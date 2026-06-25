Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Άνοδος πληρότητας και φαινόμενα «δύο ταχυτήτων» στους προορισμούς

Η πληρότητα αυξάνεται κατά 7,1% και οι κρατήσεις γίνονται νωρίτερα, ωστόσο οι μεγάλες διαφορές μεταξύ προορισμών παραμένουν, με Αθήνα, Μύκονο και Σαντορίνη να ξεχωρίζουν.

Σημαντική άνοδος της πληρότητας, επιμήκυνση του παραθύρου κρατήσεων, αλλά και στρατηγικές προσαρμογές στις τιμές, λόγω και του ευρύτερου πληθωριστικού περιβάλλοντος αναμένεται να χαρακτηρίσουν τη φετινή χρονιά των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Την ίδια στιγμή ωστόσο, οι αποκλίσεις μεταξύ των προορισμών είναι έντονες, με τους premium νησιωτικούς προορισμούς και τα μεγάλα αστικά κέντρα να ηγούνται της ανάπτυξης, οδηγώντας για ακόμα μια φορά σε ανάπτυξη δύο ταχυτήτων, τουλάχιστον στην περίπτωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από τη νέα μελέτη της Beyond που εκπόνησε για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (STAMA Greece).

Βάσει αυτών η τρέχουσα θερινή σεζόν εμφανίζει πληρότητα 41%, 7,1% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι (38,2%). Αυξημένο κατά 6,1% εμφανίζεται μάλιστα και το παράθυρο κρατήσεων με τις κρατήσεις να πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 19,8 ημέρες νωρίτερα. Το γεγονός μαρτυρά μια πιο οργανωμένη συμπεριφορά από πλευράς των επισκεπτών.

Την ίδια στιγμή, η αγορά εμφανίζει μικρές αναπροσαρμογές στις τιμές, με τη Μέση Ημερήσια Τιμή (ADR) να υποχωρεί ήπια κατά 4,5%, στα 104 ευρώ από 109 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί εν μέρει και στις γεωπολιτικές εξελίξεις που γέννησαν φόβους για την πορεία του τουρισμού την τρέχουσα χρονιά αλλά και στις πληθωριστικές πιέσεις που τις ακολούθησαν. Οι τελευταίες δε φαίνεται να έχουν μικρή επίδραση και στη διάρκεια παραμονής, η οποία καταγράφεται για το καλοκαίρι του 2026 ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα η διάρκεια παραμονής φαίνεται να σταθεροποιείται στις 3,6 νύχτες, εμφανίζοντας μείωση κατά 4,1%.

Τουρισμός «δύο ταχυτήτων»

Οι προαναφερθείσες ενθαρρυντικές ενδείξεις γίνονται ωστόσο πιο αισθητές σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, όπως οι νησιωτικοί προορισμοί και τα μεγάλα αστικά κέντρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του STAMA.

Για παράδειγμα η πληρότητα στην Αθήνα παρουσιάζει άνοδο κατά +11,6% με τη διάρκεια παραμονής να διαμορφώνεται στις 3 νύχτες και το παράθυρο κρατήσεων σε 21,5 ημέρες. Στην περίπτωση της πρωτεύουσας βέβαια και παρότι οι πληρότητες είναι ικανοποιητικότερες σε σχέση με πέρυσι, καταγράφεται πτώση της μέσης τιμής κατά 7,1% με το μέσο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο να φτάνει το 33,7 ευρώ, εμφανίζοντας άνοδο κατά 18,8% έναντι του 2025.

Μειωμένη μέση τιμή αλλά και μειωμένες πληρότητες κατά 3% εμφανίζει στον αντίποδα η Θεσσαλονίκη, πόλη για την οποία οι κρατήσεις πραγματοποιούνται περίπου 10 ημέρες πριν την άφιξη, ενώ οι επισκέπτες μένουν κατά μέσο όρο 2,6 νύχτες.

Ανοδικά κινούνται και η Κρήτη, η Σαντορίνη και η Μύκονος με τις δύο τελευταίες μάλιστα να εμφανίζουν αύξηση πληρότητας κατά 21% σε σχέση με πέρυσι. Η άνοδος βέβαια στην περίπτωση των δύο τελευταίων νησιών μπορεί να εκληφθεί και ως εξορθολογισμός καθώς το 2025 δεν κατέγραψαν τις θεαματικές επιδόσεις των προηγούμενων ετών.

Αρνητικό πρόσημο ως προς την πληρότητα εμφανίζουν από την άλλη Κέρκυρα και Ρόδος με την πτώση να φτάνει το 18% και 22% αντίστοιχα.

Σε όλους τους παραπάνω νησιωτικούς προορισμούς ωστόσο η μέση ημερήσια τιμή δείχνει να κινείται ανοδικά με την αύξηση να φτάνει το 6%, 7% και 9% στην περίπτωση της Κέρκυρας, της Μυκόνου και της Κρήτης και να εκτοξεύεται έως το 15% και 23% στην περίπτωση της Σαντορίνης και της Ρόδου. Μάλιστα οι νησιωτικοί προορισμοί εμφανίζουν και μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής από τον μέσο όρο εκτός από την Κέρκυρα και την Σαντορίνη. Για παράδειγμα στη Ρόδο η μέση διάρκεια παραμονής φτάνει τις 5,8% νύχτες, στη Κρήτη τις 4,9 νύχτες ενώ στην Μύκονο τις 7,8 νύχτες.

Παραμένει έντονη η εποχικότητα

Στα λοιπά χαρακτηριστικά της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων περιλαμβάνεται η έντονη εποχικότητα. Το γεγονός υπογραμμίζει και η ζήτηση η οποία παρατηρείται διαίτερα ισχυρή καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και έως τις 19 Αυγούστου ενώ μετά τις 28 Αυγούστου καταγράφεται απότομη κάμψη και σε πληρότητα και σε τιμές (στα 190€-215€ για τις premium αγορές).

Ακόμα και το ενδιαφέρον που καταγράφεται για τον Σεπτέμβριο (~2% αύξηση), φαίνεται να μην μετουσιώνεται, τουλάχιστον ακόμα, σε κρατήσεις με την πληρότητα να παραμένει στο 22%.

