Πολιτική | Ελλάδα

Εκτός κούρσας για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Εκτός κούρσας για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Μετά την τελευταία αυτή κίνηση του Παύλου Πολάκη, μένει μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου, για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας,

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις και σήμερα (17/7) στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Παύλος Πολάκης ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την κούρσα για την προεδρία της ΚΟ.

Νωρίτερα, με μία αινιγματική ανάρτηση στο facebook, ο Κρητικός βουλευτής είχε προϊδεάσει για την κίνησή του, γράφοντας «Στράτα μου ίδια ήσουνα / κι ίδια πομενεις πάντα…/ και δεν χωρουν στο δρομο μου / των αλλονών κουμάντα!

Μετά την τελευταία αυτή κίνηση του Παύλου Πολάκη, μένει μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου, για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο Σφακιανός βουλευτής δεν θα διεκδικήσει θέση στην Κεντρική Επιτροπή.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το ραντεβού Μητσοτάκη με τους βουλευτές -Γιατί είναι ο Γερουλάνος στο ραντάρ -Τα αλληλοφαγώματα στην αριστερή πολυκατοικία

Αποταμιεύσεις και επενδύσεις - Ανοδος επιτοκίων από Φθινόπωρο - Τα 4 καμπανάκια

Εξοικονομώ: Ανάσα έως τις 30 Νοεμβρίου για έργα που κινδύνευαν να μείνουν ημιτελή - Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

tags:
ΣΥΡΙΖΑ
Παύλος Πολάκης
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider