ΕΛΑΣ: Οι Ο.Π.ΔΙ. αλλάζουν τον «χάρτη εγκληματικότητας» μέσα στους οικισμούς υψηλής παραβατικότητας

Έναν χρόνο μετά την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου που κλήθηκαν να εφαρμόσουν οι Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβηση, το αποτέλεσμα φαίνεται να έχει θετικό πρόσημο.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου που κλήθηκαν να εφαρμόσουν οι Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) της Αστυνομίας μέσα στους οικισμούς που έχουν χαρτογραφηθεί ως υψηλής παραβατικότητας όπου διαμένουν κυρίως Ρομά σε ολόκληρη τη χώρα και το αποτέλεσμα φαίνεται να έχει θετικό πρόσημο, σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα.

Σε λίγες μέρες στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ πρόκειται να γίνει η πρώτη μεγάλη αξιολόγηση, η οποία και θα καθορίσει τα επόμενα βήματα για το επιχειρησιακό σχέδιο. Όπως, πάντως, επισημαίνουν αρμόδιοι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, στην αξιολόγηση θα καταγραφούν και τα λάθη και οι τυχόν παραλείψεις, ώστε να διορθωθούν άμεσα και στα επόμενα βήματα οι δυνάμεις να λειτουργούν αποτελεσματικότερα, πιο δυναμικά και πιο στοχευμένα προς όφελος πάντα του υγιούς κομματιού αυτών των κοινοτήτων.

Το σημαντικό συμπέρασμα, στο οποίο έχουν καταλήξει οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ είναι ότι επιτεύχθηκε ο βασικός σκοπός των Ο.Π.ΔΙ. που ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας και η ασφάλεια όλων των κατοίκων και όχι, όπως επισημαίνουν, η στοχοποίηση συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, όπως έχουν αρκετές φορές κατηγορηθεί. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξάλλου έχει τονίσει σχετικά με το θέμα ότι το μεγάλο ζητούμενο είναι η ασφάλεια για όλους τους πολίτες όπου κι αν βρίσκονται, χωρίς ζητούμενα και αστερίσκους. Η επιχειρησιακή δράση των ΟΠΔΙ όπως έχει σημειώσει σε συνεντεύξεις του, κατέδειξε πως, πλέον, δεν υπάρχουν άβατα και η αστυνομία μπορεί να επιχειρήσει παντού, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και τις άλλοτε «δύσκολες» νυχτερινές ώρες.

Οι Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) δημιουργήθηκαν και άρχισαν να λειτουργούν τον Νοέμβριο του 2025, με βασικό σκοπό την ενίσχυση της αστυνόμευσης και της πρόληψης της παραβατικότητας σε περιοχές, όπου υπάρχουν οικισμοί και καταυλισμοί ΡΟΜΑ, σε συνδυασμό με τη διαμεσολάβηση, την ανάπτυξη συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες και αρχές και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας. Η δημιουργία τους προέκυψε από τα αιτήματα των ίδιων των πολιτών, που ζουν και εργάζονται στα όρια των οικισμών αυτών, που τα παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο και αποτελούν το λεγόμενο «υγιές κομμάτι» αυτών των κοινωνικών ευάλωτων ομάδων, να μπορούν να απολαμβάνουν κοινωνική ειρήνη, τάξη και ασφάλεια.

«Χαρτογράφηση» των περιοχών που δρουν οι ΟΠΔΙ

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με όσα τονίζουν οι αρμόδιοι Αξιωματικοί, όπου η παρουσία των Ομάδων είναι σταθερή, οι έλεγχοι συστηματικοί και υπάρχει συνεργασία με τις τοπικές και αυτοδιοικητικές αρχές, καταγράφεται ομαλοποίηση της καθημερινότητας, εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και της νομιμότητας.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, στην Αττική:

Θετικά αποτελέσματα έχουν αναφερθεί σε περιοχές όπως, ο Βληχός Μεγάρων, η Αγία Βαρβάρα, το Νομισματοκοπείο, ο Γέρακας και το Κορωπί. Ικανοποιητικά κρίνονται τα αποτελέσματα στους Δήμους Αχαρνών και Φυλής, λόγω, κυρίως, της θέσης ορισμένων ευάλωτων οικισμών μέσα στον αστικό ιστό.

Οι δυσκολίες που αφορούν στη μεγάλη γεωγραφική έκταση, την υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού, τους αυξημένους δείκτες παραβατικότητας, έχουν αναφερθεί στα Μέγαρα, στον Ασπρόπυργο, στο Μενίδι, στα Άνω Λιόσια και στη Φυλή.

Σε ο,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα:

Θετική είναι η εικόνα για τις ΟΠΔΙ που επιχειρούν σε Αγία Σοφία και Νέα Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, στο Δροσερό Ξάνθης, σε περιοχές της Ημαθίας και των Σερρών, στον Τύρναβο Λάρισας και στους Σοφάδες Καρδίτσας.

Σχετικά με τη Γαστούνη, όπου, πρόσφατα, καταγράφηκαν περιστατικά σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων των ΟΠΔΙ, αξιωματικοί σημειώνουν πως πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά που συνέβησαν εκτός οικισμών-καταυλισμών και για όλα ανεξαιρέτως έχει σχηματιστεί δικογραφία, οπότε δεν μπορεί να κριθεί αρνητικά η αποτελεσματικότητα του μέτρου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, το σχέδιο εκεί σίγουρα χρειάζεται αναπροσαρμογή και γιατί όχι και επιχειρησιακή βελτίωση.

Αλλαγή στον «χάρτη» και τις μορφές εγκληματικότητας

Με την παρουσία των ΟΠΔΙ στους καταυλισμούς άρχισε να παρατηρείται και σταδιακή διαφοροποίηση στους δείκτες και τις μορφές παραβατικότητας, αλλά, ακόμη και «μετανάστευση» εγκληματικών ομάδων.

Αναλυτικότερα, η συστηματικότερη, οργανωμένη και εμφανής αστυνομική παρουσία από τη μία περιόρισε, όπως δείχνουν τα απολογιστικά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ανώτεροι αξιωματικοί, σε ικανοποιητικό βαθμό την παραβατικότητα σε αρκετούς ευάλωτους οικισμούς και από την άλλη, έχει ενισχύσει τον έλεγχο και την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών.

Οι συχνοί και στοχευμένοι έλεγχοι λειτούργησαν προληπτικά, καθώς αύξησαν την πιθανότητα εντοπισμού παραβατικών ενεργειών και περιόρισαν την αίσθηση ότι κάποιες περιοχές αποτελούν «άβατα» και η αστυνομία δεν μπορεί να πατάει.

Πλέον, καταγράφεται εμφανής μείωση δραστηριότητας σε συγκεκριμένες μορφές εγκληματικότητας, ιδίως στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στις κλοπές και διαρρήξεις.

Αναλυτικότερα, από τις 8 Νοεμβρίου 2025, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία των ΟΠΔΙ, έως και τις 15 Αυγούστου 2026, σε ολόκληρη την επικράτεια έχουν ελεγχθεί 231.140 άτομα, εκ των οποίων οι 215.278 ήταν ημεδαποί και οι 15.862 αλλοδαποί, κυρίως από Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία κλπ.

Μάλιστα συνελήφθησαν 3.329 άτομα, εκ των οποίων οι 686 ήταν ανήλικοι.

Τα κυριότερα αδικήματα στα οποία εμπλέκονται ήταν κλοπές, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παραβιάσεις του ΚΟΚ (καθώς πολλοί οδηγούν χωρίς δίπλωμα), κατοχή, χρήση και διακίνηση όπλων, περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ρευματοκλοπές κ.α

Στα βασικά συμπεράσματα που έχουν καταλήξει οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ είναι ότι το έγκλημα με δράστες μέσα από τους καταυλισμούς έχει μεταλλαχθεί, καθώς αντιμετωπίστηκε η μικροεγκληματικότητα π.χ οι κλοπές - διαρρήξεις (-23% το 2025 σε σχέση με το 2023) και η διακίνηση ναρκωτικών, ωστόσο καταγράφεται αύξηση σε απάτες, (+51% το 2025 σε σχέση με το 2023), όπως και η «μετακόμιση» των... εγκληματικών δικτύων εκτός καταυλισμών και οικισμών, ώστε να μην βρίσκονται υπό διαρκή επιχειρησιακή παρακολούθηση.

Επιπλέον, καταγράφεται σημαντική βελτίωση σε πολλά, χρόνια, προβλήματα που ταλάνιζαν τους κατοίκους των περιοχών αυτών, όπως είναι οι άσκοποι πυροβολισμοί, οι συμπλοκές μεταξύ οικογενειών και μια σειρά από άλλα αδικήματα, όπως η έντονη τροχαία παραβατικότητα, αλλά και οι διαταράξεις - ηχορυπάνσεις που προερχόταν από μουσική είτε από σπίτια, είτε από αυτοκίνητα. Χαρακτηριστικά ήταν τα «smartάκια», που στα πορτμπαγκάζ τους έκρυβαν μικρές... ντίσκο ξεσηκώνοντας ολόκληρες γειτονιές, από όπου περνούσαν. Από τις περιοχές που «υπέφεραν» από αυτό το φαινόμενο είναι στη Δυτική Αττική, όπου και η αστυνομία εφάρμοσε εξειδικευμένο σχέδιο με αυξημένους ελέγχους. Ενδεικτικά, το πρώτο επτάμηνο του 2026 βεβαιώθηκαν 40 παραβάσεις για διατάραξη κοινής ησυχίας σε οχήματα και έγιναν 36 συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν 19 οχήματα, 61ηχεία, 11 ενισχυτές, ενώ βεβαιώθηκαν και 138 παραβάσεις για διατάραξη κοινής ησυχίας σε οικίες και συνελήφθησαν 45 άτομα. Από τα σπίτια κατασχέθηκαν 18 ηχεία και δύο ενισχυτές.

Είναι αξιοσημείωτο ότι πέραν των αρχικών επιφυλάξεων, κάποιων μεμονωμένων αντιδράσεων και περιστατικών σε βάρος των αστυνομικών των ΟΠΔΙ η πλειοψηφία των κατοίκων των καταυλισμών συνεργάστηκαν μαζί τους και σε αρκετές περιπτώσεις, ζήτησαν τη συνδρομή τους, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες ζωής στις γειτονιές τους και περισσότερη ευταξία και ασφάλεια.

«Απ’ όταν ξεκίνησαν οι αστυνομικές επιχειρήσεις στα σημεία που καταγραφόταν υψηλή παραβατικότητα, έχουμε καλυτέρευση της κατάστασης κατά 70-80% και σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε ησυχάσει», αναφέρει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Μεγαρέων Δημήτριος Βόρδος. Όπως τονίζει, «στην περιοχή μας έχει μειωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό η εγκληματικότητα, τόσο σε συχνότητα περιστατικών, όσο και σε βιαιότητα. Μεγάλη προσπάθεια έχει γίνει και στον τομέα του περιορισμού των ρευματοκλοπών, όπου δεκάδες χιλιόμετρα καλωδίων έχουν συλλεχθεί, όμως η αλήθεια είναι πως με το που γίνεται μια επιχείρηση και τελειώνει και φεύγουν οι αστυνομικές δυνάμεις, οι παραβατικοί μέσα στις επόμενες ημέρες προβαίνουν σε αντικατάσταση των καλωδίων. Νομίζω όμως, ότι η συχνή περιοδικότητα των επεμβάσεων θα έχει όλο και καλύτερα αποτελέσματα». Τέλος, σημειώνει ότι «έχουμε δει σημαντική βελτίωση στο κομμάτι των κλοπών και διαρρήξεων, έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό, τόσο στην περιοχή των Μεγάρων , όσο και της Νέας Περάμου κι αυτό έχει σοβαρή απήχηση στο κοινωνικό αίσθημα ασφάλειας. Πάντα βέβαια μια κλοπή που γίνεται γνωστή , δημιουργεί κοινωνική "αναταραχή", όμως το πρόσημο γενικά είναι θετικό. Σημαντικό ρόλο, έχουν παίξει και οι συνεχείς έλεγχοι και οι βραδινές περιπολίες των ομάδων ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ κυρίως σε σημεία πέριξ της περιοχής του Βλυχού, καθώς και σε στοχευμένα σημεία στην περιοχή της Νέας Περάμου. Τα αποτελέσματα από το καθημερινό ενημερωτικό της αστυνομίας μιλούν από μόνα τους και νομίζω πως η εντατικοποίηση αυτών των ελέγχων και των περιπολιών πέριξ αυτών των περιοχών , μόνο θετικό αντίκτυπο και αποτέλεσμα θα έχει», καταλήγει.

Η δράση του ελληνικού FBI στους καταυλισμούς

Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, οι οικισμοί υψηλής παραβατικότητας- καταυλισμοί έπαψαν να αποτελούν καταφύγια εγκληματιών και απόκρυψης προϊόντων εγκλήματος, αλλά και ορμητήρια εγκληματικών ομάδων, όπως παλαιότερα, διαρρηκτών που λυμαίνονταν γειτνιάζουσες περιοχές της Βορειοανατολικής ή και Νοτιοανατολικής Αττικής ή και του Πειραιά, μέσω βασικών οδικών αξόνων. Παραμένει, μεν μια εγκληματική δραστηριότητα προερχόμενη από οικισμούς της Δυτικής Αττικής, όπως καταδεικνύουν οι 3 έως 4 καταδιώξεις ύποπτων οχημάτων, ανά 24ωρο, κυρίως τις νυχτερινές ώρες, όπως και οι συλλήψεις δραστών.

Την ίδια ώρα, η παραβατική δραστηριότητα έχει στραφεί προς τις απάτες, που εμπεριέχουν μικρότερο ρίσκο για τους εμπλεκόμενους και αποτελούν τη νέα πρόκληση για την Ελληνική Αστυνομία, όπως και σε πιο «σύνθετες» μορφές εγκληματικής δραστηριότητας που εμπίπτουν στο οργανωμένο έγκλημα και χρειάζονται μεγαλύτερη διείσδυση.

Στο πλαίσιο αυτό, ειδικότερα για την Αττική, οι ομάδες ΟΠΔΙ που υπάγονται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, και πραγματοποιούν πιο εξειδικευμένους ελέγχους και έρευνες, από τις 18 Νοεμβρίου 2025 έως και τις 15 Αυγούστου 2026, ήλεγξαν 18.061 άτομα εκ των οποίων 8.332 Ρομά, προσήγαγαν 916, εκ των οποίων οι 416 ήταν Ρομά και προχώρησαν σε 183 συλλήψεις, εκ των οποίων Ρομά ήταν οι 49.

Επιπλέον, οι ΟΠΔΙ του ελληνικού FBI επιλήφθηκαν σε 97 υποθέσεις σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, εξάρθρωσαν 29 εγκληματικές οργανώσεις για συμμετοχή στις οποίες κατηγορήθηκαν 746 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 289 άτομα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

