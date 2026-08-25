Κικίλιας: Σε πλήρη ετοιμότητα το Λιμενικό για την επιστροφή των εκδρομέων

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, επισκέφθηκε σήμερα το λιμάνι του Πειραιά.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, επισκέφθηκε σήμερα το λιμάνι του Πειραιά, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχο Χρήστο Κοντορουχά, καθώς κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων από τα νησιά. Ο υπουργός βρέθηκε στην Πύλη Ε2, μπροστά από το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Αριάδνη», όπου ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης.

«Αυτές τις ημέρες κορυφώνεται η επιστροφή των ταξιδιωτών από τα νησιά μας προς τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και κυρίως προς τον Πειραιά», ανέφερε ο κ. Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος βρίσκεται επί ποδός για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων.

Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, προκειμένου η επιβίβαση στα πλοία να πραγματοποιείται με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα.

«Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή βρίσκεται εδώ για να εξυπηρετεί τον κόσμο με ευγένεια και σεβασμό, αλλά και για να εφαρμόζει τον νόμο», τόνισε. Συνεχάρη, επίσης, τους άνδρες και τις γυναίκες του Σώματος για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του Λιμενικού κατά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος, υπενθυμίζοντας ότι οι δυνάμεις του συμμετείχαν στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών από πληγείσες περιοχές.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ακόμη ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα.

«Τα νησιά μας, ο τουρισμός, η ακτοπλοΐα και οι υπηρεσίες αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Δημιουργούν έσοδα που επιστρέφουν στις ελληνικές οικογένειες, στους επαγγελματίες και στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Γι' αυτό τα προασπίζουμε, τα στηρίζουμε και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τα ενισχύσουμε», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ