Εκτός κούρσας για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης

Μετά την τελευταία αυτή κίνηση του Παύλου Πολάκη, μένει μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου, για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας,

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις και σήμερα (17/7) στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Παύλος Πολάκης ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την κούρσα για την προεδρία της ΚΟ.

Νωρίτερα, με μία αινιγματική ανάρτηση στο facebook, ο Κρητικός βουλευτής είχε προϊδεάσει για την κίνησή του, γράφοντας «Στράτα μου ίδια ήσουνα / κι ίδια πομενεις πάντα…/ και δεν χωρουν στο δρομο μου / των αλλονών κουμάντα!

Μετά την τελευταία αυτή κίνηση του Παύλου Πολάκη, μένει μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου, για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο Σφακιανός βουλευτής δεν θα διεκδικήσει θέση στην Κεντρική Επιτροπή.

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