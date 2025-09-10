Καρκίνος: 1401 διανυκτερεύσεις σε 54 ασθενείς και 25 συνοδούς έχει προσφέρει το πρόγραμμα «Όλη η υδρόγειος ένα σπίτι»

Για 2η χρονιά συνεχίζεται το πρόγραμμα στέγασης, υποστήριξης και φροντίδας ογκολογικών ασθενών και συνοδών τους από την περιφέρεια, που υλοποιείται από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και την Υδρόγειο Ασφαλιστική, προσθέτοντας ένα σημαντικό λιθαράκι στην προσπάθεια καταπολέμησης των ανισοτήτων στον καρκίνο.

Στα δύο χρόνια που υλοποιείται αυτή η πολυδιάστατη δράση έχουν ολοκληρωθεί 108 φιλοξενίες 54 ασθενών και 25 συνοδών, με 1401 διανυκτερεύσεις (μέχρι τέλη Αυγούστου 2025) από 28 πόλεις και νησιά της Ελλάδας.

Ο καρκίνος είναι οικονομική καταστροφή και έχει τεράστια φθορά, ενώ φέρνει σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση ειδικά τους ασθενείς από την περιφέρεια, καθώς επιβαρύνονται με τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε μια πολύ ακριβή, αφιλόξενη και εντελώς άγνωστη γι αυτούς Αττική, όπως επισημαίνει από την ΕΑΕ η υπεύθυνη του προγράμματος Κετιόνα Μανώλη, που έχει υπάρξει η ίδια ασθενής με καρκίνο στο παρελθόν.

Παροχή ύψους 65.000 ευρώ ετησίως

Τα διαμερίσματα μέχρι στιγμής είναι 4 και βρίσκονται στη οδό Χαριλάου Τρικούπη, ώστε να βρίσκονται κοντά στα ογκολογικά νοσοκομεία της Αθήνας, ενώ γίνεται προσπάθεια να βρεθούν διαμερίσματα και κοντά στο Ογκολογικό νοσοκομείο Μεταξά του Πειραιά. Ελπίδα της Υδρογείου ασφαλιστικής, την οποία συνδράμει και το φιλανθρωπικό ίδρυμα Reale Group με ιστορία 200 ετών, είναι να μπορέσουν να φτιάξουν επιπλέον διαμερίσματα και στην περιοχή του Πειραιά, και επιπλέον να μπορέσουν να υποστηρίξουν και άτομα με αναπηρία, καθώς ο καρκίνος πολλές φορές προκαλεί και αναπηρίες.

Η δράση αυτή κοστίζει 65.000 ευρώ ετησίως, όπως εξηγεί ο Παύλος Κασκαρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου ασφαλιστικής.

Συγκινούν οι ευχαριστήριες δηλώσεις ανθρώπων που βρέθηκαν για πρώτη φορά στην Αθήνα, σε μία τελείως εχθρική και αφιλόξενη πόλη, χωρίς να ξέρουν καν να χρησιμοποιήσουν το Μετρό ή να μετακινηθούν με λεωφορεία, καθώς προέρχονταν από μικρές επαρχιακές πόλεις, και στα λόγια τους αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη για την διαμονή, την παροχή αξιοπρεπούς στεγασης, αλλά και την κάλυψη ζωτικών καθημερινών αναγκών όπως τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, ειδικές παροχές όπως αναπηρικό αμαξίδιο για μετακινήσεις ή κουπόνια σε καταστήματα, καθώς οι άνθρωποι που δοκιμάζονται από τον καρκίνο βρίσκονται σε πολύ ευάλωτη οικονομική θέση. Ωφελούμενοι είναι άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, καθώς οι ανήλικοι φιλοξενούνται στους ξενώνες της Ελπίδας και της Φλόγας.

Πολλές φορές οι ασθενείς που έρχονται στα ογκολογικά νοσοκομεία της Αττικής είναι μοναχικά άτομα χωρίς κανένα συγγενή, όπως συνέβη με γυναίκα από την Δράμα, και μπορεί να χρειαστεί να μείνουν για πάνω από 1 μήνα που είναι ο συνήθης κύκλος των ακτινοθεραπειών.

Έχουν διαμείνει στα διαμερίσματα φιλοξενίας και 2 μήνες, και η ανάγκη για φιλοξενία μπορεί να επαναλαμβάνεται ανά 20ήμερο, ανάλογα με τις χημειοθεραπείες. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος και «ψυχή» της ΕΑΕ, Ευάγγελος Φιλόπουλος, η Αθήνα έχει περισσότερη ζήτηση, τα νοσοκομεία της εμπιστεύονται περισσότερο οι ογκολογικοί ασθενείς.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας επισημαίνει ότι οι ξενώνες φιλοξενίας που έχουν δημιουργηθεί από την ΕΑΕ στην Θεσσαλονίκη έχουν δοθεί στο Θεαγένειο νοσοκομείο και μπορούν να καλύψουν έως και 80 ασθενείς, ενώ στη Λάρισα δίνουν voucher για το νοσοκομείο και στην Αττική στην Παιανία υπάρχουν 52 κλίνες από το Ογκολογικό κέντρο που δημιουργήθηκε και δε λειτούργησε ποτέ -έτοιμες να δεχτούν ασθενείς περιμένοντας την παρέμβαση του υπουργού υγείας Α. Γεωργιάδη.