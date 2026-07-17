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Δρένια: Ο γαλαζοπράσινος παράδεισος της Χαλκιδικής

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Δρένια: Ο γαλαζοπράσινος παράδεισος της Χαλκιδικής
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Tα έξι νησάκια που ονομάζονται Δρένια ή Γαϊδουρονήσια, απέναντι από την Ουρανούπολη της Χαλκιδικής, έχουν μαγευτικά τοπία, χρυσές αμμουδιές και γαλαζοπράσινα νερά που θα σας προσφέρουν την απόλυτη καλοκαιρινή χαλάρωση.

Μπορεί να μην το γνωρίζετε, άλλα η Χαλκιδική έχει και παραδεισένια - και άγνωστα σε πολλούς - νησάκια με παρθένα τοπία και γαλαζοπράσινες παραλίες που προσφέρουν το ιδανικό σκηνικό για να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τον ήλιο και τη θάλασσα.

Απέναντι από την Ουρανούπουλη - ή αλλιώς, την πύλη του Αγίου Όρους- και σε κοντινή απόσταση από την Αμμουλιανή (το μοναδικό κατοικημένο νησί της Χαλκιδικής), υπάρχει ένα σύμπλεγμα από 6 μικρά και ακατοίκητα νησάκια που θυμίζουν παράδεισο: τα Δρένια ή Γαϊδουρονήσια.

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