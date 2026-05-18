Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης βομβάρδισαν εγχώριες ομάδες που συνδέονται με ΗΠΑ, Ισραήλ

Το Ιράν έπληξε, εντός του εδάφους του, ομάδες «που δρούσαν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ» κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, μετέδωσε το πρακτορείο Isna, επικαλούμενο τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Οι οργανώσεις αυτές «που εδρεύουν στο βόρειο Ιράκ», μπήκαν στο στόχαστρο «στην πόλη Μπανέχ, της επαρχίας του Κουρδιστάν», ενώ «επιχειρούσαν να εισάγουν στη χώρα ένα σημαντικό φορτίο αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών», σύμφωνα με τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει ποιες οργανώσεις εμπλέκονται σε αυτήν την φερόμενη απόπειρα λαθραίας εισαγωγής όπλων. Αδιευκρίνιστο παραμένει και αν υπήρξαν θύματα από την επίθεση.

Οι αντάρτες Κούρδοι του Ιράν έχουν μπει στο στόχαστρο πολλές φορές αφού τέθηκε σε εφαρμογή, στις 8 Απριλίου, η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» αυτές τις κουρδικές οργανώσεις και τις κατηγορεί ότι εξυπηρετούν τα δυτικά ή τα ισραηλινά συμφέροντα. Πολλές από αυτές αντιπαρατέθηκαν στο παρελθόν με τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στις περιοχές όπου οι Κούρδοι αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο έχουν διακόψει την ένοπλη δράση τους αν και συνεχίζουν, από την εξορία, να μάχονται κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Τον Φεβρουάριο, πέντε ιρανικές κουρδικές οργανώσεις ανακοίνωσαν ότι θα συνασπιστούν με στόχο να ανατρέψουν την Ισλαμική Δημοκρατία στο Ιράν.

Οι ΗΠΑ δείχνουν ευελιξία στη διατήρηση πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν δείξει ευελιξία στο να επιτρέψουν στο Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς, υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), δήλωσε σήμερα στο Reuters ανώτερη ιρανική πηγή.

Ωστόσο, η πηγή σημείωσε πως σε ό,τι αφορά το ζήτημα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, η Ουάσινγκτον έχει μέχρι στιγμής συμφωνήσει μόνο να αποδεσμεύσει το ένα τέταρτο αυτών, με βάση ένα χρονοδιάγραμμα σταδιακής πορείας. Η Τεχεράνη θέλει η Ουάσινγκτον να επανεξετάσει και τις δύο θέσεις, πρόσθεσε η πηγή.

Στη νέα της πρόταση, η ιρανική πλευρά έχει επικεντρωθεί και πάλι στην εξασφάλιση του τερματισμού του πολέμου, στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και στην άρση των κυρώσεων που αφορούν τις θάλασσιες μεταφορές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μια άλλη πηγή, που δεν κατονομάζεται και βρίσκεται κοντά στην ομάδα των διαπραγματευτών της χώρας, ανέφερε στο ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tansim ότι η αμερικανική πλευρά συμφώνησε να άρει τις κυρώσεις στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου κατά τη διάρκεια της περιόδου των διαπραγματεύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ