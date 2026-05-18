Ακραία καιρικά φαινόμενα Ιανουαρίου: Αποζημιώσεις €20,1 εκατ. από τις ασφαλιστικές

Η πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τις ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις - πλημμύρες) που επικράτησαν στην Ελλάδα 21-22 Ιανουαρίου 2026, κατέγραψε συνολικά 2.212 ζημιές με το ύψος των αποζημιώσεων για αυτές να εκτιμάται συνολικά σε €20,1 εκατ., σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Από αυτές, 1.284 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων €17,3 εκατ.) 924 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση €2,6 εκατ.) και 4 ζημιές τις ασφαλίσεις σκαφών (εκτίμηση €267 χιλ.). Στην έρευνα της ΕΑΕΕ συμμετείχαν 24 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 98,4% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Μεταφορών & Αντασφαλίσεων, Ερρίκος Μοάτσος δήλωσε σχετικά: «Το 2026 ξεκίνησε με έντονα φαινόμενα βροχοπτώσεων που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες αλλά και σε σημαντικό αριθμό οχημάτων, όπως αποτυπώνεται και στα στοιχεία της έρευνας. Η ασφαλιστική αγορά, όπως σε κάθε καταστροφικό συμβάν, ανταποκρίνεται καλύπτοντας τους ασφαλισμένους, με αποζημιώσεις που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν συνολικά τα €20 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά την επιβολή της υποχρεωτικής ασφάλισης φυσικών καταστροφών για τα οχήματα, που αφορά την κάλυψη πλημμύρας και δασικής πυρκαγιάς, περισσότεροι ιδιοκτήτες οχημάτων που πλήττονται από τέτοια φαινόμενα, όπως το συγκεκριμένο συμβάν, καλύπτονται πλέον ασφαλιστικά και αποζημιώνονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες».