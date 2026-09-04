Ο Τραμπ ζητάει πίσω από την Ευρώπη τη βοήθεια που έστειλε η κυβέρνηση Μπάιντεν στην Ουκρανία

Η αναφορά και μόνο σε επιστροφή χρημάτων είναι πρωτοφανής και προστίθεται στην μακρά σειρά των συμπτωμάτων που χαρακτηρίζουν την εποχή Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να επιστρέψουν την βοήθεια που πρόσφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία υπό την προεδρία του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν με ανάρτηση στο Truth Social.

«Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, δωρεάν, τα οποία θα έπρεπε να πληρώσει η Ευρώπη - αν απλώς της το είχαμε ζητήσει, αλλά της ζητάμε αυτά τα χρήματα έστω και κάποια καθυστέρηση».

Η αναφορά και μόνο σε επιστροφή χρημάτων είναι πρωτοφανής και προστίθεται στην μακρά σειρά των συμπτωμάτων που χαρακτηρίζουν την εποχή Τραμπ.

Ωστόσο δεν διευκρίνισε από ποιες χώρες θα ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων, αν τελικά η Ουάσινγκτον αποφασίσει όντως να επισημοποιήσει αυτό το αίτημα.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο θέμα του κόστους της βοήθειας προς την Ουκρανία σε ανάρτηση σχετικά με τα στοκ των αμερικανικών όπλων ελεεινολογώντας τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που κάνουν λόγο για ελλείψεις που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ