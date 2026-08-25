Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» ανοικτά του Ομάν

Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά το μηχανοστάσιό του και να ακινητοποιηθεί.

Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά το μηχανοστάσιό του και να ακινητοποιηθεί, να «εξουδετερωθεί», ενώ έπλεε στον θαλάσσιο χώρα ανοικτά των ακτών του σουλτανάτου του Ομάν, ανακοίνωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

«Το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα το οποίο προκάλεσε ζημιά στο μηχανοστάσιο και εξουδετέρωσε το σκάφος», σημείωσε η πηγή αυτή, προσθέτοντας πως το πλήρωμα του τάνκερ είναι σώο.

Η επίθεση καταγράφτηκε 9 ναυτικά μίλια (σχεδόν 17 χιλιόμετρα) βορειοανατολικά από την πόλη Ας Σίσα του Ομάν, στο στενό του Ορμούζ.

Ούτε η σημαία, ούτε η χώρα στην οποία ανήκει, ούτε η κατεύθυνση του πλοίου διευκρινίστηκαν.

Πλοία τα οποία διασχίζουν το στενό του Ορμούζ μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Η Ισλαμική Δημοκρατία, που διεκδικεί τον έλεγχο αυτού του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, βρέθηκε χθες Δευτέρα αντιμέτωπη με την απειλή των ΗΠΑ πως θα της επιβληθεί «οικονομική ασφυξία», με τον αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να παρουσιάζει νέα σειρά κυρώσεων στους εμπορικούς εταίρους της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ