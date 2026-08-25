Η Volkswagen Anhui ολοκλήρωσε την παραγωγή 100.000 έξυπνων ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Η εργοστασιακή μονάδα της Volkswagen στην κινεζική επαρχία Ανχουέι συμπλήρωσε την παραγωγή 100.000 έξυπνων ηλεκτροκίνητων οχημάτων (EV) στις 18 Αυγούστου.

Η εργοστασιακή μονάδα της Volkswagen στην κινεζική επαρχία Ανχουέι συμπλήρωσε την παραγωγή 100.000 έξυπνων ηλεκτροκίνητων οχημάτων (EV) στις 18 Αυγούστου στην εργοστασιακή μονάδα που έχει την έδρα της στην επαρχιακή πρωτεύουσα Χεφέι, σηματοδοτώντας ένα νέο ορόσημο στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης από την αναφερόμενη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία στην Κίνα.

Η βιομηχανική μονάδα παραγωγής της Volkswagen Anhui, είναι η πρώτη εταιρική κοινοπραξία του γερμανικού ομίλου στην Κίνα που επικεντρώνεται τόσο στην έρευνα, όσο και στην ανάπτυξη (R&D), αλλά και στη βιομηχανική παραγωγή οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας.

«Η παραγωγή 100.000 οχημάτων είναι κάτι περισσότερο από έναν αριθμό», δήλωσε ο Μίροσλαβ Κούλα εκτελεστικός διευθυντής της Volkswagen Anhui.

«Θα συνεχίσουμε να ξεκλειδώνουμε τις συνέργειες μεταξύ της γερμανικής μηχανικής και της τοπικής καινοτομίας, παραδίδοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ