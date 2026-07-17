Νέα δωρεά 160 εκατ. ευρώ σε ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΕΜΠ από τις 4 συστημικές τράπεζες

Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων campus στα τρία μεγαλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.

Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς αναλαμβάνουν μια ακόμα κοινή πρωτοβουλία εθνικής σημασίας, διαθέτοντας συνολικά 160 εκατ. ευρώ για τη ριζική αναβάθμιση χώρων και κτιριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του ΕΜΠ στο πλαίσιο της εθνικής παρέμβασης «Ακαδημία 2030».

Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων campus στα τρία μεγαλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, ενισχύοντας την ποιότητα των σπουδών, της έρευνας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους.

Εμβληματικές παρεμβάσεις της νέας δωρεάς αποτελούν:

• η εκπόνηση μελετών για την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και η συντήρηση κτιρίων διδασκαλίας, διοίκησης και κοινόχρηστων χώρων στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

• η ανακαίνιση φοιτητικών εστιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με παράλληλη αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων καθώς και

• η ανακαίνιση του κτιρίου Γκίνη στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

Με τη νέα δωρεά και σε συνδυασμό με τη χορηγία στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο βρίσκεται ήδη στο β’ στάδιο υλοποίησης, η συνολική προσφορά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση υποδομών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, μπορεί να φτάσει σε βάθος χρόνου σε 560 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση και στήριξη τους σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την Ελληνική Παιδεία.

Σήμερα οι Διοικήσεις των Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής Τράπεζας και Πειραιώς στη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δήλωσαν μέσω του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γιώργου Ζανιά: «Πρωτοβουλίες που βελτιώνουν και αναβαθμίζουν την Ελληνική Παιδεία έχουν την ουσιαστική ανταπόκριση και στήριξή μας. Οι Διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ανταποκρίνονται εκ νέου σε μία ακόμη πρόσκληση της Πολιτείας και του Πρωθυπουργού και προτίθενται να συνεισφέρουν, συνολικά και ισομερώς, το ποσό των 160 εκατομμυρίων ευρώ, για τη ριζική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των τριών μεγαλύτερων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας. Μετά τις περιπέτειες της κρίσης, ο τραπεζικός τομέας σήμερα είναι σε θέση να εκπληρώσει τον αναπτυξιακό και κοινωνικό του ρόλο: Η χρηματοδότηση της ανάπτυξης γίνεται με γρήγορους ρυθμούς με την πιστωτική επέκταση να αγγίζει το 8%, ρυθμό υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της ευρωζώνης, ενώ ειδικά στις επιχειρήσεις η πιστωτική επέκταση πλησίασε το 12%. Ο κοινωνικός ρόλος των τραπεζών υλοποιείται πρωτίστως, μέσα από την διαρκή ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας αλλά και μέσω των πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι οποίες τα τελευταία χρόνια αγγίζουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, παρότι οι τράπεζες είναι κερδοφόρες μόλις τα τέσσερα τελευταία χρόνια».

Η νέα συνεισφορά για την ανάπλαση των χώρων και κτιριακών υποδομών σε ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΕΜΠ αναμένεται να καλυφθεί σε ορίζοντα 3ετίας. Για το 2026 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα καταβάλουν συνολικά 20 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί, κατόπιν περαιτέρω αξιολόγησης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου και τις επικρατούσες χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Με τη συγκεκριμένη δράση τους, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Πολιτεία για την αναβάθμιση των Υποδομών και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται σε χρόνο παράλληλο με την ανακαίνιση δημοσίων σχολείων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και για το οποίο η συνολική συνεισφορά τους μέχρι και το 2027 αναμένεται να ανέλθει σε 400 εκατ. ευρώ.

Τη νέα χορηγία συζήτησαν σήμερα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Πρόεδρος της Alpha Bank Δημήτρης Τσιτσιράγκος, εκπροσωπώντας το Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλη Ψάλτη, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Eurobank Φωκίων Καραβίας, της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Πειραιώς Βασίλης Κουτεντάκης εκπροσωπώντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης, ο Πρύτανης του ΕΜΠ Ιωάννης Χατζηγεωργίου, η Acting Γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ Χαρούλα Απαλαγάκη και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕ «Κτιριακές Υποδομές» Θανάσης Γιάνναρης._