Ειδήσεις | Ελλάδα

Καιρός: Πότε έρχεται καύσωνας και πότε επιστρέφουμε στα μελτέμια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Καιρός: Πότε έρχεται καύσωνας και πότε επιστρέφουμε στα μελτέμια
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Φθινόπωρο, καλοκαίρι και ξανά φθινόπωρο προβλέπεται ότι θα είναι το μοτίβο του καιρού για τις επόμενες μέρες. Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Το φθινοπωρινό κλίμα δεν φαίνεται να παραμένει για πολύ, καθώς για επικείμενο καύσωνα κάνει λόγο στην πρόγνωσή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Η αλλαγή του καιρικού σκηνικού αναμένεται να γίνει προς την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Οι ενδείξεις μέχρι και το Σαββατοκύριακο ωστόσο, δείχνουν μικρή πτώση θερμοκρασίας και βοριάδες.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Καταπατημένα ακίνητα: «Γυρίζουν την πλάτη» στην εξαγορά παρά το «κούρεμα» 80%

Ο «βατήρας» της ΔΕΘ για τον Μητσοτάκη - H ποδοσφαιροκουβέντα του Καραμανλή - Oι συλλογικοί πονοκέφαλοι του ΣΥΡΙΖΑ

Φυσικές καταστροφές: Τι δικαιούται όποιος χάσει το σπίτι του - Οι 4 νέες επιλογές, τι ισχύει για παλιούς πληγέντες

tags:
Καιρός
Καύσωνας
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider