Γυρίζει σελίδα το ΕΣΥ - «Πρεμιέρα» για ηλεκτρονικά ραντεβού με γιατρούς στα νοσοκομεία

«Μιλάμε για μία μικρή επανάσταση!» τόνισε ο υπ. Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Νέο κεφάλαιο γράφεται για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς από σήμερα 1η Οκτωβρίου, πραγματοποιείται η έναρξη λειτουργίας της καινούργιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον προγραμματισμό ραντεβού στα νοσοκομεία. Το νέο σύστημα στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε ιατρικές υπηρεσίες, με ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

Η δυνατότητα προσφέρεται και μέσω του myHealth app, αλλά και τηλεφωνικά στον αριθμό 1566, όπως υπογράμμισε σε ανάρτησή του ο υπ. Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. «Από σήμερα όλοι οι γιατροί του ΕΣΥ είναι στη διάθεσή σας για να σας εξετάσουν δωρεάν, άμεσα, γρήγορα και εύκολα», τόνισε, σημειώνοντας ότι η διαδικασία για την κράτηση είναι απλή: οι πολίτες επιλέγουν «Νέο Ραντεβού», «Ραντεβού με Ιατρό», «Ραντεβού σε Δημόσιες Δομές», καθορίζουν ειδικότητα και νομό που τους ενδιαφέρει και προχωρούν στην αναζήτηση.

«Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, έχουν προστεθεί περισσότερα από 7 εκατ. διαθέσιμα ραντεβού, επιπλέον των 3 εκατομμυρίων που έως τώρα προσφέρονταν μέσω διαφορετικών τηλεφωνικών γραμμών. «Υπερτριπλασιάσαμε τα διαθέσιμα ραντεβού και τα συγκεντρώσαμε όλα σε ένα σημείο», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Μέσω του MyHealth App κλείνεις ραντεβού σε συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠΥΥ, από τους τρεις μήνες, είναι στις τρεις μέρες».

Το ΚΑΤ, ήταν το πρώτο νοσοκομείο που συνδέθηκε πιλοτικά πριν μια βδομάδα στον αέρα, έχει γίνει ο χαμός, διότι κλείνεις ραντεβού σε 24 ώρες και το ΚΑΤ έδινε ραντεβού σε τέσσερις μήνες. «Άρα θα έχουμε τεράστια μείωση αναμονής και στα ραντεβού στα νοσοκομεία» εξήγησε, εκτιμώντας πως: «Μιλάμε για μία μικρή επανάσταση! Ένα από τα μεγαλύτερα μου οράματα για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας από το Κράτος έγινε πραγματικότητα!».

Η μεγάλη μέρα για την οποία δουλεύουμε εδώ και μήνες επιτέλους έφθασε. Από σήμερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Νομίζω https://t.co/3PUArodoNB ή μέσω του my health app ή μέσω του δωρεάν τηλεφωνικού αριθμού του Υπουργείου Υγείας 1566, συνδέθηκαν και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού… pic.twitter.com/tq0VxRReTl — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 1, 2025

Πώς κλείνονται ιατρικά ραντεβού στα νοσοκομεία

Ο προγραμματισμός ιατρικού ραντεβού γίνεται μέσα από τρεις πύλες πρόσβασης, τις δύο ψηφιακές MyHealth App και finddoctors.gov.gr καθώς και την τηλεφωνική γραμμή «1566» η οποία θα καταργήσει τις μέχρι τώρα υφιστάμενες γραμμές που αφορούν στην Υγεία. Η είσοδος στο finddoctors.gov.gr γίνεται με τη χρήση κωδικών taxisnet ή κωδικό που έχει εκδώσει ο προσωπικός γιατρός με βάση τον ατομικό φάκελο ασθενή, καθώς και τη χρήση του ΑΜΚΑ.

Η πλατφόρμα επιτρέπει την αναζήτηση γιατρού με βάση την ειδικότητα και την περιοχή, και δίνει τη δυνατότητα της επιλογής από όλες τις ομάδες γιατρών, τόσο από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ όσο και των δημόσιων δομών υγείας με δωρεάν επίσκεψη. Αντίστοιχη είναι η είσοδος στο myhealthapp, ενώ το «1566» είναι η νέα γραμμή στην οποία οι πολίτες έχουν πληθώρα επιλογών για θέματα Υγείας. Αφού ακούσουν το ηχογραφημένο μήνυμα για να επιλέξουν αυτό που επιθυμούν – εν προκειμένω προγραμματισμό ραντεβού – συνδέονται με εκπρόσωπο και εξυπηρετούνται.

Οι 3 νέοι τρόποι ραντεβού στο ΕΣΥ από σήμερα

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας finddoctors.gov.gr Μέσω του myhealthapp Μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής «1566»

Δηλώσεις Γεωργιάδη - Παπαστεργίου

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πλέον όλα τα ραντεβού των εξωτερικών ιατρείων των δημόσιων νοσοκομείων εντάσσονται στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού. Με αυτή την εξέλιξη, ενισχύεται η διαφάνεια, η εξυπηρέτηση των πολιτών και η αποτελεσματική αξιοποίηση χρόνου και πόρων. Οι πολίτες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια μέσω της τηλεφωνικής γραμμής «1566». Το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που βάζουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο, υπηρετώντας την αρχή της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης στην υγεία».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε: «H τεχνολογία δεν δημιουργεί απλώς υποστηρικτικά εργαλεία, αλλά αποτελεί τον καταλύτη που επανακαθορίζει κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής. Η Υγεία, ως ο πιο ευαίσθητος και κρίσιμος πυλώνας του κοινωνικού κράτους, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Από σήμερα οι πολίτες, με απλό και φιλικό τρόπο, μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους για τα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. μέσω του myHealth app, της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr ή της τηλεφωνικής γραμμής 1566, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία και την αναμονή. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται επίσης καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων ραντεβού και περιορισμός της γραφειοκρατίας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και μέσω της ΗΔΙΚΑ, ενσωματώνουμε σύγχρονες ψηφιακές λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, ενώ ταυτόχρονα στηρίζουν τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Στόχος μας η Ελλάδα να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό ψηφιακό οικοσύστημα Υγείας, με τον πολίτη στο επίκεντρο».

