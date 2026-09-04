Καιρός: Πότε έρχεται καύσωνας και πότε επιστρέφουμε στα μελτέμια

Φθινόπωρο, καλοκαίρι και ξανά φθινόπωρο προβλέπεται ότι θα είναι το μοτίβο του καιρού για τις επόμενες μέρες. Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Το φθινοπωρινό κλίμα δεν φαίνεται να παραμένει για πολύ, καθώς για επικείμενο καύσωνα κάνει λόγο στην πρόγνωσή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Η αλλαγή του καιρικού σκηνικού αναμένεται να γίνει προς την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Οι ενδείξεις μέχρι και το Σαββατοκύριακο ωστόσο, δείχνουν μικρή πτώση θερμοκρασίας και βοριάδες.

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