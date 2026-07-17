Ουκρανία: Νέος διευθύνων σύμβουλος της Naftogaz ο Σέργκιι Φεντορένκο

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας Nafotgaz θα διορίσει στην θέση του διευθύνοντος συμβούλου τoν εμπορικό διευθυντή της εταρείας.

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας Nafotgaz θα διορίσει στην θέση του διευθύνοντος συμβούλου τoν εμπορικό διευθυντή της εταρείας Σέργκιι Φεντορένκο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Φεντορένκο θα αντικαταστήσει τον Σέργκιι Κορέτσκι που ανέλαβε την πρωθυπουργία μετά τον αιφνίδιο κυβερνητικό ανασχηματισμό.

Ο Φεντορένκο, ο οποίο επί χρόνια έχει τεράστια εμπειρία στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας, θα ηγηθεί της εταιρείας για συγκεκριμένο διάστημα, δήλωσε ο Ζελένσκι, χωρίς να αναφέρει ποια θα είναι η διάρκεια του διαστήματος αυτού.

«Είναι σημαντικό το ότι, παρά τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις, εφαρμόζουμε καθετί που συμφωνήσαμε σχετικά με την προετοιμασία για τον χειμώνα», έγραψε ο Ζελέσνκι σε ανάρτηση του στην παλτφόρμα Χ.

Εγκαταστάσεις της Naftogaz έχουν γίνει πρωταρχική στόχοι στην εκστρατεία της Ρωσίας κατά του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. Η εγκατάσταση παραγωγής αερίου στην νοτιοανατολική περιοχή του Κιέβου έγινε και πάλι στόχος επίθεσης σήμερα.

Υποστηρίζοντας τον Κορέτσκι ως επικεφαλής της ουκρανικής κυβέρνησης, ο Ζελένσκι εξήρε την εμπειρία του στην προστασία των υποδομών της Nafotgaz από επιθέσεις και στη διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων φυσικού αερίου για τη χειμερινή περίοδο.

Ουκρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί για τον πιο σκληρό χειμώνα μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας τετραετούς σύγκρουσης με τη Ρωσία, αφού οι ρωσικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του περασμένου χειμώνα προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στον ενεργειακό τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ