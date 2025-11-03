Γ. Στρατάκος στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ουδέποτε δέχθηκα ενόχληση από Μαξίμου

Οι διάλογοι με Ξυλούρη στα πλαίσια διαχείρισης ενός ανθρώπου που ήταν μονίμως σε έξαλλη κατάσταση.

«Ουδέποτε δέχθηκα από οποιονδήποτε από το Μέγαρο Μαξίμου αίτημα για ο,τιδήποτε ή οποιονδήποτε και ουδέποτε είχα οποιαδήποτε παρέμβαση ή ενόχληση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αυτό δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γιώργος Στρατάκος, πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το διάστημα 2019 έως 2021 και 2023-2025.

Παράλληλα, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι παρενέβη για να αποδεσμευτεί το ΑΦΜ του κ. Ξυλούρη, απέρριψε ότι είχε ιδιαίτερες σχέσεις μαζί του, τονίζοντας ότι οι συναντήσεις γίνονταν στο πλαίσιο των πολλαπλών θεσμικών ρόλων που είχε, ενώ επεσήμανε ότι οι διάλογοι μαζί του ήταν στο πλαίσιο διαχείρισης ενός ανθρώπου που ήταν μονίμως έξαλλος και δεν λάμβανε σοβαρά όσα έλεγε.

«Στο πλαίσιο μιας γενικότερης ενημέρωσης που κάναμε σε συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, για ζητήματα που ενέκυπταν και άπτονται του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της γενικής γραμματείας, σας λέω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε είχα την οποιαδήποτε ενόχληση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στρατάκος απαντώντας σε σχετική ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη.

Αρνητικά απάντησε και στην ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, «αν είχε ποτέ κάποια παρέμβαση, ενόχληση από το υπουργείο ή τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την διευκόλυνση κάποιου».

Απαντώντας, σχετικά με τις σχέσεις του με τον κ. Ξυλούρη, ο κ. Στρατάκος ανέφερε ότι «ο κ. Ξυλούρης είχε πολλαπλό θεσμικό ρόλο και λόγων αυτών των αρμοδιοτήτων που είχε ερχόταν αρκετές φορές και συμμετείχε σε συσκέψεις στο υπουργείο».

Ταυτόχρονα, διέψευσε τα όσα υποστήριξε στην κατάθεση του στην Εξεταστική ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος, ότι είχε παρέμβει για να αποδεσμευτεί το δεσμευμένο ΑΦΜ του Γιώργου Ξυλούρη.

«Το προσωπικό ζήτημα που μου έθεσε ο κ. Ξυλούρης, γιατί καθυστερεί ο έλεγχος του δεσμευμένου ΑΦΜ του και η πληρωμή, το μετέφερα στον κ. Σημανδράκο χωρίς ποτέ να ζητήσω τίποτα άλλο παρά μόνο να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι», είπε και συνέχισε:

«Ο κ. Ξυλούρης είχε πολλαπλούς θεσμικούς ρόλους, και είχαμε πολλά θέματα στα οποία συμμετέχει εκπροσωπώντας τους ανθρώπους που τον είχανε εκλέξει στις θέσεις αυτές. Στα πλαίσια λοιπόν των συναντήσεων, δέχθηκα το ερώτημα γιατί δεν ολοκληρώνεται ο έλεγχος για το δεσμευμένο ΑΦΜ του».

«Όταν υπάρχει μία διαδικασία ελέγχου, πρέπει αυτή να ολοκληρώνεται μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο κ. Ξυλούρης δεν είχε απάντηση σε αυτό το ερώτημα του, το έθεσε σε μένα και εγώ το έθεσα στον κ. Σημανδράκο, χωρίς ποτέ να πάρω απάντηση, χωρίς ποτέ να πάρω ούτε καν ένα χρονοδιάγραμμα. Ποτέ δεν λάβαμε απάντηση, ούτε για το χρονοδιάγραμμα, ούτε για το τι πρόκειται να κάνει ο Οργανισμός.

Τότε ήταν στην επικαιρότητα το ζήτημα των 16.500 δεσμευμένων ΑΦΜ που ήταν στην ίδια λογική.

Εγώ έθεσα το ερώτημα για τον έλεγχο του ΑΦΜ του κ. Ξυλούρη, όχι για την αποδέσμευση του. Ζήτησα να μάθω πότε θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, όχι μόνο για το ΑΦΜ του κ. Ξυλούρη, αλλά για όλα τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Δεν δόθηκε ποτέ απάντηση. Το μόνο που ζήτησα να μάθω είναι ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τον έλεγχο του κ. Ξυλούρη, αλλά ουδέποτε πήρα απάντηση», επέμεινε ο κ. Στρατάκος και συνέχισε, απαντώντας στις ερωτήσεις του κ. Λαζαρίδη.

-Μέσα από τις συνομιλίες των επισυνδέσεων φαίνεται να έχετε μεγάλη οικειότητα με τον κ. Ξυλούρη. Είναι αρμόζον για έναν γενικό γραμματέα του υπουργείου να συνομιλεί σε αυτό τον τόνο με τον οποιονδήποτε; ρώτησε ο κ. Λαζαρίδης.

«Σαφώς και όλα αυτά που γράφονται δεν αρμόζουν σε έναν γενικό γραμματέα. Δεν ταιριάζουν, ούτε από αισθητικής, ούτε ηθικολογικής πλευράς, αλλά δεν παύει να είναι το προϊόν μιας ιδιωτικής συνομιλίας. Στον δημόσιο μου λόγο ουδέποτε έχω χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους φράσεις προσαρμόζω το λόγο μου ανάλογα με τον συνομιλητή μου. Με όλους τους παραγωγούς, αγρότες, κτηνοτρόφους, γεωργούς με τους οποίους συνομιλούσα πάντα ανέπτυσσα μια οικειότητα, δεν είναι κάτι που γινόταν μόνο με τον κ. Ξυλούρη, και αυτό είναι θέμα χαρακτήρα», υποστήριξε.

Σχετικά με το λόγο της παραίτησης του, ο κ. Στρατάκος ανέφερε ότι «όταν είδα τα δημοσιεύματα με κομμάτια της δικογραφίας, η πολιτική μου ευθιξία δεν μου επέτρεπε τίποτα άλλο παρά να παραιτηθώ».

Στην ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκης, αν γνώριζε τον Μάκη Βορίδη ανέφερε ότι τον γνώρισε την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, ενώ δήλωσε ότι ήταν πάντα ΝΔ και δεν έχει αλλάξει ποτέ κόμμα.

«Το περιεχόμενο των ιδιωτικών σας συνομιλιών με τον κ. Ξυλούρη, που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και είδαν το φως της δημοσιότητας, αποδεικνύει βάθος και σταθερότητας σχέσης. Ποια είναι η σχέση μεταξύ σας που για χάρη του θα κάνετε πέσιμο;» ρώτησε μεταξύ άλλων η κ. Αποστολάκη, διαβάζοντας ορισμένους διαλόγους που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

«Το γεγονός ότι ακούς κάποιον δεν σημαίνει ότι συμφωνείς και μαζί του, εγώ ακούω…», σημείωσε ο κ. Στρατάκος.

Στην μεταφορά ορισμένων επίμαχων διαλόγων από την κ. Αποστολάκη, και στο ερώτημα της, πώς εξηγεί την οικειότητα του αυτή απέναντι στον κ. Ξυλούρη και στο ότι φαίνεται να συμφωνεί μαζί του, ο κ. Στρατάκος ανέφερε ότι δεν τον έπαιρνε σοβαρά.

« Ο κ. Ξυλούρης έλεγε διάφορα για διάφορους, χωρίς να δίνει στοιχεία. Δεν θεωρούσα σοβαρά τα λεγόμενα του και ως τέτοια τα εξέλαβα», είπε.

Σε άλλη ερώτηση της κ. Αποστολάκη επανέλαβε ότι «ουδέποτε ζήτησα να πληρωθεί ο κ. Ξυλούρης».

«Αυτό που ζητούσα ήταν να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Ουδέποτε όμως πήρα απάντηση από τον κ. Σημανδράκο», είπε ενώ στις επίμονες ερωτήσεις της κ. Αποστολάκη, γιατί εμφανίζεται από τις συνομιλίες να είναι συγκαταβατικός, ο κ. Στρατάκος ανέφερε:

«Ήταν ένας διάλογος καθ΄ υπερβολή στα πλαίσια διαχείρισης ενός ανθρώπου που ήταν μονίμως σε έξαλλη κατάσταση. Ο διάλογος αυτός είναι ένας από τους εκατοντάδες που έκανα με όλους… Το ενδιαφέρον είναι ίδιο με όλους, αγρότες, κτηνοτρόφους, και το έχω αποδείξει με όλους όσους ερχόμουν σε επαφή μαζί τους. Η πόρτα του γραφείου μου ήταν πάντα ανοιχτή, δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει κάποιος στο γραφείο μου και να φύγει χωρίς να τον συναντήσω».

Όπως είπε ακόμα ο κ. Στρατάκος « ήταν μία διαχείριση προκειμένου να εκτονωθεί μία κατάσταση γιατί ο κ. Ξυλούρης είχε την πεποίθηση ότι αδικείται».

«Ο κ. Ξυλούρης συνεχώς έλεγε διάφορα, μιλούσε κατά αυτόν τον τρόπο…. Τα περισσότερα από τα λεγόμενα του δεν τα λάμβανα σοβαρά… Συνεχώς έλεγε διάφορα, χωρίς να δίνει στοιχεία. Ισχυριζόταν ότι οι Ζωνιανοί ήταν πληρωμένοι» είπε σε άλλο σημείο της κατάθεσης του.

Σε ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, ανέφερε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εποπτευόμενος Οργανισμός και παίρνει εντολές απευθείας από τον υπουργό και τις εκτελεί, ενώ οι γενικοί γραμματείς εκδίδουν αποφάσεις, όχι όμως σε θέματα λειτουργίας του.

Στην ερώτηση του κ. Κόκκαλη «αν υπήρξε κάποια αντίδραση του στις καταγγελίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη για βιομηχανία με βοσκοτόπια, όπως την περίπτωση του περιφερειάρχη Ιωαννίνων Γιώργου Καχριμάνη», ο κ. Στρατάκος ανέφερε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε διασταυρωτικούς ελέγχους και έχει επιδώσει αχρεώστητα».

«Αύξηση ζωϊκού κεφαλαίου δεν υπήρξε μόνο στη Κρήτη, αλλά και σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Η αύξηση του ζωϊκού κεφαλαίου όμως δεν είναι κάτι νέο. Από το 2015 γίνεται και το θεωρείς ως δεδομένο όταν μια περιφέρεια σου το δηλώνει», υπογράμμισε ο κ. Στρατάκος.

Πρόσθεσε ακόμα ότι, «ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αρμόδιος να κάνει ελέγχους και να δει αν οι δηλώσεις συμφωνούν με τις φωτογραφίες σε ότι αφορά τους επιλέξιμους βοσκότοπους».

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΚΚΕ, Διαμάντως Μανωλάκου, για ποιο λόγο υπήρξαν κυρώσεις μόνο σε κτηνοτρόφους που δεν διέθεταν τίτλους ιδιοκτησίας και όχι στον περιφερειάρχη Ηπείρου Γιώργο Καχριμάνη, που "εκμίσθωνε εκτάσεις που δεν του ανήκαν" ο κ. Στρατάκος είπε ότι «ο οργανισμός προχώρησε σε κάποιους ελέγχους, είδε μη επιλέξιμα βοσκοτόπια και έβγαλε τις αντίστοιχες κυρώσεις».

« Οι συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι, με ποιον τρόπο είχαν μισθωτήρια, δεν γνωρίζω», σημείωσε ο κ. Στρατάκος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ