NASA: Πώς μια πυρκαγιά μπορεί να δημιουργήσει τη δική της καταιγίδα

Η NASA μελετά πώς οι μεγάλες πυρκαγιές μπορούν να δημιουργήσουν καταιγίδες, να προκαλέσουν κεραυνούς και να μεταφέρουν καπνό μέχρι τη στρατόσφαιρα.

Μια μεγάλη πυρκαγιά μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να δημιουργήσει τη δική της καταιγίδα. Τεράστια νέφη σχηματίζονται πάνω από την φωτιά, αναπτύσσονται σε μεγάλο ύψος και μπορεί να φέρουν κεραυνούς, χαλάζι και ισχυρές βροχοπτώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταφέρουν καπνό ακόμη και στη στρατόσφαιρα, όπου μπορεί να παραμείνει για μήνες.

Το φαινόμενο βρίσκεται αυτή την περίοδο στο μικροσκόπιο της NASA, η οποία πραγματοποιεί ερευνητικές πτήσεις πάνω από μεγάλες πυρκαγιές στο πλαίσιο της αποστολής INSPYRE (INjected Smoke and PYRocumulonimbus Experiment). Οι επιστήμονες επιχειρούν να καταλάβουν πότε και γιατί μια φωτιά μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μιας τέτοιας καταιγίδας και τι συμβαίνει με τον καπνό όταν φτάνει στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι pyrocumulonimbus ή pyroCb, γνωστοί στα ελληνικά ως πυροσωρειτομελανίες. Πρόκειται για καταιγιδοφόρα νέφη που τροφοδοτούνται από την τεράστια θερμότητα μιας πυρκαγιάς. Περισσότερα από 700 τέτοια περιστατικά έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, ενώ οι επιστήμονες εκτιμούν ότι σχηματίζονται περίπου 70 pyroCb κάθε χρόνο.

Πώς μια φωτιά δημιουργεί καταιγίδα

Όταν μια πυρκαγιά καίει με μεγάλη ένταση, ο θερμός αέρας και ο καπνός κινούνται γρήγορα προς τα πάνω. Εφόσον υπάρχει αρκετή υγρασία και ατμοσφαιρική αστάθεια, μπορεί να σχηματιστεί αρχικά ένα pyrocumulus (pyroCu).

Αν τα ανοδικά ρεύματα συνεχίσουν να ενισχύονται, το νέφος αναπτύσσεται κατακόρυφα και μπορεί να εξελιχθεί σε pyrocumulonimbus. Σε αυτή τη φάση έχει πλέον δημιουργηθεί ένα καταιγιδοφόρο σύστημα που συνδέεται άμεσα με τη φωτιά.

Τα ισχυρότερα pyroCb μπορούν να προκαλέσουν κεραυνούς, χαλάζι και έντονες βροχοπτώσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επιστήμονες παρουσιάζουν οι κεραυνοί, καθώς μπορούν να προκαλέσουν νέες εστίες πυρκαγιάς και να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την αντιμετώπιση ενός μεγάλου μετώπου.

Ο επικεφαλής ερευνητής της INSPYRE, David Peterson, του U.S. Naval Research Laboratory, σημειώνει ότι ορισμένες από αυτές τις καταιγίδες εμφανίζουν έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ενώ άλλες πολύ μικρότερη. Οι λόγοι αυτής της διαφοράς δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και η INSPYRE πραγματοποιεί για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύνολο αερομεταφερόμενων μετρήσεων ηλεκτρικής δραστηριότητας σε τέτοια φαινόμενα.

Όταν ο καπνός φτάνει στη στρατόσφαιρα

Οι μεγαλύτερες πυροσωρειτομελανίες μπορούν να μεταφέρουν καπνό και σωματίδια σε πολύ μεγάλα ύψη. Τα ισχυρά ανοδικά ρεύματα λειτουργούν σαν ένας κατακόρυφος αγωγός που ξεκινά από την περιοχή της πυρκαγιάς και μπορεί να φτάσει μέχρι την ανώτερη τροπόσφαιρα και τη στρατόσφαιρα.

Ο καπνός που εισέρχεται στη στρατόσφαιρα συμπεριφέρεται διαφορετικά από εκείνον που παραμένει χαμηλότερα στην ατμόσφαιρα. Μπορεί να εξαπλωθεί σε τεράστιες αποστάσεις και να παραμείνει εκεί για μήνες ή ακόμη και χρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να κάνει τον γύρο του πλανήτη.

Οι επιστήμονες εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις του στο στρώμα του όζοντος και στο ενεργειακό ισοζύγιο της Γης, καθώς τα σωματίδια που βρίσκονται σε τόσο μεγάλο ύψος αλληλεπιδρούν με την ηλιακή ακτινοβολία.

Η NASA εκτιμά ότι οι πυρκαγιές ενδέχεται, μέσω αυτών των φαινομένων, να συνεισφέρουν έως και 25% του μαύρου άνθρακα (αιθάλης) και των οργανικών αερολυμάτων στην κατώτερη στρατόσφαιρα. Λόγω της συχνότητας των pyroCb, η συνολική ποσότητα σωματιδίων που μεταφέρουν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου πυρκαγιών μπορεί να είναι συγκρίσιμη με εκείνη που διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα από μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις.

Περισσότερα από 700 περιστατικά

Οι επιστήμονες έχουν καταγράψει περισσότερα από 700 περιστατικά pyroCb παγκοσμίως από τότε που το φαινόμενο άρχισε να μελετάται συστηματικά στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Σήμερα εκτιμάται ότι δημιουργούνται περίπου 70 τέτοιες καταιγίδες τον χρόνο. Πολλές εμφανίζονται στα μεγάλα δάση του Καναδά και της Ρωσίας, ενώ καταγράφονται επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία.

Μέχρι τα μέσα Αυγούστου του 2026, οι ερευνητές είχαν εντοπίσει τουλάχιστον 13 pyroCb στις ηπειρωτικές ΗΠΑ.

Οι δορυφόροι αποτελούν βασικό εργαλείο για τον εντοπισμό τους. Ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι επιστήμονες είναι η θερμοκρασία στην κορυφή των νεφών. Οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες υποδεικνύουν ότι το νέφος έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο ύψος και ενδεχομένως έχει φτάσει μέχρι τη στρατόσφαιρα.

Τι συνέβη στη Γιούτα

Ένα από τα φαινόμενα που παρακολούθησε η NASA αυτό το καλοκαίρι καταγράφηκε στις 2 Αυγούστου 2026, όταν η πυρκαγιά Widemouth 2 στη Γιούτα δημιούργησε δύο διαδοχικά επεισόδια pyroCb.

Η φωτιά είχε ξεκινήσει από κεραυνό στις 27 Ιουλίου και παρέμενε σχετικά περιορισμένη μέχρι τις 2 Αυγούστου. Ισχυροί άνεμοι και θερμές και ξηρές συνθήκες συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωσή της και μέσα στην ημέρα η έκτασή της υπερδιπλασιάστηκε.

Το MODIS, όργανο του δορυφόρου Aqua της NASA, κατέγραψε μια τεράστια στήλη νέφους και καπνού πάνω από την περιοχή.

Οι θερμοκρασίες στις κορυφές των νεφών έπεσαν πολύ χαμηλότερα από τους -40 βαθμούς Κελσίου, επίπεδο που χρησιμοποιείται συχνά ως ένδειξη για τον εντοπισμό των pyroCb. Οι μετρήσεις έδειχναν ότι τα νέφη είχαν φτάσει στα ανώτερα τμήματα της τροπόσφαιρας και πιθανώς, σε ορισμένα σημεία, στη στρατόσφαιρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το πρώτο επεισόδιο της ίδιας ημέρας, το οποίο δημιουργήθηκε πριν από το ξημέρωμα. Η εμφάνιση pyroCb εκείνη την ώρα θεωρείται πιο ασυνήθιστη, καθώς απουσιάζει η ημερήσια θέρμανση της επιφάνειας που ενισχύει τα ανοδικά ρεύματα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στην περίπτωση της Widemouth 2 υπήρχε αρκετή ατμοσφαιρική αστάθεια και υγρασία ώστε το νέφος να αναπτυχθεί χωρίς αυτή την πρόσθετη θέρμανση.

Τα αεροσκάφη της NASA κυνηγούν τον καπνό

Την επόμενη ημέρα, στις 3 Αυγούστου, το Gulfstream V που συμμετέχει στην INSPYRE κατευθύνθηκε προς τη στήλη καπνού της πυρκαγιάς, η οποία είχε πλέον μετακινηθεί πάνω από το Νέο Μεξικό.

Τα όργανα του αεροσκάφους συνέλεξαν δείγματα σε ύψος περίπου 12 χιλιομέτρων. Οι ερευνητές επιχειρούν με αυτόν τον τρόπο να μετρήσουν τη φυσική και χημική σύσταση του καπνού λίγες ώρες μετά τη δημιουργία ενός pyroCb και να παρακολουθήσουν πώς μεταβάλλεται καθώς ταξιδεύει στην ατμόσφαιρα.

Τα τρία ερωτήματα που θέλει να απαντήσει η NASA

Ένα από τα μεγαλύτερα κενά παραμένει η δυνατότητα πρόβλεψης. Οι επιστήμονες γνωρίζουν τις συνθήκες που μπορούν να ευνοήσουν ένα pyroCb, όμως δεν μπορούν ακόμη να προβλέψουν με ακρίβεια ποια πυρκαγιά θα δημιουργήσει μια τέτοια καταιγίδα και ποια όχι.

Η INSPYRE έχει σχεδιαστεί γύρω από τρία βασικά επιστημονικά ερωτήματα.

Το πρώτο αφορά ποιες πυρκαγιές δημιουργούν pyroCb και γιατί. Οι ερευνητές εξετάζουν τον ρόλο της έντασης της φωτιάς, των ανέμων, της υγρασίας, της ατμοσφαιρικής αστάθειας και των ανοδικών ρευμάτων.

Το δεύτερο είναι τι καθορίζει εάν ένα pyroCb θα καταφέρει να μεταφέρει καπνό απευθείας στη στρατόσφαιρα και πόσο μεγάλη θα είναι η ποσότητα που θα φτάσει εκεί.

Το τρίτο αφορά το τι συμβαίνει στη συνέχεια: πώς ο καπνός των pyroCb μεταβάλλει τη σύσταση και το ισοζύγιο ακτινοβολίας της ανώτερης τροπόσφαιρας και της κατώτερης στρατόσφαιρας.

Για τον σκοπό αυτό μετρώνται οι ιδιότητες των αερολυμάτων, τα αέρια που περιέχονται στις στήλες καπνού και οι ροές ακτινοβολίας. Οι επιστήμονες παρακολουθούν επίσης τη χημική εξέλιξη του καπνού και τις πιθανές επιπτώσεις στο στρατοσφαιρικό όζον.

Τι αλλάζει όσο οι πυρκαγιές γίνονται μεγαλύτερες

Η INSPYRE εξετάζει και ένα ερώτημα που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα θερμαινόμενο κλίμα: εάν η αύξηση του μεγέθους και της έντασης των πυρκαγιών μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες ποσότητες καπνού που φτάνουν στη στρατόσφαιρα μέσω των pyroCb.

Πρόκειται για μία από τις βασικές επιστημονικές υποθέσεις της αποστολής, την οποία οι ερευνητές επιχειρούν τώρα να ελέγξουν με πραγματικές μετρήσεις.

Ταυτόχρονα, οι επιστήμονες επιχειρούν να εξηγήσουν γιατί ορισμένες πυρκαγιές δημιουργούν pyroCb και άλλες όχι, ποιος είναι ο ρόλος του είδους της βλάστησης, γιατί ορισμένα από αυτά τα νέφη παράγουν πολύ περισσότερους κεραυνούς και πώς μπορεί να βελτιωθεί η πρόγνωσή τους.

Η απάντηση έχει και άμεση πρακτική σημασία. Η δημιουργία μιας καταιγίδας πάνω από μια μεγάλη πυρκαγιά μπορεί να μεταβάλει γρήγορα τις συνθήκες στο μέτωπο, ενώ οι κεραυνοί μπορούν να προκαλέσουν νέες φωτιές σε άλλες περιοχές.

Την ίδια στιγμή, η δυνατότητα ενός pyroCb να μεταφέρει καπνό μέχρι τη στρατόσφαιρα δείχνει πώς ένα επεισόδιο που ξεκινά από μια πυρκαγιά σε συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη ατμοσφαιρική εμβέλεια.