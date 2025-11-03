Πολλές χώρες ζητούν να απαγορευτούν από το 2030 τα σφραγίσματα που περιέχουν υδράργυρο

Ελάχιστες χώρες διαφώνησαν με την πρόταση, όπως η Βρετανία, το Ιράν και η Ινδία.

Πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, ζήτησαν σήμερα να απαγορευτεί σε όλον τον κόσμο η χρήση υδραργύρου στα οδοντιατρικά αμαλγάματα από το 2030, εκφράζοντας τη στήριξή τους στην πρόταση που είχαν καταθέσει κράτη της Αφρικής.

«Είναι απαράδεκτο που κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο εξακολουθούν να επιτρέπουν ακόμη κράματα με βάση τον υδράργυρο στην περίθαλψη, ενώ υπάρχουν ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις» ανέφερε ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά που απέστειλε σε μια σύνοδο στη Γενεύη.

«Γιατί έχουμε διπλά κριτήρια για τον υδράργυρο; Γιατί τον χαρακτηρίζουμε επικίνδυνο στις μπαταρίες, στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και τα είδη μακιγιάζ, αλλά τον αποδεχόμαστε στα εμβόλια και τα οδοντιατρικά αμαλγάματα», πρόσθεσε.

Ορισμένες χώρες απαγορεύουν ήδη στα αμαλγάματα τη χρήση του υδραργύρου, ο οποίος θεωρείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως μία από τις δέκα χημικές ουσίες που προκαλούν «σοβαρή ανησυχία» για τη δημόσια υγεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε τα σφραγίσματα με υδράργυρο από τον Ιανουάριο. Όμως παγκοσμίως, μόνο 43 χώρες τα απαγορεύουν, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση European Network for Environmental Medicine.

Η Σύμβαση της Μιναμάτα, που υιοθετήθηκε το 2013, είναι μια διεθνής συνθήκη που έχει ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις εκπομπές και την απόρριψη υδραργύρου και υλικών που περιέχουν υδράργυρο. Προβλέπει ότι οι χώρες θα λάβουν μέτρα για να σταματήσει σταδιακά η χρήση οδοντιατρικών αμαλγαμάτων υδραργύρου. Όμως οι αφρικανικές χώρες θέλουν να απαγορευτεί η παραγωγή, η εισαγωγή και η εξαγωγή τους από το 2030. Για τον σκοπό αυτόν υπέβαλαν τροποποίηση της Σύμβασης, η οποία θα εξεταστεί αυτήν την εβδομάδα, στο πλαίσιο της έκτης συνόδου των χωρών μελών της Μιναμάτα, που διεξάγεται στη Γενεύη μέχρι τις 7 Νοεμβρίου.

«Οι χώρες μας θεωρούν ότι ένα από τα μέσα για να αποτραπεί η έκθεση στον υδράργυρο και η ρύπανση είναι η σταδιακή διακοπή της χρήσης οδοντιατρικών αμαλγαμάτων. Η λύση αυτή είναι δικαιολογημένη, δεδομένου ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ανεπαρκείς, έως και ανύπαρκτες, οι υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, με ασφαλή τρόπο, αυτών των απορριμάτων», εξήγησε ο εκπρόσωπος της Μπουρκίνα Φάσο, με την έναρξη των συζητήσεων.

Ελάχιστες χώρες διαφώνησαν με την πρόταση, όπως η Βρετανία, το Ιράν και η Ινδία. «Εκτιμούμε ότι η ημερομηνία που προτείνεται, το 2030, είναι πολύ κοντινή», είπε η εκπρόσωπος της Βρετανίας, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως το κόστος και η βιωσιμότητα των άλλων εναλλακτικών λύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ