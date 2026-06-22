Booking.com: Οι ταξιδιώτες του 2026 στρέφονται σε πιο προσωπικές εμπειρίες

Το 2026 χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία, νέες ταξιδιωτικές συμπεριφορές και αυξημένη ανάγκη για ουσιαστικές εμπειρίες.

Πιο προσωποποιημένες επιλογές από ποτέ αναζητούν οι ταξιδιώτες αναζητούν, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Booking.com, που βασίστηκε σε απαντήσεις περισσότερων από 32.800 ταξιδιωτών σε 34 χώρες.

Το 2026 χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία, νέες ταξιδιωτικές συμπεριφορές και αυξημένη ανάγκη για ουσιαστικές εμπειρίες. Η διάθεση για ταξίδια παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με το 75% των ταξιδιωτών να δηλώνει αισιόδοξο για τα επόμενα ταξίδια του. Η φύση, η χαλάρωση και η εξερεύνηση συνεχίζουν να αποτελούν βασικά κίνητρα, ενώ ολοένα και περισσότεροι αντιμετωπίζουν το ταξίδι ως επένδυση στην προσωπική ευεξία και στις εμπειρίες ζωής.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2026 σε ταξιδιώτες ηλικίας 18 ετών και άνω στη Βόρεια Αμερική και την περιοχή EMEA, καθώς και σε ταξιδιώτες ηλικίας 18-54 ετών σε LATAM και Ασία. Οι συμμετέχοντες είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα ταξίδι αναψυχής με διανυκτέρευση τους τελευταίους 12 μήνες, σχεδιάζουν να ταξιδέψουν μέσα στο 2026 και συμμετέχουν, έστω και σε κάποιο βαθμό, στη διαδικασία οργάνωσης των ταξιδιών τους. Το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό ως προς την ηλικία, το φύλο και τη γεωγραφική κατανομή κάθε χώρας. Σημειώνεται ότι η έρευνα αφορά το γενικό ταξιδιωτικό κοινό και όχι αποκλειστικά πελάτες της Booking.com.

Οι πέντε ταξιδιωτικές τάσεις του 2026 σύμφωνα με έρευνα είναι:

1. Η απόλαυση του σχεδιασμού γίνεται μέρος της ταξιδιωτικής εμπειρίας

Ο σχεδιασμός ενός ταξιδιού παύει να θεωρείται «αγγαρεία» και μετατρέπεται σε μια απολαυστική, δημιουργική διαδικασία που ξεκινά πολύ πριν την αναχώρηση. Σύμφωνα με την Booking.com, το 73% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι απολαμβάνει την έρευνα και την οργάνωση των διακοπών του, αφιερώνοντας χρόνο στην αναζήτηση ιδεών, προορισμών και εμπειριών που ταιριάζουν στις προσωπικές του επιθυμίες.

Η τάση αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν το ταξίδι αφορά παρέα ή οικογένεια. Στην Ελλάδα, το 46% των ταξιδιωτών σχεδιάζει διακοπές με την οικογένειά του, ενώ το 18% οργανώνει ταξίδι με έναν ή περισσότερους φίλους. Η Booking.com περιγράφει τη νέα αυτή προσέγγιση ως «Main Character Planning Energy», δείχνοντας πως η ταξιδιωτική εμπειρία αρχίζει πλέον από τη στιγμή του σχεδιασμού.

2. Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ο νέος ταξιδιωτικός συνοδοιπόρος

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται γρήγορα σε βασικό εργαλείο για τον σύγχρονο ταξιδιώτη. Το 50% των ταξιδιωτών παγκοσμίως χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία AI είτε κατά τον σχεδιασμό είτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, αξιοποιώντας τα για προτάσεις δραστηριοτήτων, αξιοθέατων, εστιατορίων και εμπειριών, αλλά και για την εύρεση καταλυμάτων, τη σύγκριση επιλογών και τη δημιουργία πιο προσωποποιημένων προγραμμάτων.

Στην Ελλάδα, το 40% των ταξιδιωτών έχει ήδη χρησιμοποιήσει κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, επιβεβαιώνοντας ότι η AI αποκτά ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στην ταξιδιωτική οργάνωση.

Η μεγαλύτερη διευκόλυνση για τους χρήστες AI είναι η εξοικονόμηση χρόνου, η ανακάλυψη νέων ιδεών, η εύρεση καλύτερων προσφορών και η μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις ταξιδιωτικές αποφάσεις.

3. Ένα ταξίδι, πολλές εμπειρίες

Οι ταξιδιώτες του 2026 δεν αρκούνται πλέον σε μία μόνο εμπειρία ανά ταξίδι. Σύμφωνα με την Booking.com, η νέα τάση με τίτλο «The Art of the Add-On» δείχνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν να συνδυάζουν διαφορετικές δραστηριότητες στην ίδια απόδραση, από γαστρονομία, αγορές και συναυλίες, μέχρι αθλητικά γεγονότα και επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς.

Η γαστρονομία αναδεικνύεται σε βασικό κίνητρο ταξιδιού, με τους ταξιδιώτες να αναζητούν τοπικές αγορές, street food, αυθεντικά εστιατόρια και γεύσεις που συνδέονται με την ταυτότητα κάθε προορισμού. Παράλληλα, τα αθλητικά γεγονότα γίνονται όλο και πιο ισχυρή αφορμή για ταξίδια, ειδικά γύρω από μεγάλες διοργανώσεις και δημοφιλή αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το τένις. Ενδεικτικά, το 20% των ταξιδιωτών παγκοσμίως σχεδιάζει να εντάξει ένα αθλητικό γεγονός σε κάποιο άλλο είδος ταξιδιού το 2026, ενώ το 64% των Ελλήνων δηλώνει ότι θα έκλεινε ταξίδι στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

4. Η διαμονή ως βασική προτεραιότητα του ταξιδιού

Η επιλογή του καταλύματος αποτελεί πλέον ένα από τα πιο καθοριστικά στοιχεία της συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας. Για τους ταξιδιώτες, η διαμονή δεν είναι απλώς ένα πρακτικό κομμάτι του ταξιδιού, αλλά μια αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για να νιώσουν άνεση, ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε τους επιλογή.

Πέρα από την τιμή και την τοποθεσία, οι ταξιδιώτες δίνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία σε στοιχεία που τους προσφέρουν ξεκάθαρη εικόνα πριν κάνουν κράτηση: αξιολογήσεις, φωτογραφίες, παροχές και σαφείς πληροφορίες για το check-in και το check-out. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 68% των Ελλήνων βασίζεται στις κριτικές άλλων ταξιδιωτών για να επιλέξει πού θα μείνει, επιβεβαιώνοντας πως η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη παραμένουν αδιαπραγμάτευτες.

5. Η διαδρομή αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο

Το ίδιο το ταξίδι μετατρέπεται πλέον σε εμπειρία. Τα road trips συνεχίζουν να ενισχύονται, με τους ταξιδιώτες να αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία, αυθόρμητες στάσεις και πιο ευέλικτα προγράμματα. Το 43% σχεδιάζει να νοικιάσει αυτοκίνητο μέσα στο 2026, ενώ περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι απολαμβάνουν τη δυνατότητα να αλλάζουν πλάνα κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Παράλληλα, η ταξιδιωτική δαπάνη αναμένεται να αυξηθεί μέσα στην χρονιά, με περισσότερους από τους μισούς ταξιδιώτες να σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερα χρήματα σε ταξίδια. Η τάση αυτή συνδέεται με μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές, πιο συχνές αποδράσεις αλλά και μια αυξανόμενη ανάγκη για προσωπική επιβράβευση και ποιοτικό χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ