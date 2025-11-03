Alco: Το 50% διαφωνεί με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Διψήφια η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ

Τη γνώμη των πολιτών για τα κρίσιμα προβλήματα της χώρας, αλλά και τα ποσοστά των κομμάτων, καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του Alpha.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη σε πανελλαδικό επίπεδο μεταξύ 29 Οκτωβρίου και 2 Νοεμβρίου και σε ποσοστό 83% οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι υπάρχει κρίση θεσμών στη χώρα.

Όσον αφορά τα ποσοστά των κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διψήφιο προβάδισμα από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, ωστόσο το μόνο «κόμμα» που κερδίζει είναι οι αναποφάσιστοι.

Τα ποσοστά των κομμάτων

Νέα Δημοκρατία – 23,3%

ΠΑΣΟΚ – 11,7%

Ελληνική Λύση – 8,9%

ΚΚΕ – 7,1%

Πλεύση Ελευθερίας – 6,4%

Φωνή Λογικής – 3,4%

ΣΥΡΙΖΑ – 5%Κίνημα Δημοκρατίας – 2,5%

ΜέΡΑ25 – 2,4%

Νίκη – 2%

Νέα Αριστερά – 1,4%

Άλλο κόμμα δηλώνει ότι επιλέγει το 4,4%, ενώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων που «αγγίζει» το 21,5%, δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει. Σημειώνεται ότι μέσα σε 10 μήνες οι αναποφάσιστοι έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Παράλληλα, η κατηγορία των αναποφάσιστων συγκεντρώνει κυρίως γυναίκες, σε ποσοστό 59%, ενώ οι άνδρες αποτελούν το 41%.

Όσον αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, οι ερωτηθέντες δηλώνουν σε ποσοστό 50% διαφωνούν με την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση, το 39% συμφωνεί, ενώ το 11% δεν απαντάει.