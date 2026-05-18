Χρηματιστήριο Αθηνών: Περιόρισε τις απώλειες, δεν απέφυγε το αρνητικό πρόσημο

Το γύρισμα των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών σε θετικό έδαφος επέτρεψε να περιοριστούν οι απώλειες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ωστόσο ο Γενικός Δείκτης δεν απέφυγε το αρνητικό πρόσημο. Μικτή εικόνα στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, ξεχώρισε η άνοδος της ΔΕΗ.

Η απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ δεν αποκλείει το πάγωμα του πυρηνικού της προγράμματος της Τεχεράνης, κάτι που θεωρείται ότι μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να γίνει δεκτό από τον Ντόναλντ Τραμπ ως βάση διαπραγμάτευσης.

Την ίδια στιγμή, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ πρότειναν την προσωρινή άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο, ένα βασικό αίτημα της Τεχεράνης προκειμένου να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία και να επαναλειτουργήσει το Στενό του Ορμούζ. Αν και από την αμερικανική πλευρά δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, που παρουσιάζεται ως προσωρινό μέτρο έως ότου επιτευχθεί μια τελική συμφωνία, οι τελευταίες εξελίξεις αναζωπύρωσαν τις ελπίδες για άρση του διπλωματικού αδιεξόδου.

Οι τιμές του Brent εμφάνισαν διακυμάνσεις, μεταξύ 107 και 112 δολαρίων το βαρέλι, ενώ οι αγορές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά και την εικόνα στις αγορές ομολόγων. Αξιοσημείωτο και το γεγονός ότι οι αγορές αποδίδουν πλέον πιθανότητα κοντά στο 62% για αύξηση 25 μονάδων βάσης στα επιτόκια της Fed έως το τέλος του έτους, όταν μία εβδομάδα νωρίτερα η πιθανότητα δεν ξεπερνούσε το 6%.

Σε αυτό το κλίμα οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες καταγράφουν απώλειες. Ο γερμανικός DAX έφτασε να ενισχύεται έως και άνω του 1,5% παρά τις αρχικές του απώλειες. Ο γαλλικός CAC40 ανέκαμψε από απώλειες άνω του 1% και κινήθηκε ανοδικά περί του 0,6%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE100 σταθεροποιήθηκε σε θετικό έδαφος, με κέρδη περί του 1,3%.

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην ΑΜΚ της ΔΕΗ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες κατάφερε να την καλύψει λίγο μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.236,24 μονάδες με απώλειες 0,47%. Κινούμενος πτωτικά σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, βρέθηκε ενδοσυνεδριακά να υποχωρεί έως τις 2.218 μονάδες.

Σε αρνητικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών, που ανέκαμψε από απώλειες 2,27% και έκλεισε στις 2.518,29 μονάδες με πτώση 0,72%.

Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισαν τα κέρδη 1,55% της Τρ. Κύπρου, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η Optima στα 10,19 ευρώ. Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Eurobank και Τρ. Πειραιώς υποχωρώντας 1,59%, ενώ με μικρότερες απώλειες περί του 0,4% ακολούθησαν οι μετοχές των Alpha Bank και ΕΤΕ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:2,5 με 33 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 82 σε αρνητικό και 34 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή. Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 238,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 18,84 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Πέραν των τραπεζών, στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 2,38% της ΔΕΗ στα 20,22 ευρώ, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των Helleniq Energy (+0,81%), ΕΥΔΑΠ (+0,78%), Coca-Cola HBC (+0,53%), Jumbo (+0,37%), ΔΑΑ (+0,20%) και Σαράντης (+0,13%).

Στον αντίποδα βρέθηκε η ElvalHalcor με πτώση 6,44% στα 5,23 ευρώ και ακολούθησαν οι τίτλοι των Aegean (-2,17%), Motor Oil (-1,91%) και Viohalco (-1,82%). Με απώλειες άνω του 1% ολοκλήρωσαν επίσης οι μετοχές των Allwyn (-1,51%), Lamda Development (-1,48%) και Metlen (-1,44%).

Σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι Cenergy (-0,96%), ΟΤΕ (-0,58%), Aktor (-0,56%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,29%) και Τιτάν (-0,17%).