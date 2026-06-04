Συμμαχία Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και ξενοδόχων στον αθλητικό τουρισμό

Η ΕΟΕ και η ΠΟΞ ενώνουν δυνάμεις για να μετατρέψουν την Ελλάδα σε διεθνή προορισμό αθλητικής προετοιμασίας, επιμηκύνοντας παράλληλα την τουριστική περίοδο.

Μερίδιο από τον αθλητικό τουρισμό διεκδικεί η Ελλάδα σε μια περίοδο όπου η αναζήτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και για την άμβλυνση της εποχικότητας του κλάδου. Σε αυτό το πλαίσιο η συνεργασία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), που ανακοινώθηκε χθες, αναμένεται να ανοίξει έναν νέο δρόμο που έχει ως τελικό προορισμό την μετατροπή της χώρας σε διεθνή προορισμό αθλητικής προετοιμασίας.

Συγκεκριμένα το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο φορείς προβλέπει τη διαμόρφωση ενός οργανωμένου πλαισίου συνεργασίας με στόχο την προσέλκυση εθνικών ομάδων, αθλητικών αποστολών και επαγγελματιών αθλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό για προπονητικά camps και περιόδους προετοιμασίας.

Η λογική πίσω από την πρωτοβουλία είναι απλή: η Ελλάδα διαθέτει ήπιο κλίμα, σημαντικές αθλητικές υποδομές, υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές μονάδες και γεωγραφική ποικιλομορφία που επιτρέπει τη φιλοξενία αθλητικών δραστηριοτήτων σχεδόν όλο τον χρόνο, όπως επεσήμανε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων, Γιάννης Χατζής, με την αφορμή την ανακοίνωσης του μνημονίου.

«Η σημερινή συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ουσιαστική διασύνδεση του τουριστικού μας προϊόντος με τον ελληνικό αθλητισμό. Για την ΠΟΞ η στήριξη των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών δεν αποτελεί μόνο ζήτημα κοινωνικής ευθύνης, αλλά και μια στρατηγική επιλογή με πολλαπλά οφέλη για την εθνική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη» ανέφερε χαρακτηριστικά τονίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας για να εξελιχθεί σε διεθνή προορισμό αθλητικής προετοιμασίας.

«Μέσα από αυτή τη συνεργασία, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα αυτά, να ενισχύσουμε την επισκεψιμότητα πέραν της υψηλής περιόδου και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό της Ολυμπιακής οικογένειας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών που θα επιτρέψουν στους αθλητές μας να προετοιμάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να συνεχίσουν να μας κάνουν υπερήφανους. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την εμπιστοσύνη, καθώς και τα μέλη της Ομοσπονδίας μας σε όλη την Ελλάδα, που στηρίζουν ενεργά αυτή την πρωτοβουλία. Μαζί, μπορούμε να χτίσουμε ένα ισχυρό και βιώσιμο μοντέλο συνεργασίας που ενώνει τον τουρισμό με τον αθλητισμό προς όφελος της χώρας και των επόμενων γενεών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι προβλέπει η συνεργασία

Σύμφωνα με το σχέδιο προβλέπεται η σύνδεση αθλητισμού και τουρισμού με τρόπο που να ενισχύει τόσο τις τοπικές οικονομίες όσο και τη διεθνή εικόνα της χώρας. Ειδική βαρύτητα μάλιστα δίνεται στη στήριξη μικρότερων προορισμών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιόδους χαμηλής ζήτησης για να φιλοξενήσουν αθλητικές αποστολές.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΟΕ θα αναλάβει να χαρτογραφήσει τις ανάγκες των αθλητικών ομοσπονδιών ανά άθλημα και να συμβάλει στη διεθνή προβολή της πρωτοβουλίας μέσω της ολυμπιακής και αθλητικής κοινότητας, ενώ η ΠΟΞ από πλευράς της θα κινητοποιήσει ξενοδοχειακές μονάδες που μπορούν να υποστηρίξουν προγράμματα αθλητικής φιλοξενίας και θα καταγράψει τις διαθέσιμες υποδομές ανά προορισμό.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του εγχειρήματος δε, είναι ότι ο αθλητικός τουρισμός αντιμετωπίζεται όχι ως μια αποσπασματική δραστηριότητα αλλά ως ένα αυτόνομο τουριστικό προϊόν. Υπό αυτό το πρίσμα προβλέπεται και η δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας που θα υλοποιήσει όσα προαναφέρθηκαν καθώς και διάφορες πιλοτικές δράσεις εντός του τρέχοντος έτους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκδηλώσεις προβολής σε Σκιάθο και Αρχαία Ολυμπία, αλλά και η διερεύνηση ενός πιλοτικού προγράμματος αθλητικής προετοιμασίας που θα λειτουργήσει ως «δοκιμαστικό μοντέλο» για την περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβουλίας.