Ρωσία: Χτύπησε 24 σκάφη που χρησιμοποιούσε ο ουκρανικός στρατός την περασμένη εβδομάδα

Σύμφωνα με το υπουργείο, στα πλοία αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 14 πλοία ξηρού φορτίου, δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ένα δεξαμενόπλοιο.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν χτυπήσει 24 σκάφη που χρησιμοποιούσε ο ουκρανικός στρατός την εβδομάδα που πέρασε, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στα πλοία αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 14 πλοία ξηρού φορτίου, δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ένα δεξαμενόπλοιο.

Η Ουκρανία και η Ρωσία πραγματοποίησαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) αυτή την εβδομάδα στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα, μια περιοχή ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές σιτηρών, προκαλώντας αύξηση στις διεθνείς τιμές σιτηρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ