη μείωση φόρων είναι πέραν της ήδη υφιστάμενης μείωσης φόρου των χιλίων ευρώ, για κάθε προστατευόμενο- εξαρτώμενο τέκνο. Επίσης, χαρακτήρισε θετική την κατάργηση της επιβολής τεκμαρτού εισοδήματος των 3.000 ευρώ στα εξαρτώμενα τέκνα, που λόγω της περιστασιακής απασχόλησης είχαν ένα μικρό εισόδημα. Παράλληλα πρότεινε προοδευτικά, να υπάρξει περαιτέρω μείωση φόρων στις οικογένειες που έχουν την ευθύνη της ανατροφής τέκνων, όχι μόνο στις υπόλοιπες κλίμακες εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες συντάξεις, ελευθέρια επαγγέλματα, αλλά και σε άλλες κατηγορίες φορολόγησης με κριτήριο, το κατά κεφαλήν εισόδημα. Όπως να ισχύει και για τους δύο γονείς την κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών που είναι για τις νέες μητέρες. Την αναλογική μείωση του ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με το πλήθος των τέκνων και όχι οριζόντια μείωση ανάλογα με την επιφάνεια της κάθε κατοικίας τουλάχιστον στην πρώτη ιδιόκτητη κατοικία των πολυτέκνων.

Ο πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος Αντώνης Ντιούδης ανέφερε πως η οπωσδήποτε φοροελάφρυνση είναι ένα θετικό βήμα, αλλά τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν λόγω της ακρίβειας. Πρότεινε να δημιουργηθεί ένα ταμείο για τη δημογραφική πολιτική.

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της πανελλήνιας ομοσπονδίας κυλικείων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Μυρσίνη Μαστραντωνά είπε ότι το νομοσχέδιο αναγνωρίζει την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων και των οικογενειών και δείχνει ότι το κράτος ακούει τις πραγματικές δυσκολίες των πολιτών. Η ενσωμάτωση προβλέψεων για τον κλάδο των κυλικείων αποτελεί ένα θετικό βήμα και θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μας στο οικονομικό επιτελείο, που άκουσε τις αγωνίες μας και έδωσε μια σημαντική ανάσα στον κλάδο μας. Ωστόσο, πρόσθεσε, υπάρχουν σημεία που χρειάζονται ενίσχυση, ώστε τα σχολικά κυλικεία να συνεχίσουν να προσφέρουν τη στήριξη, τη διατροφή και τη φροντίδα στα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε τη μείωση του ΦΠΑ στα σχολικά κυλικεία τουλάχιστον στο 6% ή πλήρη απαλλαγή σε βασικά προϊόντα, όπως το νερό, οι χυμοί, το σάντουιτς, οι τυρόπιτες. Την θεσμοθέτηση άδειας επαγγέλματος με εκπαίδευση και πιστοποίηση.

Ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Βασίλης Κουτσιάνος, από την πλευρά του ζήτησε την αύξηση των επιδομάτων των Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις. Για το 2025 και από το επόμενο έτος εναρμόνιση της αύξησης με τον μηχανισμό της αύξησης που δίνονται στις συντάξεις κάθε έτος, για να υπάρξει ουσιαστική στήριξη στα 'Ατομα με Αναπηρία, Χρόνιες ή και Σπάνιες Παθήσεις και στις οικογένειές τους την τρέχουσα περίοδο. Την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Κατάργηση της κλιμακωτής χορήγησης σύνταξης στους Συνταξιούχους με Αναπηρία. Προσαύξηση τουλάχιστον 50% των εισοδηματικών κριτηρίων των Ατόμων με Αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης. Την προστασία από πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας που ανήκει σε 'Ατομο με Αναπηρία ή στα πρόσωπα που έχουν στην οικογένειά τους άτομα με βαριές αναπηρίες, εφόσον αυτή ιδιοκατοικείται. Την αύξηση του ακατάσχετου ποσού σε λογαριασμό μισθού ή σύνταξης Ατόμων με Αναπηρία στο ύψος των 5.000 ευρώ. Την αύξηση του κριτηρίου αξίας ιδιόκτητης ιδιοκατοίκησης οικίας των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ για ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ενέργειας, λόγω της ανόδου των αντικειμενικών αξιών. Να μην φορολογείται το τεκμαρτό εισόδημα των Ατόμων με Αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω παρά μόνο το πραγματικό. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία όλων των Ατόμων με Αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας, καθώς και των οικογενειών τους που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριά αναπηρία, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Λήψη προστατευτικών φορολογικών μέτρων για τα 'Ατομα με Αναπηρία, Χρόνιες ή και Σπάνιες Παθήσεις που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα 'Ατομα με Αναπηρία που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και μείωση κατά 50% για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω. Απαλλαγή των Ελεύθερων Επαγγελματιών με Αναπηρία από τη φορολόγηση των 10.920 ευρώ που αποτελεί το ελάχιστο ποσό φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες έως τώρα. Απαλλαγή των ανέργων Ατόμων με Αναπηρία από το φόρο του ενοικίου όταν αυτό αποτελεί τη μόνη πηγή εισοδήματός τους. Μείωση του ΦΠΑ στο χαμηλότερο συντελεστή που επιτρέπει η νομοθεσία για τα απαραίτητα βοηθήματα εργαλεία διαβίωσης των Ατόμων με Αναπηρία Όρασης, με Βαριά Κινητική Αναπηρία και άλλες Αναπηρίες. Την αύξηση της έκπτωσης από τον επιβαλλόμενο φόρο εισοδήματος των Ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον, το οποίο για χρονικό διάστημα πέραν της 10ετίας βρίσκεται καθηλωμένος στα 200 ευρώ, στα 600 ευρώ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Δημήτρης Χριστοφοράκης ανέφερε ότι κάθε μέτρο που λαμβάνεται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των εισοδημάτων μέρους ή του συνόλου των πολιτών είναι θετικό. Αναφορικά με τη μείωση των συντελεστών είπε ότι κινείται προς τη θετική κατεύθυνση, ωστόσο η φορολογική ανακούφιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν εξασφαλίζεται, καθώς παραμένει το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και δεν προβλέπεται αντίστοιχη μείωση προκαταβολής φόρου κάτι που θα έδινε πραγματική ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις. Έκρινε θετική την παράταση των υφιστάμενων κινήτρων για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, ωστόσο παρατήρησε πως η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει αποδείξει ότι η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων ρυθμίσεων είναι περιορισμένη, καθώς δεν έχει επιφέρει ουσιαστική μεταβολή στη συμπεριφορά των φορολογουμένων.

Για το υφιστάμενο σύστημα τεκμηρίων υποστήριξε πως αποτελεί παρωχημένο και άδικο μηχανισμό φορολόγησης. Θετική ανέφερε πως είναι η μείωση των κοινωνικών δαπανών ιδίως για φορολογούμενους με πραγματικά χαμηλά εισοδήματα, όπως θετική είναι και η κατάργηση της ελάχιστης δαπάνης για εξαρτώμενα τέκνα, όμως πρόσθεσε πως η αποσπασματική μείωση των τεκμηρίων δεν επαρκεί και πρότεινε την άμεση κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης και την αντικατάστασή τους από στοχευμένους ελέγχους. Για την πρόβλεψη μείωσης του ΦΠΑ κατά 30% σε ορισμένα νησιά είπε πως αποτελεί θετικό μέτρο στήριξης των τοπικών οικονομιών ιδίως σε περιοχές με αυξημένες μεταφορικές και λειτουργικές δαπάνες, αλλά ζήτησε η ρύθμιση να επεκταθεί. Συνολικά, ανέφερε ο κ. Χριστοφοράκης το νέο φορολογικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει ορισμένες θετικές παρεμβάσεις, χωρίς ωστόσο να συνιστά μια συνολική φορολογική μεταρρύθμιση. Ως φοροτεχνικοί θεωρούμε αναγκαίο τον άμεσο και ουσιαστικό εξορθολογισμό των φορολογικών προστίμων. Τα ισχύοντα πρόστιμα έχουν ξεπεράσει κάθε έννοια αναλογικότητας και ασφάλειας δικαίου λειτουργώντας πλέον ως μέσο οικονομικής εξόντωσης αντί για εργαλείο συμμόρφωσης.

Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας ανέφερε ότι το νομοσχέδιο περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις για τη στήριξη της μεσαίας τάξης, την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος, καθώς και τη διαμόρφωση κινήτρων για επενδύσεις και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας. Μεταξύ άλλων παρατήρησε όμως ότι απαιτούνται επιπλέον παρεμβάσεις για να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, ιδίως σε ότι έχει να κάνει με το δημογραφικό πρόβλημα. Καθώς οι φορολογικές μειώσεις, οι οποίες προφανώς και είναι ευπρόσδεκτες, δεν αρκούν από μόνες τους για να αντιστρέψουν τη μείωση του πληθυσμού ή να βελτιώσουν σημαντικά το βιοτικό επίπεδο που πλήττεται σήμερα. Ο κ. Κόλλιας έθεσε και αυτό το θέμα του τεκμαρτού των ελευθέρων επαγγελματιών που όπως είπε αδικεί επιτηδευματίες που είχαν στην πραγματικότητα μία κακή χρονιά. Επίσης, πρότεινε να καταργηθούν τα τεκμήρια διαβίωσης και όχι να μειωθούν. Για τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής ενότητας Έβρου και των Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους ζήτησε την εφαρμογή του και σε όλα τα υπόλοιπα νησιά του νοτίου Αιγαίου.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων Στράτος Παπαδιάς χαρακτήρισε απόλυτα θετική η μείωση του μεσαίου φορολογικού συντελεστή από 35 σε 25% στη φορολογία των ενοικίων, ζήτησε πάντως να επεκταθεί και στα άλλα φορολογικά κλιμάκια. Για την τριετή φορολογική απαλλαγή των κενών κατοικιών, όπως και των κατοικιών που διατίθενται σε βραχυχρόνια μίσθωση ζήτησε να επεκταθεί η απαλλαγή για κάθε σπίτι που για οποιονδήποτε λόγο σήμερα είναι εκτός της αγοράς των μισθώσεων.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρηγόρης Γερακαράκος ανέφερε ότι είναι καλοδεχούμενη κάθε τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων, εφόσον αυτή ενισχύει το εισόδημά μας, αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η ακρίβεια και πληθωρισμός δυστυχώς εξακολουθούν να εξανεμίζουν το μισθό πριν τελειώσει ο μήνας. Ο κ. Γερακαράκος ανέφερε ότι από την διαβούλευση του νομοσχεδίου προέκυψαν ορισμένες αναγκαίες και δίκαιες διορθώσεις, όπως η μείωση από τον Ιανουάριο του 2026 κατά 2% των συντελεστών της κλίμακας της φορολογίας που έρχεται να τονώσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ιδίως των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, καθώς και των νέων κυρίως συναδέλφων μας. Επίσης, θα υπάρξει από 1η Οκτωβρίου 2025 μεικτή μέση αύξηση των μηνιαίων μισθών περίπου 111 ευρώ, ενώ απ' το νέο έτος θα ενσωματωθεί και η προβλεπόμενη ετήσια αναπροσαρμογή των βασικών μισθών του δημοσίου τομέα. Πέραν της αύξησης του ενιαίου επιδόματος θέσης ευθύνης θεσπίζεται νέο επίδομα διοίκησης. Στη β' κατηγορία και συγκεκριμένα στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β' εκεί όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη αδικία με βάση τους σταθμισμένους μέσους όρους των αυξήσεων της εν λόγω κατηγορίας, γίνεται διόρθωση στον συντελεστή προσαύξησης από 1,07 σε 1,08. Επεκτείνεται το επίδομα παραμεθορίου των 130 ευρώ και στις υπόλοιπες περιοχές. Διορθώθηκε η ρύθμιση που προκαλούσε πάγωμα του ύψους των χορηγούμενων εφάπαξ βοηθημάτων και διασφαλίζεται πλέον η απρόσκοπτη χορήγησή τους. Ωστόσο ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΑΥ με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου παρά τις βελτιωτικές ρυθμίσεις φρονούμε ότι θα υπάρξει ανατροπή των ισχυόντων όσον αφορά στη βασική φιλοσοφία που διέπει τις ως τώρα μισθολογικές σχέσεις σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων. Η επιφύλαξη μας ενισχύεται και από το γεγονός ότι το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας προωθεί σχέδιο νόμου για μισθολογικά ζητήματα των ενόπλων δυνάμεων δημιουργώντας άλλα δεδομένα. Αναφορικά πάντως για το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, ζήτησε να υπάρξουν ορισμένες επιπλέον αλλαγές όπως είναι η εξίσωση του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας μεταξύ σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων με την αύξηση του κατά 60 ευρώ. Η προσωπική διαφορά να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα. Την οριζόντια αύξηση των βασικών μισθών της κατηγορίας β' γ' και δ'. Όμοιος συντελεστής προσαύξησης του βασικού μισθού ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας και ειδικότερα στις κατηγορίες β' και γ' των σωμάτων ασφαλείας. Την αναπροσαρμογή της δαπάνης του νέου επιδόματος διοίκησης και η χορήγηση τους στους αναπληρωτές διοικητές εφόσον ο διοικητής απουσιάζει πέραν του μήνα. Την τμηματική αύξηση της αποζημίωσης για την εργασία πέραν του πενθημέρου, σταδιακή από 46 σε 64 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας Ανδρέας Βέλλιος από την πλευρά του πρότεινε την αναθεώρηση του πίνακα συντελεστών προσαύξησης για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να αντιστοιχούν στους αντίστοιχους των ενόπλων δυνάμεων. Η επιμονή στη διαφοροποίηση μισθολογικής αντιμετώπισης μεταξύ σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων είπε ότι στερείται ουσιαστικής βάσης. Μεταξύ άλλων πρότεινε το επίδομα των 130 ευρώ να το πάρουν όλοι οι αστυνομικοί που υπηρετούν στις περιφερειακές ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Δράμας. Την προσθήκη ρύθμιση για την αναγνώριση μεταπτυχιακών, διδακτορικών τίτλων στελεχών της ελληνικής αστυνομίας σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει στο υπόλοιπο δημόσιο.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας αναγνώρισε τη βούληση της πολιτείας να βελτιώσει το μισθολογικό πλαίσιο των ένστολων, γεγονός που υφίσταται ήδη. Ταυτόχρονα, μεταξύ άλλων, πρότεινε να προστεθεί ρητά η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως μισθολογικής ωρίμανσης, για όσους κατετάγησαν στα Σώματα ασφαλείας μετά την 1η Ιανουαρίου του 2017, δίνοντας το δικαίωμα εξαγοράς με το ανάλογο ποσοστό στον ΕΦΚΑ. Να αναγνωρίζονται μισθολογικά τα πτυχία και τα ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν συνάφεια, με τα καθήκοντα που εκτελούν τα στελέχη. Την αναπροσαρμογή των βασικών συντελεστών προσαύξησης του μισθού, για τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε να εναρμονιστούν πλήρως με τους αντίστοιχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Την εναρμόνιση του επιδόματος των ιδιαίτερων συνθηκών με αυτό των Ενόπλων Δυνάμεων. Την επέκταση του επιδόματος παραμεθορίου και στις υπόλοιπες περιοχές, όπως ήδη ισχύει στις Ένοπλες Δυνάμεις. Την αύξηση της αποζημίωσης για την απαρεχόμενη εργασία πέραν του πενθημέρου και των νυχτερινών. Θέσεις και προτάσεις με τις οποίες συντάχθηκε και ο γενικός γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κωνσταντίνος Ξηρόκωστας.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Παναγιώτης Τσιάνος ανέφερε πως οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο ότι οι εν λόγω παρεμβάσεις στις αποδοχές μας δεν αποτελούν ένα νέο μισθολόγιο και έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας Κωνσταντίνος Βαρσάμης σημείωσε πως η αναγνώριση του δύσκολου εξαιρετικά επικίνδυνου καθήκοντος των σωφρονιστικών υπαλλήλων, μέσω της θεσμοθέτησης του επιδόματος ιδιαίτερων καθηκόντων του άρθρο 40 του νομοσχεδίου, συνιστά μία καταρχήν δικαίωση των ρόλων τους και ζήτησε το επείδομα αυτό να δοθεί και στο διοικητικό προσωπικό, το οποίο έρχεται σε άμεση επαφή με τους κρατούμενους κάτι που όπως εξήγησε ο υφυπουργός έχει προστεθεί με νομοθετική βελτίωση στο νομοσχέδιο.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Βασίλης Κεφαλάς είπε πως το σχέδιο νόμου θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ζήτησε το νέο επίδομα ιδιαίτερων καθηκόντων για τους εργαζόμενους στα σωφρονιστικά καταστήματα μα δοθεί και στους υπαλλήλους εξωτερική φρουρά των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Θεοφάνης Ματσόπουλος είπε ότι το νομοσχέδιο ενσωματώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις σύγχρονες Οικονομικές και Κοινωνικές απαιτήσεις και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, η οποία στην παρούσα φάση επικεντρώνεται στην ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και κατ' επέκταση στην τόνωση της ζήτησης της αγοράς. Είναι και πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος η διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας, η ενίσχυση της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Ο υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Σπύρος Σταυρούλιας ανέφερε ότι είναι δεδομένο ότι το Επιμελητήριο στηρίζει κάθε φορολογική μεταρρύθμιση που ενισχύει τη μεσαία τάξη, την οικογένεια και τις μικρές επιχειρήσεις. Εξάλλου στόχος είναι πάντα ένα δίκαιο σταθερό και αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα, που θα επιβραβεύει και θα ενισχύει την πραγματική οικονομία. Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι είναι πλέον η στιγμή που θα μπορούσε να καταργηθεί ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών. Το 2025 έχουμε όλα τα εργαλεία για να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε πού υπάρχει φοροδιαφυγή. Αντ' αυτού θα μπορούσαν να ενταχθούν τα κριτήρια επικινδυνότητας, τα οποία θα ισχύουν όχι μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις, αλλά και για κάθε επιχείρηση και όταν κάποια από τις επιχειρήσεις δεν δηλώνουν τα κέρδη που πρέπει, αυτά θα συνεκτιμώνται με τα υπόλοιπα κριτήρια επικινδυνότητας και θα βγαίνει πλέον σε έλεγχο. Για την προκαταβολή φόρου, είπε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία από τις μεγαλύτερες προκαταβολές φόρου στην Ευρώπη. Θα πρέπει, ανέφερε, να υπάρχει ένα πλάνο τετραετίας, πενταετίας, όπου θα έχουμε μια σταδιακή μείωση της ανάγκης του κράτους να δανείζεται από τις επιχειρήσεις και ίσως φτάναμε κάποια στιγμή και στην κατάργησή της. Ζήτησε μειώσεις σε φορολογικούς συντελεστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, όπως και για τις συνεπείς στις υποχρεώσεις τους επιχειρήσεις. Να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και να πετύχουν περισσότερες δόσεις οι μικροοφειλέτες του δημοσίου . Να δημιουργηθεί μια ομάδα ελεγκτών, οι οποίοι θα μπορούν πολύ άμεσα να εντοπίζουν την φοροδιαφυγή που προκύπτει από εικονικές επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν παρένθετα πρόσωπα.

Μετά την ακρόαση φορέων ακολούθησε και ολοκληρώθηκε και η συζήτηση επί των άρθρων του νομοσχεδίου. Την Τετάρτη το πρωί έχει προγραμματιστεί η β' ανάγνωσή τους στην Επιτροπή και την Πέμπτη θα εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ