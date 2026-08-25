Μετάθεση χρονοδιαγράμματος για τη συνολική ολοκλήρωση της αποκατάστασης συστημάτων σηματοδότησης, ETCS, τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης λόγω Daniel. «Έτοιμες» οι εργασίες που σχετίζονται με το RRF σύμφωνα με τον ανάδοχο Alstom. Πώς εμπλέκονται… καιρικά φαινόμενα και παράλληλη εργολαβία της ΜΕΤΚΑ.

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση των συστημάτων Σηματοδότησης, ETCS L1, Τηλεδιοίκησης και Ηλεκτροκίνησης στο τμήμα της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από τον Σ.Σ. Παλαιοφάρσαλο (Χ.Θ. 296+245) έως τον Σ.Σ. Κραννών (Χ.Θ. 336+330)», αναδόχου Alstom, που καταστράφηκε από την κακοκαιρία «Daniel», αποφάσισε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ειδικότερα, η παράταση αφορά σε χρονικό διάστημα περίπου 3 μηνών, έως τις 29-10-2026, «με αναθεώρηση», ενώ, όπως σημειώνεται, ο ανάδοχος έχει βεβαιώσει ότι οι εργασίες του οροσήμου του ΤΑΑ (Ταμείου Ανάκαμψης) έχουν ήδη ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στο παρόν αίτημά της περί παρατάσεως.

Πάντως, θα εφαρμοστούν εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικές ενέργειες περί βεβαίωσης περάτωσης εργασιών στις συμβάσεις έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σημειωθεί ότι η μετάθεση του ορίζοντα σχετίζεται με καθυστερήσεις που καταγράφηκαν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που «έκοψαν» τον ρυθμό προόδου αλλά και από παράλληλες εργολαβίες που επηρέαζαν το χρονοδιάγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση, κι ενώ θα «μετράμε» 3 μήνες καθυστερήσεων, πέραν του αρχικού χρονοδιαγράμματος που «έδειχνε» το καλοκαίρι του 2026, θα χρειαστεί περαιτέρω χρόνος καθώς θα πατηθεί πιστοποίηση της λειτουργίας των συστημάτων από τη ΡΑΣ (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων).

Πρόκειται για ένα από τα έργα αποκατάστασης ζημιών στο σιδηροδρομικό μέτωπο (λόγω Daniel), αρχικού προϋπολογισμού 37,2 εκατ. ευρώ που με την μορφή του κατεπείγοντος δημοπρατήθηκαν με υποψήφιους αναδόχους ένα κλειστό κλαμπ ομίλων, κατά βάση των ισχυρών. Το εν λόγω έργο ανατέθηκε στην «ALSTOM TRANSPORT S.A.» με ποσό 28.740.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Η σύμβαση, όπως και άλλες, υπεγράφη στις 28-04-2025 με προθεσμία περαίωσης των εργασιών 15 μήνες, ήτοι μέχρι την 28-07-2026, που εν συνεχεία πήγε στο τέλος Αυγούστου 2026 (ως προς το σκέλος του RRF). Επίσης, προέκυψε και συμπληρωματική σύμβαση αξίας σχεδόν 5,3 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία με το από 24-07-2026 αίτημά της ζήτηση την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 28-10-2026, λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν στο έργο και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της. Αίτημα που έγινε αποδεκτό από τις υπηρεσίες του υπουργείου.

Τα καιρικά φαινόμενα

Ανάμεσα στους λόγους που σημειώνονται σε σχετικό έγγραφο, ο ανάδοχος επικαλέστηκε καιρικά προβλήματα όπως «ακραία και δυσμενή καιρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου 2025 και Ιουλίου 2025, συμπεριλαμβανομένων περιόδων έντονου καύσωνα, κατά τις οποίες επιβλήθηκε η παύση εξωτερικών εργασιών για λόγους υγείας και ασφάλειας του προσωπικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες των αρμοδίων αρχών», την κακοκαιρία Byron, η οποία «κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, ουσιώδεις διαταραχές στη λειτουργία του εργοταξίου, καθώς και παύση εξωτερικών εργασιών μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής, διάρκειας περίπου δέκα (10) εργάσιμων ημερών».

Ταυτόχρονά, το ίδιο μήνα, «οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην περιοχή του Έργου κατέστησαν δυσχερέστερη την πρόσβαση στο εργοτάξιο και στα μέτωπα εργασίας, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί αναδιοργάνωση του προγραμματισμού και της εκτέλεσης των εργασιών του Αναδόχου». Επιπρόσθετα, προέκυψαν το 2026 και άλλες δυσμενείς καιρικές συνθήκες που έφεραν παύση εργασιών για κάποιες ημέρες.

Η παράλληλη εργολαβία

Ωστόσο, ζητήματα υπήρχαν και με εργασίες που αφορούσαν παράλληλες εργολαβίες. Η ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών της εγκατάστασης και των δοκιμών του εξοπλισμού ηλεκτροκίνησης του υπόψη έργου, προϋπέθετε τεχνικά την προηγούμενη ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών της παράλληλα εκτελούμενης εργολαβίας με τίτλο: «Αποκατάσταση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, από την έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού (Χ.Θ. 288+600) έως την είσοδο του Σ.Σ. Κραννώνα (Χ.Θ. 328+840) μετά τις θεομηνίες “Daniel’’ και “Elias’’», αναδόχου ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ». Όπως αναφέρεται, η Alstom «ενημέρωσε για τα σημεία διεπαφής των εργασιών του Αναδόχου και τη σχέση εξάρτησης αυτών με τις προαπαιτούμενες εργασίες της παράλληλης εργολαβίας, παραθέτοντας τις εκτιμώμενες διάρκειες και την κρίσιμη διαδρομή για την ολοκλήρωση του Έργου. Η κρίσιμη διαδρομή περιλαμβάνει την ολοκλήρωση εργασιών της παράλληλης εργολαβίας και, συγκεκριμένα, την ολοκλήρωση της άρσης των παραλλαγών και την οριστικοποίηση της τελικής θέσης γραμμής από την εν λόγω εργολαβία, ήτοι εργασίες που διαφεύγουν από τον έλεγχο και τη σφαίρα ευθύνης του Αναδόχου».

Σύμφωνα με σχετικά έγγραφα, και βάσει των αποφάσεων των υπηρεσιών του υπουργείου, «λόγω της φύσης των εργασιών του τεχνικού αντικειμένου του Αναδόχου, δηλαδή το ότι η εκτέλεσή τους έπεται της εκτέλεσης των εργασιών της παράλληλης εργολαβίας, δεν ήταν τεχνικά εφικτό να ολοκληρωθούν οι επακόλουθες εργασίες του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του Αναδόχου εντός της συνολική προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, για λόγους που εκφεύγουν της ευθύνης και του ελέγχου του Αναδόχου. Το γεγονός ότι τόσο η εργολαβία του θέματος όσο και η παράλληλη εργολαβία έχουν ίδιους συμβατικούς χρόνους έναρξης και περαίωσης, μπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση ορισμένων εργασιών του Αναδόχου οι οποίες εξαρτώνται από εργασίες της παράλληλης εργολαβίας. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης και των δοκιμών του εξοπλισμού Ηλεκτροκίνησης, προϋποθέτει την ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων εργασιών της παράλληλης εργολαβίας, ήτοι την ολοκληρωμένη επιδομή, την οριστικοποιημένη θέση γραμμής, την ολοκλήρωση εργασιών ανύψωσης και στρώσης γραμμής, την τοποθέτηση στρωτήρων και την αποκατάσταση παραλλαγών, δηλαδή εργασιών που εμπίπτουν στο αντικείμενο της παράλληλης εργολαβίας.

Από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της παράλληλης εργολαβίας προκύπτει η ολοκλήρωση των εργασιών στα γεφυρίδια G3, G4 και G6 στις 16-07-2026, 15-07-2026 και 12-07- 2026 αντίστοιχα. Από το χρονοδιάγραμμα της εργολαβίας του θέματος το οποίο έχει εγκριθεί με το ανωτέρω δ) σχετικό, προκύπτει ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών της ηλεκτροκίνησης στις περιοχές των ως άνω γεφυριδίων: Εξήντα οκτώ (68) ημέρες για το G3, πενήντα επτά (57) ημέρες για το G4 και πενήντα μία (51) ημέρες για το γεφυρίδιο G6, ήτοι συνολικά εκατόν εβδομήντα έξι (176) ημέρες . Εάν αφαιρέσουμε το διαθέσιμο για τις εργασίες ηλεκτροκίνησης χρόνο μέχρι και την 28-07-2026, ημερομηνία λήξης της εργολαβίας του θέματος, προκύπτει ο απαιτούμενος, μετά την 28-07-2026, χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών ηλεκτροκίνησης στα γεφυρίδια G3, G4 και G6, ίσος με: 176 – 12 – 13 – 16 = 135 ημέρες. Μέρος των εργασιών ηλεκτροκίνησης στα γεφυρίδια G3, G4 και G6 δύναται κατά περίπτωση να εκτελεστεί παράλληλα και ως εκ τούτου ο ως άνω χρόνος των εκατόν τριάντα πέντε (135) ημερών μπορεί να συμπιεστεί. Σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη και τις ως άνω (παράγραφος 1) αποδεκτές δεκατρείς (13) ημέρες καθυστέρησης χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποδέχεται τρεις (3) μήνες συνολικής καθυστέρησης χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου».

Το Ταμείο Ανάκαμψης

Σε ό,τι αφορά τις εργασίες που ο Ανάδοχος αναφέρει ότι έχουν ολοκληρωθεί και αφορούν στο ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης, θα γίνει σχετικός έλεγχος από τις υπηρεσίες. Σχετίζονται με «τις αποξηλώσεις/απεγκαταστάσεις του υφιστάμενου εξοπλισμού Σηματοδότησης και Ηλεκτροκίνησης, την προσωρινή αποκατάσταση μερικής λειτουργικότητας του Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου, την ανακαίνιση των τεχνικών δωματίων και την αναδιάταξη χώρων στο ΚΕΚ Λάρισας, την εγκατάσταση νέων συστημάτων Σηματοδότησης γραμμής και σηματοτεχνικού εξοπλισμού και τις δοκιμές τους, την εγκατάσταση του εξοπλισμού του συστήματος αλληλεξάρτησης και του σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας και τις δοκιμές τους, την εγκατάσταση ETCS L1 και τις δοκιμές του (εκτός των Δυναμικών Δοκιμών), τις δοκιμές του συστήματος Τηλεδιοίκησης, την εγκατάσταση συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και τις δοκιμές τους, την εγκατάσταση του προσωρινού συστήματος GSMR, την διασύνδεση με τον σταθμό του Μεζούρλου, την εγκατάσταση των απαραίτητων καλωδιοφορέων και καλωδιώσεων για την διασύνδεση των εξοπλισμών και τέλος την εγκατάσταση του νέου οικίσκου χαμηλής τάσης και την εγκατάσταση εντός αυτού του υφιστάμενου εξοπλισμού».