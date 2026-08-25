Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο σε δυο ευρωβουλευτές της Σουηδίας

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι δεν επέτρεψαν την προηγουμένη την είσοδο στην επικράτεια δυο ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι δεν επέτρεψαν την προηγουμένη την είσοδο στην επικράτεια δυο ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία, που σχεδίαζαν να πάνε ιδίως στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Κατόπιν αιτήματος του υπουργού Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ, και όπως ορίζει η ισραηλινή νομοθεσία για την είσοδο στο Ισραήλ, η αρχή πληθυσμού και μετανάστευσης αρνήθηκε χθες την είσοδο στην ισραηλινή επικράτεια δυο σουηδών ευρωβουλευτών του Κόμματος της Αριστεράς, του Γιόνας Σιεστέτ και της Χάνας Γκεντίν, που ήθελαν να επισκεφθούν την Παλαιστινιακή Αρχή», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η ισραηλινή διπλωματία πρόσαψε στα δυο μέλη του ΕΚ πως εκφράζουν «εχθρικές θέσεις» και «διαδίδουν ανυπόστατες κατηγορίες εναντίον του Ισραήλ, κατηγορώντας το για γενοκτονία, λιμό και ότι στοχοποιεί από πρόθεση παιδιά και μέλη του υγειονομικού προσωπικού» στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Διεθνής επιτροπή έρευνας με εντολή του ΟΗΕ κατηγόρησε τον Ιούνιο το Ισραήλ ότι «στοχοποιεί» τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας, καταγγέλλοντας για ακόμη μια φορά τη «γενοκτονία» των Παλαιστινίων σε εξέλιξη.

Η ισραηλινή κυβέρνηση αντέδρασε χαρακτηρίζοντας την επιτροπή «δυσφημιστική μασκαράτα» και κατηγορώντας τη Χαμάς πως «χρησιμοποιεί τα παιδιά σαν ανθρώπινες ασπίδες».

Η Γιόνας Σιεστέτ κατήγγειλε μέσω Facebook την Κυριακή ότι ο ίδιος και η Χάνα Γκεντίν «εμποδίστηκαν να εισέλθουν στη χώρα και να συνεχίσουν» το ταξίδι «προς την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την ανατολική Ιερουσαλήμ».

Σχεδίαζαν συναντήσεις με ΜΚΟ, «συμπεριλαμβανομένης της Save the Children», επισκέψεις «σε καταυλισμούς προσφύγων» και συναντήσεις «με ισραηλινές και παλαιστινιακές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», πάντως «δεν σχεδίαζαν συναντήσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή», διευκρίνισε ο σουηδός ευρωβουλευτής.

Σύμφωνα με τον κ. Σιεστέτ, οι αντιπροσωπείες «της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σουηδίας διαμαρτυρήθηκαν» για την απόφαση αυτή των ισραηλινών αρχών.

Η σουηδή υπουργός Εξωτερικών Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ δήλωσε ότι η σουηδική πρεσβεία παρείχε συνδρομή στους δυο αιρετούς. Ωστόσο κάθε χώρα «έχει δικούς της κανόνες ως προς την είσοδο», πρόσθεσε, τονίζοντας πως η Στοκχόλμη έχει εκδώσει προειδοποίηση προς τους ταξιδιώτες όσον αφορά τα ταξίδια στο Ισραήλ και στα παλαιστινιακά εδάφη.

Το γιατί ο Γιόνας Σιεστέτ και η Χάνα Γκεντίν επέλεξαν «να πάνε εκεί είναι ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι», δήλωσε η υπουργός στην εφημερίδα Dagens Nyheter.

Η απαγόρευση εισόδου στα δυο μέλη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου αποτελεί «προσπάθεια επιβολής σιωπής διά της βίας και μεταμόρφωσης της κριτικής της κατοχής σε κατηγορία, με προφανή περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου και της (...) ασυλίας του κοινοβουλευτικού έργου», σχολίασε από την πλευρά του ο Ράουχι Φατούα, πρόεδρος του Παλαιστινιακού Εθνικού Συμβουλίου, του κοινοβουλίου της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), που έχει την έδρα του στη Δυτική Όχθη.

Το 2019, το Ισραήλ επίσης απαγόρευσε την είσοδο σε δυο βουλεύτριες των ΗΠΑ, στην Ιλάν Όμαρ και στη Ρασίντα Τλάιμπ, μέλη της αριστερής πτέρυγας του δημοκρατικού κόμματος, που σκόπευαν να πάνε στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, εξαιτίας της υποστήριξής τους σε εκστρατεία μποϊκοτάζ του Ισραήλ, κατόπιν υπόδειξης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ