Πολιτική | Ελλάδα

Reuters: Η Ελλάδα διαφώνησε με τις νέες κυρώσεις της ΕΕ στο ρωσικό LNG

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Reuters: Η Ελλάδα διαφώνησε με τις νέες κυρώσεις της ΕΕ στο ρωσικό LNG
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Η Ελλάδα προειδοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση πως ενδεχόμενη απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε τρίτες χώρες θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια μεριδίου αγοράς προς όφελος ανταγωνιστών εκτός ΕΕ.

Η Ελλάδα προειδοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση πως ενδεχόμενη απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε τρίτες χώρες θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια μεριδίου αγοράς προς όφελος ανταγωνιστών εκτός ΕΕ, όπως αναφέρει την Παρασκευή το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δύο Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, η ελληνική πλευρά θεωρεί πως «οποιοδήποτε νέο πακέτο περιοριστικών μέτρων πρέπει να είναι προσεκτικά σταθμισμένο, ώστε να μεγιστοποιείται η πίεση προς τη Μόσχα, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις ακούσιες συνέπειες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και την ανταγωνιστικότητα».

«Η Ευρώπη δεν πρέπει να καταλήξει να παραχωρεί ολόκληρους τομείς οικονομικής δραστηριότητας ή μερίδια αγοράς σε παίκτες εκτός ΕΕ, ως ακούσια συνέπεια της δικής της πολιτικής κυρώσεων. Οι κυρώσεις οφείλουν να πλήττουν την οικονομική ισχύ της Ρωσίας -και όχι να δημιουργούν στρατηγικά οφέλη για άλλους εις βάρος της Ευρώπης», ανέφερε το ίδιο κυβερνητικό στέλεχος στο πρακτορείο.

Σημειώνεται πως η Ελλάδα -μαζί με την Αυστρία αλλά για διαφορετικούς λόγους η καθεμία- προέβαλε αντιρρήσεις για το πακέτο για τους όρους ενός πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ την Τετάρτη οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν να καταλήξουν στο 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Λιθουανός Υπουργός Εξωτερικών Kestutis Budrys δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι χώρες της ΕΕ δεν έχουν καταλήξει σε απόφαση σχετικά με την αυστηροποίηση των περιορισμών για το ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Όπως σημειώνει το Reuters, η Ελλάδα κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή αγορά πλοίων μεταφοράς LNG και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους παίκτες παγκοσμίως, ανταγωνιζόμενη την Ιαπωνία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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tags:
Ελλάδα
Κυρώσεις
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ρωσία
LNG
Πετρέλαιο
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