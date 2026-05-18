Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers στη Ρουμανία

Στην ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers στη Ρουμανία, προχώρησε η Ευρώπη Holdings, όπως ανέφερε σήμερα η εταιρεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 300.000 ευρώ.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η ανακοίνωση της Ευρώπη Holdings Η «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS A.E.», εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 01.10.2025, ανακοίνωσής της, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση ενενήντα τριών (93) εταιρικών μεριδίων της εταιρείας «Alpha Insurance Brokers – Societate de Brokeraj in Asigurare- Reasigurare S.R.L.» (δ.τ. «Alpha Insurance Brokers»), με έδρα το Βουκουρέστι, Ρουμανία, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, από την εταιρεία Vista 2025 S.R.L. (πρώην ALPHA LEASING ROMANIA IFN S.A.), θυγατρική του Ομίλου VISTA BANK Romania. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00). Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Εταιρεία κατέχει συνολικά ποσοστό 50% του εταιρικού κεφαλαίου της «Alpha Insurance Brokers». Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της Εταιρείας για τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της και την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην αναπτυσσόμενη ασφαλιστική αγορά της Ρουμανίας.