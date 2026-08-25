Σχεδόν 1 στους 3 ξένους αγοραστές επιλέγει τη μόνιμη εγκατάσταση, όπως αναφέρει σε νέα της ανάλυση η Elxis - At Home In Greece. Από που έρχονται οι αγοραστές, ποιες περιοχές επιλέγουν.

Μεγάλη είναι η απήχηση της ελληνικής αγοράς κατοικιών, καθώς σχεδόν ένας στους τρεις ξένους αγοραστές επιλέγει την μόνιμη εγκατάσταση, όπως αναφέρει σε νέα της ανάλυση η Elxis - At Home In Greece. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει με βάση την φετινή ανάλυση των αγοραστικών τάσεων από το εξωτερικό, από την βάση πελατών της Elxis και αποτελεί δείγμα όχι μόνο της αυξανόμενης απήχησης της ελληνικής αγοράς, αλλά και του προγράμματος που ισχύει τα τελευταία χρόνια αποκλειστικά για συνταξιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Elxis - At Home In Greece, «όπως παρατηρούμε από τα στοιχεία μας, το 30,8% της ζήτησης προέρχεται από ανθρώπους, κυρίως συνταξιούχους, που επιθυμούν να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσοστό, αλλά και μια εξέλιξη, η οποία είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς οι επενδύσεις των ανθρώπων αυτών έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία, μιας και δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην αγοραπωλησία του ακινήτου, αλλά συνεχίζουν να συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία, ως νέοι κάτοικοι».

Σύμφωνα με τον ίδιο, έτσι εξηγείται και η προτίμηση που εκδηλώνει το 71,7% του αγοραστικού κοινού για νεόδμητη κατοικία, ή ένα ακίνητο να μπορεί να κατοικηθεί άμεσα. Επίσης, το 68,2% αναζητά βίλες, ενώ μόλις το 17,2% ενδιαφέρεται για διαμέρισμα. «Σε ό,τι αφορά τον μέσο διαθέσιμο προϋπολογισμό των αγοραστών από το εξωτερικό, παρατηρούμε ότι η πλειονότητα κινείται μεταξύ ποσών από €320.000 έως €340.000».

Οι λόγοι της απήχησης

Σύμφωνα με την Elxis, η αυξημένη απήχηση της μόνιμης εγκατάστασης εξηγείται και από το πρόγραμμα που θεσπίστηκε τα προηγούμενα χρόνια και προσφέρει φορολογικά κίνητρα σε συνταξιούχους του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, όσοι κάνουν χρήση των σχετικών διατάξεων, μπορούν να μεταφέρουν στην Ελλάδα τη φορολογική τους έδρα και να πληρώνουν πολύ χαμηλό φόρο εισοδήματος, με συντελεστή μόλις 7% του ύψους των εισοδημάτων τους. Ο συγκεκριμένος, χαμηλός συντελεστής, έχει διάρκεια 15 ετών.

Προϋπόθεση, εκτός από την ύπαρξη συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολόγησης, ανάμεσα στην Ελλάδα και την χώρα όπου εκδίδεται και καταβάλλεται η σύνταξη, είναι ο ενδιαφερόμενος συνταξιούχος να διαμένει στην Ελλάδα για τουλάχιστον 183 ημέρες τον χρόνο. Επίσης, πρέπει να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, τα προηγούμενα πέντε από τα έξι τελευταία χρόνια, πριν την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα.

Ασφαλώς, το μεγαλύτερο ποσοστό των ενδιαφερόμενων από το εξωτερικό (44,4%), εξακολουθεί να αφορά ανθρώπους που επιδιώκουν την απόκτηση εξοχικής κατοικίας, ενώ ένα πρόσθετο 17,8% αποζητά ένα ακίνητο, κυρίως για επενδυτικούς σκοπούς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εύρημα, ότι μόλις το 7% έχει ως πρωταρχικό του κίνητρο την αγορά ακινήτου, για να εξασφαλίσει άδεια διαμονής, μέσω του προγράμματος «Χρυσή Βίζα».

Αυτό οφείλεται στο ότι, με βάση τις νέες διατάξεις που έχουν τεθεί σε ισχύ, όσοι αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, απαγορεύεται να εκμεταλλευτούν επενδυτικά το ακίνητό τους μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι «φυλές» των ενδιαφερόμενων

Κατά τη διάρκεια του 2026, η μεγαλύτερη ζήτηση προέρχεται από τις ΗΠΑ, την Ολλανδία, την Γερμανία και την Αγγλία, ενώ ακολουθούν χώρες όπως το Βέλγιο και η Γαλλία. Αξιοσημείωτη είναι η φετινή άνοδος που καταγράφεται και από αγοραστές από την Αυστραλία - κυρίως από ομογενείς, καθώς το αγοραστικό ενδιαφέρον έχει διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα, παρατηρούνται κι επιμέρους διαφοροποιήσεις της ζήτησης, καθώς οι αγοραστές από την Αγγλία δείχνουν μια ιδιαίτερη προτίμηση προς τα Επτάνησα, που όμως δεν τα προτιμούν ιδιαίτερα οι αγοραστές από τις ΗΠΑ. Σταθερά στην κορυφή της ζήτησης παραμένει η αγορά της Κρήτης, με ποσοστό 42,9%, ενώ ακολουθεί η Πελοπόννησος με 22,9% και το Ιόνιο με ποσοστό 12,7%.