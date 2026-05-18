Διεθνής Οργανισμός Εργασίας: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Τον κώδωνα του κινδύνου ως προς τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας.

Σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα η κρίση επηρεάζει ήδη παγκοσμίως τομείς όπως η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα.

Η αύξηση των τιμών της ενέργειας, τα προβλήματα στον τομέα των μεταφορών, οι εντάσεις στις πηγές τροφοδοσίας, η εξασθένηση του τουρισμού και οι προσφυγικές ροές επιβαρύνουν την οικονομική ανάπτυξη και τις αγορές εργασίας υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας.

