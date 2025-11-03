Διατήρησε τα 4.000 δολάρια ο χρυσός

Το πολύτιμο μέταλλο, που φέτος έχει ενισχυθεί κατά 53%, υποχωρεί πλέον πάνω από 8% από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε στις 20 Οκτωβρίου.

Διατήρησαν τη δυναμική τους οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα, κρατώντας το επίπεδο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία αυτής της εβδομάδας για τις θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ για να αξιολογήσουν το ενδεχόμενο μιας ακόμη μείωσης επιτοκίων από την Federal Reserve στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Η τιμή του συμβολαίου του χρυσού, παραδόσεως Δεκεμβρίου, ενισχύθηκε 0,4%, στα 4.014 δολ. ανά ουγγιά.

«Ο χρυσός βρίσκεται σε φάση διαμόρφωσης ενός εύρους διαπραγμάτευσης, πιθανώς από λίγο κάτω από από τα 4.000 δολάρια έως περίπου τα 4.500 δολάρια, μια αναμενόμενη σταθεροποίηση μετά από μια τόσο μεγάλη άνοδο», εκτιμά ο αναλυτής της Marex, Edward Meir.

Οι επενδυτές αναμένουν την ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ από την ADP την Τετάρτη, καθώς και των δεικτών PMI αυτήν την εβδομάδα, αναζητώντας ενδείξεις για την κατεύθυνση της πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η μερική αναστολή της λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης έχει παγώσει την ανακοίνωση βασικών οικονομικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αυτών από το Γραφείο Στατιστικών της Εργασίας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Fed μείωσε για δεύτερη φορά φέτος τα επιτόκια, ωστόσο ο Πρόεδρός της, Τζερόμ Πάουελ, τόνισε ότι μια νέα μείωση φέτος «δεν είναι βέβαιο γεγονός».