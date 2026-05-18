Ρωσία: Η κατασκευή του αγωγού «Power of Siberia 2» στην ατζέντα της συνάντησης Πούτιν - Σι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συζητήσει όλους τους τομείς των διμερών σχέσεων με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου αγωγού φυσικού αερίου «Power of Siberia 2», όπως δήλωσε σήμερα ένας σύμβουλος του Κρεμλίνου.

Ο Πούτιν θα φτάσει στην Κίνα το βράδυ της Τρίτης και θα συναντηθεί με τον Σι το πρωί της Τετάρτης, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Η ρωσική αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει υψηλόβαθμους αξιωματούχους και επικεφαλής μεγάλων εταιρειών, μεταξύ των οποίων η πετρελαϊκή Rosneft και οι εταιρείες φυσικού αερίου Novatek και Gazprom.

Το προτεινόμενο έργο «Power of Siberia 2», το οποίο βρίσκεται εδώ και καιρό υπό συζήτηση, θα μπορούσε κάποια μέρα να μεταφέρει επιπλέον 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου ετησίως από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της ρωσικής Αρκτικής, μέσω της Μογγολίας, προς την Κίνα.

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι οι στενοί δεσμοί μεταξύ της Μόσχας και του Πεκίνου αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ενόψει των παγκόσμιων κρίσεων. Η Ρωσία αύξησε τις προμήθειες πετρελαίου προς την Κίνα κατά περισσότερο από ένα τρίτο, φτάνοντας τα 31 εκατομμύρια μετρικών τόνων το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ανέφερε.

Η επίσκεψη του ηγέτη του Κρεμλίνου στην Κίνα πραγματοποιείται αμέσως μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εκεί την περασμένη εβδομάδα, αλλά ο Ουσακόφ δήλωσε ότι η χρονική σύμπτωση των επισκέψεων είναι τυχαία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ