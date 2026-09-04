Ειδήσεις | Διεθνή

Γαλλία - καύσωνες: Μέχρι τον Ιούλιο η χώρα κατέγραψε 7.000 πλεονάζοντες θανάτους

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γαλλία - καύσωνες: Μέχρι τον Ιούλιο η χώρα κατέγραψε 7.000 πλεονάζοντες θανάτους
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Το υπουργείο είχε εκτιμήσει τον αριθμό των πλεοναζόντων θανάτων από τις 17 Ιουνίου ως τις 2 Ιουλίου σε 5.764.

Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ δήλωσε σήμερα ότι καταγράφηκαν περίπου 7.000 πλεονάζοντες θάνατοι στη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα που έπληξαν τη χώρα μέχρι το τέλος Ιουλίου προσθέτοντας ότι τα τελικά στοιχεία θα διατεθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το υπουργείο είχε εκτιμήσει τον αριθμό των πλεοναζόντων θανάτων από τις 17 Ιουνίου ως τις 2 Ιουλίου σε 5.764.

«Υποφέρουμε από αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα εδώ και τρεις μήνες. Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις που μπορούμε να κάνουμε: το σύστημα υγείας αντέχει και έχουμε υπερβάλλουσα θνησιμότητα 7.000 νεκρούς ως το τέλος Ιουλίου», δήλωσε η Ριστ στο δίκτυο France 2. Όπως είπε η υπουργός, οι θάνατοι αφορούν κυρίως ανθρώπους που ζούσαν μόνοι τους και απομονωμένοι σε μεγάλες πόλεις.

Συγκρίνοντας τον αριθμό αυτόν με τους σχεδόν 15.000 θανάτους που είχε προκαλέσει ο καύσωνας το 2003, η Ριστ σχολίασε ότι «πιθανόν να υπάρχουν λιγότεροι πλεονάζοντες θάνατοι σε οίκους ευγηρίας» και ότι «τα πήραμε τα μαθήματά μας με καλύτερα εκπαιδευμένους επαγγελματίες και κλιματιζόμενα δωμάτια».

Η υπουργός παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα που πρέπει να γίνουν όσο αναμένεται η δημοσιοποίηση των οριστικών στοιχείων μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Καταπατημένα ακίνητα: «Γυρίζουν την πλάτη» στην εξαγορά παρά το «κούρεμα» 80%

Ο «βατήρας» της ΔΕΘ για τον Μητσοτάκη - H ποδοσφαιροκουβέντα του Καραμανλή - Oι συλλογικοί πονοκέφαλοι του ΣΥΡΙΖΑ

Φυσικές καταστροφές: Τι δικαιούται όποιος χάσει το σπίτι του - Οι 4 νέες επιλογές, τι ισχύει για παλιούς πληγέντες

tags:
Γαλλία
Καύσωνας
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider