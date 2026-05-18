Wall Street: Γύρισε στο «κόκκινο» με πετρέλαιο και chips στο επίκεντρο

Ο Nasdaq δέχεται πιέσεις από την πτώση των μετοχών της Nvidia (-1,5%) και άλλων δημοφιλών εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών, όπως η Micron Technology (-3,5%).

Τελευταία ενήμερωση: 18:36

Ιδιαίτερα έντονη μεταβλητότητα σημειώνουν οι δείκτες στην Wall Street την Δευτέρα, με τους επενδυτές να ελπίζουν πως θα βελτιωθούν τα πράγματα στο Ιράν, καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις έχουν «βαλτώσει» και οι απειλές από Ουάσινγκτον και Τεχεράνη έχουν επιστρέψει στην επιφάνεια.

Πλέον, έχουν γυρίσει αρνητικοί, μετά την είδηση που μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, ότι η πιο πρόσφατη πρόταση του Ιράν δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και δεν επαρκεί για μια συμφωνία. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του την Τρίτη για να συζητήσουν στρατιωτικές επιλογές, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones υποχωρεί 0,12% στις 49.464 μονάδες, ο S&P 500 κινείται στο -0,28% στις 7.387 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite διαπραγματεύεται με πτώση 0,59%. Αυτές οι κινήσεις έρχονται σε μια κρίσιμη περίοδο για τις μετοχές, καθώς ο S&P 500 και ο Nasdaq έφτασαν σε νέα ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Dow ανέκτησε για λίγο το επίπεδο των 50.000 μονάδων.

Νωρίτερα σήμερα, το Ιράν επισημοποίησε την δημιουργία νέου οργανισμού διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, τα οποία η Τεχεράνη ελέγχει ντε φάκτο από τη έναρξη του πολέμου. Το Ιράν επανέλαβε σήμερα τις απαιτήσεις του, ζητώντας την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που είναι παγωμένα στο εξωτερικό και την άρση των διεθνών κυρώσεων που στραγγαλίζουν την ιρανική οικονομία.

Το πετρέλαιο έδειχνε να υποχωρεί μετά από αναφορά του πρακτορείου ειδήσεων Tasnim, ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου της Τεχεράνης, ωστόσο πήραν ξανά την ανιούσα στον απόηχο της είδησης του Axios. Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate ενισχύονται +1,32% στα 106,79 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αργό πετρέλαιο Brent πλησιάζει τα 111 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,44%.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε όλο τον κόσμο αυξήθηκαν σήμερα. Συγκεκριμένα, το 30ετές αμερικανικό ομόλογου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του εδώ και περίπου ένα χρόνο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόδοση του 30ετούς «Gilt», έφτασε σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, κάτι που συνέβη και με τα ιαπωνικά ομόλογα. Η άνοδος των ομολόγων πλήγωσε» την Wall Street την Παρασκευή, με τον Nasdaq να υποχωρεί 1,5%, σημειώνοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από τις 27 Μαρτίου.

Ο Nasdaq Composite δέχεται πιέσεις από την πτώση των μετοχών της Nvidia (-1,5%) και άλλων δημοφιλών εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών, όπως η Micron Technology που υποχωρεί 3,5%. Ο δείκτης PHLX Semiconductor διολισθαίνει 2,8%

Οι εντάσεις παραμένουν υψηλές μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, διατηρώντας τις τιμές του πετρελαίου υψηλές, καθώς η πορεία προς τη σύγκρουση παραμένει ασαφής. Την Κυριακή, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να «κινηθεί» αλλιώς «δεν θα μείνει τίποτα». Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο.

Επιπλέον, τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα καθιστούν τη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα πολύ δύσκολη.

«Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αναμένουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παρά τις απαιτήσεις του Προέδρου Τραμπ προς τον Κέβιν Γουόρς, νεοδιορισθέντα επικεφαλής της Fed, να μειώσει τα επιτόκια», έγραψε ο Εντ Γιαρντένι, πρόεδρος της Yardeni Research. «Ωστόσο, το μακροοικονομικό πλαίσιο δεν υποστηρίζει πλέον μια στάση χαλάρωσης, πόσο μάλλον μια μείωση των επιτοκίων» τόνισε.