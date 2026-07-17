Η Ρωσία παρέλαβε το πρώτο φορτίο βενζίνης από το Καζακστάν

Η Ρωσία αντιμετωπίζει έλλειψη βενζίνης μετά την αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων με drones σε διυλιστήρια πετρελαίου σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Καζακστάν εξήγαγε το πρώτο του φορτίο βενζίνης προς τη Ρωσία τον Ιούλιο, προμηθεύοντας περίπου 1.000 μετρικούς τόνους σε μία από τις περιφέρειες της Κεντρικής Ρωσίας, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει έλλειψη βενζίνης μετά την αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων με drones σε διυλιστήρια πετρελαίου σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που ώθησε τις ρωσικές αρχές να αναζητήσουν πρόσθετες προμήθειες καυσίμων από το Καζακστάν και τη Λευκορωσία και να ξεκινήσουν την εισαγωγή βενζίνης δια θαλάσσης από την Ινδία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ