Ενέργεια και περιβάλλον μετά το Ταμείο Ανάκαμψης - Τα έργα και οι μεταρρυθμίσεις που έρχονται

Το αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης σε ενέργεια, περιβάλλον, χωροταξία, νερό και υποδομές, αλλά και η επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωσή του, βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης σε ενέργεια, περιβάλλον, χωροταξία, νερό και υποδομές, αλλά και η επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωσή του, βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσε σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, με τίτλο «Ταμείο Ανάκαμψης: Έργα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών και χτίζουν την Ελλάδα του αύριο».

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα έργα και οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, ενώ ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη συνέχεια της χρηματοδότησης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, με νέα ευρωπαϊκά εργαλεία και τη νέα προγραμματική περίοδο.

Παπασταύρου: Νέα χρηματοδότηση ανάλογη των 5,9 δισ. ευρώ και «gov.gr στην πολεοδομία»

Στην επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης έδωσε έμφαση ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σημειώνοντας ότι το ΥΠΕΝ είχε πολύ μεγάλο μερίδιο στο πρόγραμμα και συνδέοντας τις χρηματοδοτήσεις με παρεμβάσεις που, όπως είπε, αφορούν τουλάχιστον 250.000 πολίτες μέσω προγραμμάτων εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στις αλλαγές στον χωρικό σχεδιασμό, στα Ειδικά Χωροταξικά για τον Τουρισμό, τη Βιομηχανία και τις ΑΠΕ, αλλά και στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, για τα οποία, όπως ανέφερε, χρηματοδοτήθηκαν μελέτες που καλύπτουν πάνω από το 70% - 75% της χώρας. Αναφέρθηκε ακόμη στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, σημειώνοντας ότι ολοκληρώθηκε η διασύνδεση της Κρήτης, προχωρούν οι Κυκλάδες και ακολουθούν τα Δωδεκάνησα.

Για την περίοδο που ακολουθεί, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι, μέσα από τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα έχει στη διάθεσή του τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια συνολικό ποσό ανάλογο των 5,9 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Έθεσε ως στόχους τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, την αναβάθμιση των δικτύων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επόμενη μεγάλη αλλαγή στις πολεοδομίες, την οποία περιέγραψε ως «gov.gr στην πολεοδομία». Στόχος, όπως είπε, είναι να δημιουργηθεί ψηφιακό αποτύπωμα των συναλλαγών με τις υπηρεσίες και να περιοριστεί η φυσική επαφή του πολίτη με τις τοπικές πολεοδομίες, κατά το πρότυπο της ψηφιοποίησης άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου.

Κοστέλο: Σχεδόν 35 δισ. ευρώ για την Ελλάδα στον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Ο Ντέκλαν Κοστέλο, Γενικός Διευθυντής της Ειδικής Ομάδας για τη Μεταρρύθμιση και τις Επενδύσεις (RECOVER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαρακτήρισε την πορεία της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης ευρωπαϊκή και ελληνική «success story». Όπως ανέφερε, η χώρα έλαβε συνολική κατανομή 36 δισ. ευρώ μέσω του Recovery and Resilience Facility, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 16% του ΑΕΠ και αποτελεί τη μεγαλύτερη κατανομή μεταξύ των κρατών - μελών σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας.

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν εισρεύσει λίγο πάνω από 24 δισ. ευρώ και απομένουν περισσότερα από 11 δισ. ευρώ. Ο κ. Κοστέλο δήλωσε ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να λάβει το σύνολο της χρηματοδότησης, παρά τις αρχικές αμφιβολίες που, όπως παραδέχθηκε, υπήρχαν για τη δυνατότητα της δημόσιας διοίκησης να απορροφήσει τόσο μεγάλο ύψος πόρων μέσα στις αυστηρές προθεσμίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας βρίσκεται σήμερα 11-12 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το 2019, παρά την πανδημία, ενώ η χώρα αναπτύσσεται περίπου με διπλάσιο ρυθμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Στον ενεργειακό τομέα αναφέρθηκε σε περίπου 4 δισ. ευρώ επενδύσεων για ενεργειακές ανακαινίσεις και εξοικονόμηση, καθώς και στη μείωση του χρόνου αδειοδότησης των ΑΠΕ από περίπου πέντε χρόνια σε 14 μήνες.

Για την επόμενη ημέρα, ο κ. Κοστέλο ανέφερε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει για την Ελλάδα κατανομή κοντά στα 35 δισ. ευρώ για επενδύσεις στο πλαίσιο του επόμενου κύκλου του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Μεταξύ των πεδίων στα οποία βλέπει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης περιέλαβε τα υπεράκτια αιολικά, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών, την αποθήκευση ενέργειας και τον χωρικό σχεδιασμό.

Παπαθανάσης: Στα 49,5 δισ. ευρώ η συζήτηση για τη νέα προγραμματική περίοδο

Στην «παρακαταθήκη και το μέλλον» επικέντρωσε την παρέμβασή του ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, η νέα προγραμματική περίοδος βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση και η συζήτηση αφορά 49,5 δισ. ευρώ, με την ελληνική πλευρά να επιδιώκει γρήγορη συμφωνία χωρίς απώλεια κρίσιμων πόρων για την πολιτική συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Μεταξύ των νέων προτεραιοτήτων ανέφερε τη στέγαση, την ενεργειακή στήριξη των νοικοκυριών, τη διαχείριση των υδάτων και την ανταγωνιστικότητα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα διεκδικεί μεγαλύτερη ευελιξία και επαρκείς πόρους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, τα οποία συνδέονται μεταξύ άλλων με τη στήριξη ευάλωτων πολιτών, την κοινωνική στέγαση, τις φοιτητικές εστίες και τις μεταφορές.

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε ακόμη στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 - 2030, ύψους 23 δισ. ευρώ, έναντι 10 δισ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, ενώ έθεσε ως βασική παρακαταθήκη του RRF την ικανότητα της δημόσιας διοίκησης να ολοκληρώνει μεταρρυθμίσεις και έργα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Όπως είπε, οι επενδύσεις στην Ελλάδα πλησιάζουν φέτος το 17% του ΑΕΠ, από 11%, με στόχο να προσεγγίσουν το 20% μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Σούκουλη: Από την «ανάπτυξη της τυχαιότητας» στην ανάπτυξη με κανόνες

Στη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση επικεντρώθηκε η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαριλένα Σούκουλη, επισημαίνοντας ότι η επένδυση στον χωρικό σχεδιασμό δεν αποτελεί τεχνικό ζήτημα, αλλά αναπτυξιακή πολιτική που αφορά ιδιοκτήτες, επιχειρήσεις και τοπική αυτοδιοίκηση.

Όπως τόνισε, το ζητούμενο είναι η χώρα να περάσει «από την ανάπτυξη της τυχαιότητας στην ανάπτυξη της επιλογής», με σαφείς και προβλέψιμους κανόνες. Αυτό σημαίνει, όπως εξήγησε, ότι ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει τι μπορεί να κάνει στη γη του, μια επιχείρηση πού μπορεί να εγκατασταθεί και με ποιους όρους και ένας δήμος να μπορεί να σχεδιάζει με ασφάλεια την αναπτυξιακή προοπτική του. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και οι αστικές αναπλάσεις.

Τσάφος: Αποθήκευση, δίκτυα και νέο πλαίσιο για CCS

Στις ενεργειακές επενδύσεις που αφήνει πίσω του το Ταμείο Ανάκαμψης αναφέρθηκε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Στάθηκε στις επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, στις ΑΠΕ, στα δίκτυα και στην αποθήκευση, αλλά και στις παρεμβάσεις που αφορούν την ελληνική βιομηχανία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και στο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Όπως σημείωσε, το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται, ωστόσο ακολουθούν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και νέες παρεμβάσεις στον ενεργειακό τομέα.

Δραμαλιώτη: 136 μεταρρυθμίσεις και 811 ρυθμίσεις από 15 υπουργεία

Την έκταση του μεταρρυθμιστικού σκέλους του ελληνικού σχεδίου παρουσίασε η Γενική Γραμματέας Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, Εύη Δραμαλιώτη. Όπως ανέφερε, το ελληνικό πρόγραμμα περιλάμβανε 136 μεταρρυθμίσεις, για την εφαρμογή των οποίων 15 υπουργεία χρειάστηκε να εκδώσουν συνολικά 811 ρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων νόμους, υπουργικές και κοινές υπουργικές αποφάσεις, Προεδρικά Διατάγματα και αποφάσεις ανεξάρτητων αρχών και άλλων φορέων.

Μόνο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την ίδια, είχε να ολοκληρώσει 25 μεταρρυθμιστικά ορόσημα. Σε αυτά περιλαμβάνονται η αλλαγή του πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων, η απλούστευση της αδειοδότησης των ΑΠΕ, η ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου για ενέργεια, απόβλητα και ύδατα, η χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο, το πλαίσιο για τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση CO2 και τα Ειδικά Χωροταξικά για Τουρισμό, ΑΠΕ και Βιομηχανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, ο χρόνος αδειοδότησης των ΑΠΕ περιορίστηκε από περίπου πέντε χρόνια σε 14 μήνες, ενώ η πολεοδομική μεταρρύθμιση περιλαμβάνει 245 Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα οποία καλύπτουν περίπου το 80% της ελληνικής επικράτειας.

Καβαλάκης: Απομένει το τελευταίο και μεγαλύτερο αίτημα πληρωμής

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, υπογράμμισε ότι, παρά την ολοκλήρωση των έργων και οροσήμων, η διαδικασία δεν έχει τυπικά τελειώσει, καθώς απομένει η υποβολή του τελευταίου αιτήματος πληρωμής. Όπως σημείωσε, πρόκειται ουσιαστικά για ένα αίτημα μεγέθους «τριών μαζί», καθώς περιλαμβάνει περισσότερα από 120 ορόσημα.

Ως σημαντικότερη παρακαταθήκη του Ταμείου Ανάκαμψης έθεσε τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε ο συντονισμός της δημόσιας διοίκησης. Όπως ανέφερε, η εμπειρία αυτή πρέπει να μεταφερθεί στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις να ολοκληρώνονται μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

Παληαρούτα: 600 MW αποθήκευσης σε λειτουργία - Στόχος το 1 GW έως το τέλος του έτους

Στο ενεργειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρθηκε η κ. Δέσποινα Παληαρούτα, παρουσιάζοντας παρεμβάσεις στην εξοικονόμηση, στα δίκτυα, στη βιομηχανία και στην αποθήκευση. Όπως ανέφερε, περίπου 100.000 κατοικίες πραγματοποίησαν ενεργειακές παρεμβάσεις, ενώ μέσω ξεχωριστού προγράμματος περίπου 80.000 ηλιακοί θερμοσίφωνες διατέθηκαν μέσα σε επτά μήνες.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στην αποθήκευση ενέργειας, καθώς, όπως είπε, περισσότερο από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας στηρίζεται πλέον στις ΑΠΕ. Σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία περίπου 600 MW έργων αποθήκευσης, με στόχο έως το τέλος του έτους να φθάσουν το 1 GW. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα και στις διασυνδέσεις, αλλά και σε βιομηχανικά έργα που σχετίζονται με CCS, υδρογόνο και παραγωγή ενεργειακού εξοπλισμού.

Κυριαζόπουλος: Περίπου 1 δισ. ευρώ στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό

Στη χρηματοδότηση του χωρικού σχεδιασμού αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΝ, Βαγγέλης Κυριαζόπουλος, κάνοντας λόγο για περίπου 1 δισ. ευρώ που κατευθύνθηκε στη χωροταξία και την πολεοδομία. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μέγεθος χρηματοδότησης που δεν είχε υπάρξει στο συγκεκριμένο πεδίο τις προηγούμενες δεκαετίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου το 80% της ελληνικής επικράτειας αποκτά σταδιακά σχεδιασμό μέσω Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται τα Ειδικά Χωροταξικά για Τουρισμό, Βιομηχανία και ΑΠΕ, αλλά και έργα αστικών αναπλάσεων και παρεμβάσεις προσβασιμότητας.

Μανουσάκης: 370 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης στις μεγάλες ηλεκτρικές υποδομές αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης. Μεταξύ των έργων που παρουσίασε περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για τις νησιωτικές διασυνδέσεις, το νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου και η γραμμή μεταφοράς Κορίνθου - Αττικής, για την οποία ανέφερε χρηματοδότηση 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ. Όπως είπε, το Ελληνικό Δημόσιο χρειαζόταν 510 εκατ. ευρώ για να διατηρήσει το ποσοστό του στο 51%, από τα οποία 140 εκατ. ευρώ υπήρχαν ως ταμειακά διαθέσιμα και τα υπόλοιπα 370 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόσθεσε ότι συνολικά το 30%-35% των κεφαλαιουχικών δαπανών του ΑΔΜΗΕ προέρχεται από ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, συνδέοντας τη χρηματοδότηση με την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την ανάπτυξη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Καρράς: Έργα περίπου 50 εκατ. ευρώ στη Νέα Προποντίδα την τελευταία διετία

Το αποτύπωμα των χρηματοδοτήσεων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Μανώλης Καρράς. Όπως ανέφερε, στον δήμο υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη την τελευταία διετία έργα περίπου 50 εκατ. ευρώ.

Στο παραλιακό μέτωπο του Θερμαϊκού έχουν ήδη υλοποιηθεί ή υλοποιούνται παρεμβάσεις σε περίπου 30 από τα 40 χιλιόμετρα, ενώ μέσω της συγκεκριμένης χρηματοδότησης πραγματοποιήθηκαν έργα ενοποίησης σε τρία τμήματα συνολικού μήκους περίπου 7 χιλιομέτρων, με πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμους, φωτισμό, αστικό εξοπλισμό και παρεμβάσεις κατά της διάβρωσης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ανάπλαση έκτασης 26.000 τ.μ. στη Νέα Ποτίδαια, με πρόβλεψη και για υποδομές αυτόνομης εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία.

Βαρελίδης: 103 έργα νερού σε 73 δήμους για πάνω από 1 εκατ. κατοίκους

Στα έργα ύδρευσης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος επικεντρώθηκε ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης. Όπως ανέφερε, ολοκληρώθηκαν 103 έργα σε 73 δήμους, τα οποία αφορούν περισσότερους από 1 εκατ. κατοίκους και περιλαμβάνουν υποδομές ύδρευσης, ανακατασκευές και επεκτάσεις, αφαλατώσεις, τηλεμετρία και ψηφιακά υδρόμετρα.

Παράλληλα, χρηματοδοτήθηκε σύγχρονος εξοπλισμός για την παρακολούθηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων σκάφη, οχήματα, drones και συστήματα LiDAR, καθώς και εξοπλισμός παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Όπως είπε, οι νέες δυνατότητες επιτρέπουν μετρήσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον σε βάθος έως 3.000 μέτρων. Στις θεσμικές αλλαγές συμπεριέλαβε την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα και τη διεύρυνση του ρόλου ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.

Σταθόπουλος: 667 εκατ. ευρώ και 1,1 εκατ. στρέμματα στο AntiNero – Ζητούμενο η συνέχεια μετά το 2028

Στον απολογισμό του AntiNero επικεντρώθηκε ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Στάθης Σταθόπουλος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το πρόγραμμα περιέλαβε 256 συμβάσεις, συνολικού ύψους 667 εκατ. ευρώ, με παρεμβάσεις σε έκταση περίπου 1,1 εκατ. στρεμμάτων.

Ο κ. Σταθόπουλος συνέδεσε τις παρεμβάσεις με την πρόληψη και τον περιορισμό των συνεπειών πυρκαγιών σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, η Ψάθα, το Αλεποχώρι, η Σίβηρη Χαλκιδικής και η Χίος, ενώ αναφέρθηκε και στα αντιπλημμυρικά έργα στον Έβρο μετά τις μεγάλες πυρκαγιές στη Δαδιά.

Το κρίσιμο ζήτημα, όπως τόνισε, είναι η συνέχεια. Τα έργα στα δάση χρειάζονται συντήρηση, καθώς η βλάστηση επανέρχεται και οι συνθήκες μεταβάλλονται. Για τον λόγο αυτό έθεσε ως προτεραιότητα την εξασφάλιση νέων πόρων για την περίοδο μετά το 2028, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά σε διάστημα δύο έως τεσσάρων ετών μπορεί να χαθεί μέρος του αποτελέσματος των σημερινών παρεμβάσεων.

Γραφάκος: 72 έργα σε 2,5 χρόνια - Τρεις παρεμβάσεις σε λύματα και απόβλητα

Σε τρεις βασικές κατηγορίες έργων αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος. Όπως είπε, 72 έργα που ήταν συμβασιοποιημένα στο τέλος του 2023 ολοκληρώθηκαν μέσα σε δυόμισι χρόνια.

Η πρώτη κατηγορία αφορά τη διαχείριση αστικών λυμάτων, με παρεμβάσεις σε 131 οικισμούς και περίπου 850 χιλιόμετρα δικτύων. Η δεύτερη αφορά 15 έργα αναβάθμισης υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, στα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, επιτεύχθηκε μείωση του ενεργειακού κόστους άνω του 30%, ενώ από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις μπορούν να παράγονται περίπου 50 εκατ. κυβικά μέτρα νερού κατάλληλου για άρδευση.

Η τρίτη κατηγορία αφορά τη διαχείριση της λυματολάσπης. Μέσω 18 έργων, όπως ανέφερε, καλύφθηκε περίπου το 50% των υπολοίπων αναγκών της χώρας. Παράλληλα, χρηματοδοτήθηκαν 130 ηλεκτρικά απορριμματοφόρα βιοαποβλήτων για την Αττική, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο των σχετικών αναγκών, ενώ πιστοποιήθηκαν 14 ΦΟΔΣΑ.

Παπαδοπούλου: Στο τελικό στάδιο τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα - Στόχος προστασία του 35% των ελληνικών θαλασσών

Στις παρεμβάσεις για τη βιοποικιλότητα και τις προστατευόμενες περιοχές αναφέρθηκε η πρόεδρος του ΟΦΥΠΕΚΑ, Μαρία Παπαδοπούλου. Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 300 εργαζόμενοι για το φυσικό περιβάλλον μονιμοποιήθηκαν, ενώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτήθηκε πρόγραμμα περίπου 100 εκατ. ευρώ για τη βιοποικιλότητα.

Στον νέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται πέντε σύγχρονα σκάφη, drones και περίπου 300 νέα οχήματα για τον ΟΦΥΠΕΚΑ και τη δασική υπηρεσία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, σημειώνοντας ότι τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα βρίσκονται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, με στόχο η προστατευόμενη θαλάσσια έκταση να φθάσει στο 35% της ελληνικής θαλάσσιας επικράτειας.

Παπαδόπουλος: Επενδυτικό σχέδιο περίπου 305 εκατ. ευρώ για Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Τις επενδύσεις που απαιτούνται για τις υποδομές νερού παρουσίασε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ Άγις Παπαδόπουλος. Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει έργα περίπου 106 εκατ. ευρώ για τη Χαλκιδική και συνολικά περίπου 305 εκατ. ευρώ για Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική τα επόμενα χρόνια.

Οι επενδύσεις αφορούν την ασφάλεια της υδροδότησης, την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και την ψηφιακή διαχείριση των δικτύων. Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε σε εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στο δίκτυο αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης για την πρόληψη εμφράξεων, καθώς και στην εγκατάσταση έξυπνων υδρομέτρων και στην αξιοποίηση των δεδομένων τους.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι έως το τέλος του έτους θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την επόμενη φάση αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού, ενόψει των αυστηρότερων ευρωπαϊκών απαιτήσεων για τα αστικά λύματα. Όπως τόνισε, στόχος είναι η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί στη Θεσσαλονίκη να μεταφερθεί στις νέες περιοχές ευθύνης της ΕΥΑΘ, ώστε η Χαλκιδική και η υπόλοιπη Θεσσαλονίκη να διαθέτουν ασφαλή υδροδότηση και επεξεργασία λυμάτων με εύλογο κόστος.