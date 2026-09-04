Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Αργιθέα Παιανίας

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Αργιθέα Παιανίας, στην Ανατολική Αττική.

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Οριοθετήθηκε μετά την έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα Παιανίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικά οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος προσέγγισαν άμεσα την πυρκαγιά με αποτέλεσμα να την περιορίσουν ενώ στη συνέχεια πυροσβεστικό αεροσκάφος που εκτελούσε έμφορτη περιπολία πραγματοποίησε ρίψη νερού και έτσι οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε 30 λεπτά.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 74 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο δήμος Παιανίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Παράλληλα στις 12:13, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Τέλος, λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Ειδικότερα, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Παπαγγελάκη από το ύψος της λεωφόρου Σπάτων έως τον σταθμό του προαστιακού Κάντζας και στα ρεύματα κυκλοφορίας.