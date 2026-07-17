Σχοινάς: «Κάλυψη όλων των επιλέξιμων επενδύσεων για τα θερμοκήπια» - Στα 270 εκατ. ευρώ οι αιτήσεις

Την κάλυψη του συνόλου των επιλέξιμων επενδυτικών προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων ανακοίνωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Την κάλυψη του συνόλου των επιλέξιμων επενδυτικών προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, επισημαίνοντας ότι η ανταπόκριση στην πρόσκληση του ΥΠΑΑΤ ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με 944 επενδυτικά σχέδια και αιτήματα δημόσιας δαπάνης που φτάνουν τα 270 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ.

Μιλώντας σε σημερινή εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και η Cisco, με θέμα «Έξυπνα Θερμοκήπια: Τεχνολογία, Εκπαίδευση και Μελέτη Αξιολόγησής τους», ο κ. Σχοινάς γνωστοποίησε ότι αποφασίστηκε η χρηματοδότηση όλων των προτάσεων που θα κριθούν επιλέξιμες και διευκρίνισε ότι οι αιτήσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης και οι πρώτοι πίνακες αποτελεσμάτων αναμένεται να αναρτηθούν έως το τέλος Οκτωβρίου.

Όπως ανέφερε, με την ολοκλήρωση του προγράμματος το συνολικό ύψος δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων θα προσεγγίσει τα 500 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περίπου 10.000 στρέμματα νέων και εκσυγχρονισμένων θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, προβλέπονται περίπου 3.100 στρέμματα νέων σύγχρονων θερμοκηπίων, 4.300 στρέμματα νέων εγκαταστάσεων παραδοσιακού τύπου (τούνελ) και ο εκσυγχρονισμός ακόμη 2.500 στρεμμάτων υφιστάμενων μονάδων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κεντρική Μακεδονία, η οποία καταγράφει 117 επενδυτικές προτάσεις, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πανελλαδικά, πίσω μόνο από την Κρήτη και τη Δυτική Ελλάδα.

Αναπτύσσοντας εκτενώς τη φιλοσοφία του για τη μετάβαση της ελληνικής γεωργίας στη νέα ψηφιακή εποχή, ο κ. Σχοινάς σημείωσε ότι η παραδοσιακή γνώση των προηγούμενων γενεών παραμένει πολύτιμη, ωστόσο πλέον συμπληρώνεται από τη δύναμη των δεδομένων και της τεχνολογίας. «Η πρώτη γενιά των παππούδων μας καλλιεργούσε με τα χέρια. Η επόμενη γενιά με τα μηχανήματα. Η δική μας γενιά θα καλλιεργεί με τα δεδομένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο σύγχρονος παραγωγός μπορεί πλέον να λαμβάνει αποφάσεις αξιοποιώντας αισθητήρες, δορυφορικά δεδομένα και εφαρμογές στο κινητό του.

Τόνισε ότι η καινοτομία δεν αποτελεί πλέον επιλογή για λίγους, αλλά βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική κρίση, οι πιέσεις στους φυσικούς πόρους, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και ο διεθνής ανταγωνισμός δημιουργούν νέες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία.

Αναφερόμενος στις εγκαταστάσεις της ΑΓΣ, χαρακτήρισε τα δύο σύγχρονα θερμοκήπια της σχολής ως παράδειγμα της γεωργίας του μέλλοντος. Όπως είπε, τα σύγχρονα θερμοκήπια δεν περιορίζονται πλέον στην προστασία των καλλιεργειών από τις καιρικές συνθήκες, αλλά παρακολουθούν συνεχώς τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ηλιακή ακτινοβολία και τις ανάγκες της καλλιέργειας, μετατρέποντας τα δεδομένα σε εφαρμοσμένη γνώση που οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις, μικρότερο κόστος παραγωγής και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Βασικός στόχος όλων των παρεμβάσεων του υπουργείου, όπως είπε ο υπουργός, είναι η αύξηση της παραγωγής σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους παραγωγής. Αναφέρθηκε, δε, στις επισκέψεις που πραγματοποίησε τους τελευταίους μήνες σε μεγάλες θερμοκηπιακές επιχειρήσεις της χώρας, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από την εμπορική επιτυχία σύγχρονων υδροπονικών μονάδων, οι οποίες κατακτούν, όπως ανέφερε, τις διεθνείς αγορές, χάρη στον συνδυασμό χαμηλού κόστους παραγωγής και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η νέα ΚΑΠ και οι νέοι αγρότες

Ο κ. Σχοινάς γνωστοποίησε ακόμη ότι στις 4/9, λίγο πριν από τα εγκαίνια της φετινής ΔΕΘ, η ΑΓΣ θα φιλοξενήσει την τρίτη περιφερειακή εκδήλωση του εθνικού διαλόγου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), που αφορά την Κεντρική Μακεδονία.

Εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η νέα ΚΑΠ θα διαθέτει ακόμη περισσότερους πόρους για δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και επενδύσεις στην καινοτομία, ανέφερε ότι αυτή θα είναι περισσότερο ψηφιακή, πιο απλή, με λιγότερη γραφειοκρατία και θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα μέσω ισχυρών κινήτρων εγκατάστασης.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι ενισχύσεις πρέπει να κατευθυνθούν σε ανθρώπους που θα επιλέξουν να ζήσουν και να δραστηριοποιηθούν πραγματικά στην ύπαιθρο, συμβάλλοντας στην ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού.

Η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο

Επικαλούμενος το παράδειγμα του Αμερικανού γεωπόνου Norman Borlaug, που τιμήθηκε το 1970 με το Νόμπελ Ειρήνης για την καταπολέμηση της παγκόσμιας πείνας, συνδέοντας την ανθεκτική γεωργία με την επισιτιστική ασφάλεια και την ειρήνη, ο κ. Σχοινάς είπε ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η ορθολογική διαχείριση του νερού, η μείωση του κόστους παραγωγής, η προστασία του περιβάλλοντος και η σύνδεση της παραγωγής με την αγορά, αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας.

«Θα δώσουμε στους παραγωγούς τα μηχανήματα, τους αισθητήρες, τους υπολογιστές, τα κίνητρα και τους πόρους. Όμως τίποτε από αυτά δεν αρκεί, αν δεν κρατήσουμε τους ανθρώπους κοντά στη γη», σημείωσε, καταλήγοντας ότι η αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου περνά μέσα από τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού στην παραγωγή και την επιστροφή ζωής στα χωριά και τις αγροτικές κοινότητες.

Επισημαίνεται ότι ο ΥΠΑΑΤ στην αρχή της ομιλίας του απέτισε φόρο τιμής στην Αλίκη Περρωτή, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, υπογραμμίζοντας ότι το έργο και η προσφορά της στην ΑΓΣ αποτελούν διαχρονική παρακαταθήκη για την ελληνική γεωργία και την αγροτική εκπαίδευση.

Η καινοτομία οδηγεί τη νέα εποχή της ελληνικής γεωργίας

Ο υφυπουργός Εσωτερικών - Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, χαρακτήρισε την ΑΓΣ ιστορικό θεσμό, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Θεσσαλονίκη για περισσότερο από έναν αιώνα. Σημείωσε ότι, ενώ στη χώρα υπάρχουν περίπου 55.000 στρέμματα θερμοκηπίων, μόλις 1.000 στρέμματα αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, γεγονός που αποτελεί σημαντική πρόκληση αλλά και ευκαιρία. Όπως τόνισε, η τεχνολογία μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και να συμβάλει στην αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου, δίνοντας κίνητρα στους νέους να παραμείνουν στον τόπο τους.

Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την ενίσχυση της αγροτεχνολογίας παρουσίασε ο συνεργάτης του υφυπουργού Ανάπτυξης, αρμόδιου για Έρευνα και Καινοτομία Σταύρου Καλαφάτη, Θεόδωρος Λεωνίδης, εκπροσωπώντας τον. Τόνισε ότι η συνεργασία της ΑΓΣ με τη Cisco αποδεικνύει πως η γεωργία αποτελεί πεδίο επιστήμης και συνεχούς εξέλιξης. Όπως είπε, τα έξυπνα θερμοκήπια αξιοποιούν αισθητήρες (IoT), τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση δεδομένων για εξοικονόμηση νερού και λιπασμάτων, μείωση του ενεργειακού κόστους και προστασία της παραγωγής. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μέσω του ΕΣΠΑ, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και της νέας ΚΑΠ προωθούνται επενδύσεις και συνεργασίες ώστε η καινοτομία να μετατρέπεται σε πρακτικές λύσεις για τον Έλληνα παραγωγό.

Ο αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Γιουτίκας, υπογράμμισε ότι η συνεργασία της ΑΓΣ με τη Cisco αποδεικνύει πως η τεχνολογία και η καινοτομία μπορούν να δώσουν λύσεις στις προκλήσεις των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, ιδιαίτερα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, δημιουργώντας νέες προοπτικές για μικρούς και μεγάλους παραγωγούς.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κεντρικής Μακεδονίας, Νικόλαος Τζόλλας, τόνισε ότι η ΑΓΣ αποτελεί πρότυπο καλών πρακτικών για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα. Υπενθύμισε ότι μέσω του προγράμματος «Κλειδί Προόδου» θα ενισχυθούν 1.400 επιχειρήσεις με 180 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης, κινητοποιώντας συνολικές επενδύσεις 340 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Περιφέρεια έχει ψηφιοποιήσει περισσότερες από 620 υπηρεσίες, εξυπηρετώντας 500.000 πολίτες, ενώ έχει ψηφιοποιήσει πάνω από 20 εκατ. σελίδες.

ΑΓΣ: Η συνεργασία είναι το κλειδί

Ο πρόεδρος της ΑΓΣ, Δρ Jeff Lansdale, ανέδειξε τη συνεργασία ως βασικό πυλώνα της εκπαίδευσης και της καινοτομίας. Υπογράμμισε ότι η βιωματική μάθηση συνδέει τη θεωρία με την πράξη, ενώ αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της σχολής, όπως το εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων, όπου οι μαθητές εκπαιδεύονται πλέον σε τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης τρακτέρ. Παρουσίασε, επίσης, τις πρωτοβουλίες της Σχολής για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, με αντικατάσταση του γκαζόν από φυτά χαμηλών απαιτήσεων, δημιουργία συνθετικού γηπέδου που εξοικονομεί 6.600 κυβικά μέτρα νερού ετησίως και κατασκευή δεξαμενής συλλογής όμβριων υδάτων χωρητικότητας 24.000 κυβικών μέτρων.

Cisco: Τα πρώτα αποτελέσματα των «έξυπνων» θερμοκηπίων

Ο Client Executive Public Sector της Cisco για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα και διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Δεξιοτήτων (DT&S), Νίκος Λαμπρογεώργος, παρουσίασε το πιλοτικό έργο που υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος Country Digital Acceleration (CDA) της Cisco.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 50 χώρες με περισσότερα από 1.300 πιλοτικά έργα, εκ των οποίων 30 στην Ελλάδα, και, όπως εξήγησε ο κ. Λαμπρογεώργος, τα νέα θερμοκήπια της ΑΓΣ εξοπλίστηκαν με αισθητήρες, δίκτυα Wi-Fi, LoRaWAN και 5G και πλατφόρμα αυτοματισμών που διαχειρίζεται άρδευση, αερισμό και σκίαση, με στόχο τη μείωση του κόστους, την εξοικονόμηση πόρων και τη βελτίωση της παραγωγής.

Έξυπνα θερμοκήπια με μετρήσιμα οφέλη

Ο επικεφαλής του Innovation Hub της ΑΓΣ, Δρ. Ηλίας Κάλφας, γεωπόνος, παρουσίασε τα αποτελέσματα του πιλοτικού έργου, επισημαίνοντας ότι το ευφυές θερμοκήπιο σχεδιάστηκε ως εκπαιδευτική και ερευνητική υποδομή με τεχνολογίες Internet of Things, τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματισμών.

Η σύγκριση με συμβατικό θερμοκήπιο σε καλλιέργειες μαρουλιού, ντομάτας και πιπεριάς έδειξε εξοικονόμηση νερού έως 75%, αντίστοιχη μείωση ενέργειας και λιπασμάτων, καλύτερη ποιότητα φυτών, λιγότερες προσβολές και αύξηση της παραγωγής κατά 23%-50% στο μαρούλι, 3%-32% στην τομάτα και 10%-53% στην πιπεριά, ανάλογα με την ποικιλία. Παράλληλα, το σύστημα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο με αυτόματη διαχείριση άρδευσης και αερισμού, μειώνοντας τις απαιτούμενες ανθρωποώρες, ενώ συμβάλλει στην εκπαίδευση των μαθητών στις τεχνολογίες της ψηφιακής γεωργίας.

Ο δρ. Κάλφας επισήμανε, τέλος, ότι οι βασικές προκλήσεις για την ευρεία εφαρμογή τέτοιων συστημάτων είναι η εκπαίδευση του προσωπικού και η αρχική επένδυση εγκατάστασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ