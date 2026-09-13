Χούθι: Χτύπησαν με drones και πυραύλους στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία

Οι σιίτες αντάρτες της Υεμένης ισχυρίστηκαν ότι στόχευσαν αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης.

Το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, προσκείμενο στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξήγαγε επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους εναντίον στρατιωτικής βάσης στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, βασιλείου που αποτελεί τον κυριότερο υποστηρικτή της αντίπαλης του διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Μάχες ευρείας κλίμακας αυτή την εβδομάδα στη δυτική Υεμένη άφησαν πίσω εκατοντάδες νεκρούς και στις δυο πλευρές και είχαν συνέπεια να εκτοπιστούν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, φαινόμενο που ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) φοβάται πως θα επιδεινωθεί άμεσα.

Αντιμέτωπες με την προέλαση των ανταρτών, οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης ανακοίνωσαν χθες Σάββατο και σήμερα το πρωί κύματα πληγμάτων σε περιοχές κατά μήκος των ακτών στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθι, από την πλευρά τους, έκαναν λόγο για πολλούς βομβαρδισμούς της Σαουδικής Αραβίας. Σήμερα, ανακοίνωσαν πως τους ανταπέδωσαν, προχωρώντας σε επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον στρατιωτικής βάσης στο νότιο τμήμα του βασιλείου.

Η επίθεση είχε στόχο «αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης και ελέγχου από όπου διευθύνεται η επίθεση εναντίον του έθνους και του λαού μας, στη στρατιωτική βάση στη Σαρούρα», κοντά στα σύνορα με την Υεμένη, ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος του κινήματος για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια.

Νωρίτερα, η σαουδαραβική πολιτική προστασία έκανε λόγο για δυο τραυματίες εξαιτίας της συντριβής βλήματος που εκτόξευσαν οι Χούθι στην Τζαζάν, επίσης στα σύνορα.

Η Ανσαραλά, που ανακοίνωσε τον Ιούλιο την επιβολή θαλάσσιου αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία, βάζοντας στο στόχαστρο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια του βασιλείου, είχε ήδη ανακοινώσει πως εξαπέλυσε επίθεση ευρείας κλίμακας αυτή την εβδομάδα εναντίον της γειτονικής χώρας, επικεφαλής στρατιωτικής συμμαχίας που υποστηρίζει τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, που έχουν υποστεί όμως βαριές ήττες τις τελευταίες ημέρες.

Στενό στρατηγικής σημασίας

Οι μαχητές που πρόσκεινται στο Ιράν και ως τώρα έλεγχαν το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένων της πρωτεύουσας Σανάα και της Χοντάιντα (δυτικά), προωθήθηκαν προς τον νότο μέσα σε μερικά 24ωρα και την Πέμπτη κατέλαβε την πόλη Μόκα, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι.

Κατόπιν το κίνημα πήρε προχθές Παρασκευή τον έλεγχο των ακτών της χώρας στην Ερυθρά θάλασσα και των νησιών στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, έπειτα από την αστραπιαία προέλαση που εδραίωσε την κυριαρχία του σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, η οποία συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Από την πλευρά τους, οι κυβερνητικές δυνάμεις ανέφεραν πως επιτέθηκαν εναντίον των Χούθι κοντά στη Μόκα και σε δρόμο που οδηγεί στην Νταμπάμπ, νοτιότερα, προσθέτοντας πως τις πρώτες πρωινές ώρες διεξήγαγαν τρεις αεροπορικές επιδρομές στην επαρχία Τάιζ.

Έπειτα από χρόνια συγκριτικής ηρεμίας -χάρη στην τήρηση κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Ανσαραλά, παρότι τυπικά είχε λήξει - η Υεμένη βυθίστηκε ξανά στον πόλεμο από τον Ιούλιο, με φόντο τον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Η σύγκρουση έθεσε σε κλοιό τη Σαουδική Αραβία, που υπέστη εξάλλου επανειλημμένα επιθέσεις από το Ιράν τους τελευταίους μήνες, όπως και άλλα κράτη-σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλέστηκε πηγές του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των Χούθι, όπως του ζήτησε ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σε δυο τηλεφωνικές συνδιαλέξεις τους την Πέμπτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε χθες ότι το κίνημα, που είχε μπει στο στόχαστρο αεροπορικών βομβαρδισμών των ΗΠΑ το 2025, έπειτα από σειρά επιθέσεών του εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ σε υποστήριξη της Χαμάς στον πόλεμο με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, του ζήτησαν να μην επέμβει στον πόλεμο στην Υεμένη.

«Τα αποθέματα έχουν εξαντληθεί»

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών είχε συνέπεια μεγάλης κλίμακας εκτοπίσεις πληθυσμών, κυρίως με κατεύθυνση την Άντεν, τη μεγάλη πόλη της νότιας Υεμένης όπου έχει μεταφερθεί η έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Σχεδόν 76.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν εξαναγκαστικά, πετάχτηκαν στους δρόμους αφότου αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος τον Ιούλιο, σύμφωνα με υπολογισμούς του ΟΗΕ που δημοσιοποιήθηκαν χθες Σάββατο.

«Μας είπαν "φύγετε (...) Έχετε μισή ώρα", αφηγήθηκε ο Αμπντουλαλίμ Αρ Ρατζίχι, κάνοντας λόγο για «σκηνές φρίκης» καθώς τρεπόταν σε φυγή από τη Μόκα. «Τι μπορείς να κάνεις μέσα σε μισή ώρα;», εξεγέρθηκε. «Φύγαμε μόνο με τα ρούχα που φορούσαμε. Και με τα παιδιά μας».

Πάνω από 70.000 άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ΔΟΜ, ο οποίος έκανε λόγο για νέα «κρίση εκτοπισμού» πληθυσμού.

«Τα αποθέματα για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων έχουν πλέον εξαντληθεί, έπειτα από τις επεμβάσεις που έγιναν πρόσφατα για την αντιμετώπιση πλημμυρών», προειδοποίησε, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη για στέγαση, τρόφιμα, νερό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Οι αρχές στο Τζιμπουτί ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ότι μέσα σε 24 ώρες κάπου 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν την Υεμένη κι έφτασαν διά θαλάσσης στη μικρή χώρα στο Κέρας της Αφρικής, στην άλλη πλευρά του Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

