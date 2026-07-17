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Γεραπετρίτης: Έμφαση στην οικονομική συνεργασία και τη θαλάσσια ασφάλεια με το Βιετνάμ

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Γεραπετρίτης: Έμφαση στην οικονομική συνεργασία και τη θαλάσσια ασφάλεια με το Βιετνάμ
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Κατά τη συνάντηση επαναβεβαιώθηκε η κοινή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, με ειδική αναφορά στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας και Βιετνάμ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Ανόι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον πρωθυπουργό του Βιετνάμ, Λε Μινχ Χουνγκ.

Σύμφωνα με το Yπουργείο Εξωτερικών, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις προοπτικές διεύρυνσης της συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, της ναυτιλίας και των επιχειρηματικών σχέσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο λαών μέσω του τουρισμού και των ακαδημαϊκών ανταλλαγών.

Κατά τη συνάντηση επαναβεβαιώθηκε η κοινή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, με ειδική αναφορά στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), καθώς και η σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και για ζητήματα πολυμερούς διπλωματίας στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε, τέλος, τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Βιετνάμ, καθώς και της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της ASEAN.

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tags:
Γιώργος Γεραπετρίτης
Βιετνάμ
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