Ο Κυρ. Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον λαό του Κατάρ και στον Εμίρη του Κατάρ για την εκδημία του πατέρα του, Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, πρώην Εμίρη της χώρας.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ