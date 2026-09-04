Μπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ): «Αλλάζει η Ελλάδα, η κοινωνία και ο τρόπος που οι υποδομές υλοποιούνται»

Για την υλοποίηση υποδομών που επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή μίλησε ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METKA ATE, Ντίνος Μπενρουμπή, στο πλαίσιο της διοργάνωσης The Sixth Thessaloniki Metropolitan Summit - Leading up to 2030: connectivity and growth for south-east Europe.

Για την υλοποίηση υποδομών που επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή μίλησε ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METKA ATE, Ντίνος Μπενρουμπή, στο πλαίσιο της διοργάνωσης The Sixth Thessaloniki Metropolitan Summit - Leading up to 2030: connectivity and growth for south-east Europe.

Ο κ. Μπενρουμπή σημείωσε ότι «αλλάζει η Ελλάδα, η κοινωνία και ο τρόπος που οι υποδομές υλοποιούνται». Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης τόνισε ότι «έχει πιέσει τον χώρο των υποδομών ώστε να δώσουν αποτελέσματα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, ο τομέας των υποδομών στην Ελλάδα μπόρεσε να δώσει ποιοτικά αποτελέσματα και εντός χρόνου».

Έκανε λόγο και για επιτάχυνση εφαρμογής και υλοποίησης των έργων αλλά και για την αγαστή συνεργασία με το Δημόσιο, τη Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. «Ως ΜΕΤΚΑ αντιμετωπίσαμε και χειριστήκαμε όλα τα έργα σαν δικά όταν μας ανατέθηκε η κατασκευή τους. Μάλιστα, μόλις υπογράψαμε για την ανάληψη και κατασκευή των έργων είμασταν έτοιμοι. Μέρος της επιτυχίας μας, βέβαια, ήταν ότι οτιδήποτε μας ανατέθηκε ήταν ρεαλιστικό, μπορεί να ήταν δύσκολο αλλά όχι μη ρεαλιστικό όσον αφορά στα χρονικά πλαίσια», επεσήμανε.

Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα κατάφερε εξ ολοκλήρου να απορροφήσει τα χρηματικά ποσά των χρηματοδοτήσεων και να τα μετατρέψει σε μακροπρόθεσμη αξία. «Η Ελλάδα είναι μια ιστορία επιτυχίας. Όταν είμαστε ομάδα μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα», παρατήρησε.

Τέλος, ο κ. Μπενρουμπή αναφέρθηκε και στα έργα υποδομών που έχει αναλάβει η ΜΕΤΚΑ για τη Θεσσαλονίκη που θα αλλάξουν τη ζωή των πολιτών, όπως είναι το Flyover, που «έρχεται να διορθώσει ένα πρόβλημα που υπάρχει περισσότερο από 15 χρόνια. Παραδώσαμε πάνω από 63% του έργου και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την άνοιξη του 2027».

Πρόσθεσε και το Μουσείο Ολοκαυτώματος, το έργο ΦΙΞ, την επέκταση του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ, «αλλά κυρίως πολύ σημαντικό έργο, καθώς αφορά το μέλλον όλων μας, είναι ότι παραδώσαμε 4 από τα 17 σχολεία τα οποία είναι υπερσύγχρονα».