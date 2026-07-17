Η ιδανική ημερήσια κατανάλωση γαλακτοκομικών για την υγεία των οστών

Γάλα, γιαούρτι και τυρί παρέχουν ασβέστιο, πρωτεΐνη και άλλα σημαντικά θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας.

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί και το τυρί cottage, παρέχουν ασβέστιο, πρωτεΐνες, βιταμίνη D και άλλα θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στην υποστήριξη της υγείας των οστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Η επαρκής πρόσληψη θρεπτικών συστατικών που είναι απαραίτητα για τα οστά αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προστασία από την οστική απώλεια, τα κατάγματα και την οστεοπόρωση αργότερα στη ζωή.

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