Euronext Athens: Εισαγωγή νέων μετοχών της Trastor

H Euronext Athens υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, τα στελέχη και τους συνεργάτες της ΤRASTOR, με αφορμή την εισαγωγή των νέων μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της ΤRASTOR Τάσος Καζίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της ΤΡΑSTOR Τάσος Καζίνος, ανέφερε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για την TRASTOR και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα στη στρατηγική και τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Η αυξημένη συμμετοχή Ελλήνων και διεθνών θεσμικών επενδυτών ενισχύει περαιτέρω τη μετοχική μας βάση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση του επενδυτικού μας πλάνου. Με τα νέα κεφάλαια, η TRASTOR αποκτά αυξημένη ευελιξία για να υλοποιήσει στοχευμένες επενδύσεις σε σύγχρονα γραφεία και πράσινα logistics, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική της θέση στους δύο αυτούς δυναμικούς τομείς της αγοράς ακινήτων».

Ο Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών & Σχέσεων με Εκδότριες της Euronext Αthens Νίκος Κοσκολέτος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή τόσο των υφισταμένων όσο και των νέων επενδυτών επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στη στρατηγική και τις προοπτικές ανάπτυξής της. «Η ΤRASTOR αποτελεί μία από τις παλαιότερες και σημαντικότερες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Έλαβε άδεια λειτουργίας ΑΕΕΑΠ τον Δεκέμβριο του 2003 και τον Ιούνιο του 2005 έγινε η πρώτη εταιρεία του κλάδου που εισήχθη προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στα 21 χρόνια παρουσίας της στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό ιστορικό ανταμοιβής των μετόχων της. Από την εισαγωγή της μέχρι σήμερα έχει προχωρήσει σε 16 διανομές μερίσματος, επιστρέφοντας συνολικά περίπου Euro92 εκατ. στους μετόχους της» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Μιχάλης Φέκκας, υπογράμμισε: «Η επιτυχής αύξηση κεφαλαίου της ΤRASTOR αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία και στην ελληνική κεφαλαιαγορά, σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας. Η ενίσχυση της διασποράς της μετοχής δεν είναι απλώς κανονιστική απαίτηση· αποτελεί στοιχείο ποιότητας της αγοράς, καθώς συμβάλλει στην εμπορευσιμότητα, στη συμμετοχή περισσότερων επενδυτών και στην αξιόπιστη διαμόρφωση των τιμών. Οι ΑΕΕΑΠ αποτελούν έναν σημαντικό θεσμό που συνδέει την αγορά ακινήτων με την κεφαλαιαγορά, μέσα από διαφανή και εποπτευόμενα επενδυτικά σχήματα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στηρίζει ενεργά ένα σύγχρονο και αξιόπιστο θεσμικό πλαίσιο, που ενισχύει την ανάπτυξη, την εμπιστοσύνη και την προστασία των επενδυτών. Σε μια εποχή προκλήσεων, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο».