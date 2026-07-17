Δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με drone σε ουκρανικό λιμάνι

Επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) σε λιμενική υποδομή στην πόλη Μικολάιφ της νότιας Ουκρανίας.

Επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) σε λιμενική υποδομή στην πόλη Μικολάιφ της νότιας Ουκρανίας προκάλεσε ζημιές σε τρία μη στρατιωτικά πλοία με ξένη σημαία, δήλωσαν σήμερα περιφερειακοί εισαγγελείς.

Ένα από τα πλήγματα, νωρίς σήμερα, στοίχισε τη ζωή σε δύο Ουκρανούς πολίτες που βρίσκονταν σε πλοίο με ξένη σημαία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Παράλληλα, η κρατική εταιρία πετρελαίου και αερίου Naftogaz ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δραστηριότητες σε εγκατάσταση παραγωγής αερίου στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανεστάλησαν ύστερα από επίθεση ρωσικού drone.

«Από νωρίς το πρωί στις 17 Ιουλίου, η Ρωσία πραγματοποιεί μεγάλη επίθεση με drone σε μια από τις εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου του Ομίλου Naftogaz στην περιφέρεια του Χαρκόβου», δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Telegram. Δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί η έκταση της ζημιάς, πρόσθεσε η Naftogaz, καθώς παραμένει η απειλή περαιτέρω πληγμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ