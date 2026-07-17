Wall Street: «Κοκκινίζουν» τα futures λόγω chip - «Βουτιά» 11% της Netflix

Πιέσεις καταγράφουν τα futures των αμερικανικών μετοχών υποχώρησαν την Παρασκευή, θέτοντας τους κύριους δείκτες σε τροχιά εβδομαδιαίων απωλειών.

Πιέσεις καταγράφουν τα futures των αμερικανικών μετοχών στην Wall Street την Παρασκευή, θέτοντας τους κύριους δείκτες σε τροχιά εβδομαδιαίων απωλειών, καθώς ο τομέας των ημιαγωγών συνεχίζει να προβληματίζει την αγορά με τις συζητήσεις περί "φούσκας" να παραμένουν στο προσκήνιο και να φρενάρουν τις τοποθετήσεις των επενδυτών στο ταμπλό.

Ειδικότερα, ο Dow Jones προσυνεδριακά υποχωρεί 0,7%, ο S&P 500 διολισθαίνει περίπου σχεδόν 1%, ενώ ο Nasdaq αποδυναμώνεται περίπου 2% και αναμένεται και σήμερα να βρεθεί στο επίκεντρο. Χθες, οι μετοχές των ημιαγωγών προβλημάτισαν την αγορά, με τον δείκτη Philadelphia SE Semiconductor να σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση εδώ και σχεδόν δύο μήνες και να οδεύει προς τη χειρότερη εβδομάδα του από τον Μάρτιο του 2025. Πλέον κινείται στα επίπεδα των 12.000 μονάδων που θεωρείται make-or-break.

Η μετοχή της Nvidia υποχωρεί στα ίδια επίπεδα με το χθεσινό κλείσιμο, περίπου στα 2,5% ενώ η Intel μετά το χθεσινό σχεδόν -5%, υποχωρεί πάνω από 4%.

Μετά από ένα ράλι που εκτίναξε τους κύριους δείκτες της Wall Street σε ιστορικά υψηλά, οι επενδυτές έχουν αρχίσει σιγά σιγά να αποσύρονται από τις συναλλαγές ημιαγωγών, καθώς επανεμφανίστηκαν οι ανησυχίες για την κλίμακα των δαπανών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, θολώνοντας την αισιοδοξία της αγοράς.

Η μετοχή της Netflix διολισθαίνει πάνω από 11% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, αφού οι προβλέψεις εσόδων της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο απογοήτευσαν την Wall Street, καθώς ήταν κατώτερες των προσδοκιών και προέβλεπαν συγκρατημένη ανάπτυξη, με τον γίγαντα του streaming να αντιμετωπίζει πλέον ένα ιδιαίτερα σκληρό ανταγωνιστικό τοπίο ψυχαγωγίας. Αυτή η πτώση στέλνει τη μετοχή στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Η τελευταία φορά που η μετοχή της Netflix έκλεισε κάτω από τα 66 δολάρια ανά μετοχή ήταν στις 13 Αυγούστου 2024.