Λιθουανία: Βρέθηκαν εκρηκτικά στο drone που συνετρίβη - Εικάζεται ότι ανήκει στους Ουκρανούς

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος βρέθηκε να έχει συντριβεί στο χωριό Σαμάνε, σύμφωνα με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο απέχει 40 χλμ. από τα σύνορα με τη Λετονία και 55 χλμ. από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Εκρηκτικά εντοπίσθηκαν σήμερα κοντά στα συντρίμμια ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) που εικάζεται ότι ανήκει στον ουκρανικό στρατό και το οποίο συνετρίβη στην Λιθουανία.

Τα εκρηκτικά θα καταστραφούν με ελεγχόμενη έκρηξη, καθώς τα υλικά είναι υπερβολικά επικίνδυνα για να μεταφερθούν, σύμφωνα με την αστυνομία της Λιθουανίας. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν εντοπίστηκε κατά την είσοδό του στη Λιθουανία, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους την Κυριακή ο Βιλμάντας Βιτκάουσκας, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας.

Το Κίεβο δεν έχει ακόμη σχολιάσει το θέμα.

Ξεχωριστά, ο λετονικός στρατός ανέφερε ότι σήμανε συναγερμός για μη επανδρωμένο αεροσκάφος το πρωί της Κυριακής κατά μήκος των συνόρων του με τη Ρωσία.

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στη Λετονία για σύντομο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του συναγερμού, ανέφερε ο στρατός.

Στρατιωτικά μαχητικά του ΝΑΤΟ που εκτελούσαν αποστολή της «Αεροπορικής Αστυνομίας της Βαλτικής» κλήθηκαν την Κυριακή να αναχαιτίσουν ένα «πιθανώς μη επανδρωμένο αεροσκάφος» στη Λετονία και να αναζητήσουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο λιθουανικός στρατός.

Από τον Μάρτιο, αρκετά αδέσποτα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ Λετονίας, Λιθουανίας και Εσθονίας, τα οποία συνορεύουν με τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία. Το Κίεβο επανειλημμένα δήλωνε ότι τα αδέσποτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εκτοξευθεί με σκοπό να χτυπήσουν στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία, αλλά παρέκλιναν της πορείας τους λόγω ρωσικών παρεμβολών.

Ορισμένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνετρίβησαν και εξερράγησαν, μεταξύ των οποίων δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χτύπησαν και προκάλεσαν πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στη Λετονία στις 7 Μαΐου. Η πρωθυπουργός της Λετονίας, Έβικα Σίλινα, απέπεμψε τον υπουργό Άμυνας της μετά το περιστατικό, γεγονός που οδήγησε στη συνέχεια στην πτώση της κυβέρνησής της στις 14 Μαΐου.

Τα κράτη της Βαλτικής δήλωσαν τον Απρίλιο ότι δεν έχουν επιτρέψει ποτέ τη χρήση του εδάφους και του εναέριου χώρου τους για επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ